港資廠佬轉型　由電子顯示屏到靜音艙　Contex以真誠了解客戶需要

俗語說「創業難，守業更難」，Contex這家有近30年歷史的電子顯示屏生產商，近年在執行董事許純康（Ryan ）的帶領下銳意改革，由單純生產電子顯示屏，轉型為教育及商用市場提供一站式顯示方案服務，最近更跨界引入靜音艙。要守住本業，又要帶領同事創新，在這段過程之中，有什麼值得我們學習呢？



許純康認為，不要為了做生意而要客戶購買不適合他們的產品，才可得到客戶信任。（陳葦慈攝）

許純康接受《香港01》節目《商談》訪問時提到，現時公司除了提供智慧黑板、電子白板、LED WALL、電子廣告機等多元化顯示產品，同時亦配合相對資訊發佈及管理系統，由生產、安裝、工程、技術支援、維修保養都全部包辦，再加上租賃服務，為各行各業提供全面的一站式顯示解決方案。

他認為隨著時代改變，公司要持續進步，提供一站式顯示方案的業務可帶來新機遇。他舉例，放於商場內的顯示屏幕需要提供各類資訊，同時亦要與顧客互動，憑住過去製造電子產品的經驗及自設工廠，公司可按客戶要求進行調整，以符合不同場景的需要。

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捉緊客戶需要 持續創新走出舒適圈

最近公司亦引入靜音艙，在不需要申請改動間隔的前題下，可為辦公室及學校提供一個寧靜的獨立空間去處理不同的事務。以辦公室為例，特別是採用開放辦公區域的企業，靜音艙可提供獨立辦公室，讓員工可於靜音艙內進行電話會議、網路直播等工作時不受外界干擾。

另外，若果老師使用靜音艙輔導學生情緒時，可提供一個寧靜的空間以保護同學私隱，而老師亦可放心在艙內與家長聯絡，不用擔心通話內容被其他人知道。

教學方面，為方便老師書寫，公司特別推出可以用粉筆直接書寫的智慧黑板，保留老師一直以來的書寫習慣；而智慧黑板另一特色是針對反光問題進行特別處理，令坐在課室側面的學生，亦不會因為座位問題而只看到反光的玻璃，避免阻礙課堂而造成困擾。

公司推出智慧黑板，針對玻璃表面進行了防水及不反光等特別處理，令老師可以直接用粉筆在上面書寫。（陳葦慈攝）

真誠待人 凡事向錢看「會墮落」

公司了解客戶需求後，持續進行投資、創新，對許純康來說是源於自己的生意理念：真誠待人。

他笑言，經常向同事說不要為了做生意而說服客戶購買不適合他們的產品，雖然盈利會有所提升，但始終公司是提供專業服務，一切只考慮盈利是「行唔通」，「品牌會墮落，你自己都會墮落，因為你向錢看。」

不過他亦坦言，有人會不同意他的生意理念，覺得他「倒自己米」，「你呢個位置安裝電視機已經夠，唔洗裝LED，因為LED近睇會睇唔到......本住真誠之心，佢唔需要嘅，畀佢都冇用，亦因為咁好多時都我哋同到客人做朋友。」

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改善工序回饋社會

近日，公司亦與其他企業合作，結合電子白板可以與同學互動的優點，發掘更多互動教學的可能性，以減輕老師準備課堂題目時的負擔。未來他希望持續改善工序流程，令學校可以用較低成本去購買設備，多出來的資源可以用在學生身上。「類似回饋社會，一般學界產品都希望做到平、靚、正，如果幫學校慳錢，最後可以用番同學身上，我覺得係一件好事。」