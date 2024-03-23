黃浩聰辦學界越野賽推廣跑山　觀塘後山賽道急落急上充滿回憶

由The Peak Hunter主辦的青少年越野跑賽「高峰對決」今日（23日）在觀塘的沈雲山舉行，約160名跑手按學界慣例分為男、女及甲、乙、丙組作賽。Raymond Rahulpreet以破場地紀錄的11分39秒贏得男子甲組冠軍，最新快完成2.4公里賽道，上落了一次沈雲山。

「高峰對決」賽事總監、本地知名越野跑手黃浩聰表示，雖然普遍學校皆有田徑隊甚至越野跑（cross country）隊，卻鮮有跑山的，他希望透過這個比賽將跑山推廣給青少年。今屆是「高峰對決」的第二屆比賽，黃浩聰表示參賽人數比首屆多，跑手的成績亦有明顯進步。



黃浩聰在沈雲山舉行青少年越野山賽，吸引百多名中學生參加。（顏銘輝攝）

「高峰對決」的賽道不長，只有2.4公里，但快上快落，考驗一班青少年的體能。參賽者由沈雲山山頂的觀塘上配水庫遊樂場出發，沿馬路跑落山，接樓梯到振華道，跑往佐敦谷遊樂場，沿水道旁水泥徑上行，至佐敦谷水塘舊主壩後駁山徑登沈雲山，回到觀塘上配水庫遊樂場衝線。整段賽道攀升175米。

比賽前，黃浩聰帶領參賽學生熱身。（顏銘輝攝）

賽事分組別由早上10時起展開，今日最高氣溫超過25度，部分跑手在尾段急促攀升的山徑感到吃力，有女子甲組的跑手衝線後不適嘔吐，有男子乙組的跑手在上山途中表示拗柴及抽筋。今屆最快的跑手是男子甲組的Raymond Rahulpreet，以11分39秒完成，贏得冠軍之外，並刷新場地紀錄。

黃浩聰主持男子甲組起跑。（顏銘輝攝）

一班男子甲組跑手跑落沈雲山。（顏銘輝攝）

黃浩聰近年逐步退下來，由以往專注做好成績，變成花更多心力培育後俊。他今早在沈雲山上主持起步及見證衝線，樂見具潛質的年輕跑手出現。他說：「上年冠軍Raymond剛衝線贏了比賽，隨後陸續有一批甲組的男跑手，也是很快衝線。（Raymond快了多少？）快過去年大約1分鐘，他去年跑12分多。」

Raymond Rahulpreet首先衝線，贏得男子甲組冠軍。（顏銘輝攝）

女子甲組由TSUI YING WA以15分28秒得冠軍。（顏銘輝攝）

除了跑手水平有進步，黃浩聰表示今屆有約170人報名，比上屆的60人多了很多。在去年的首屆比賽，他與秀茂坪少年警訊合作，為當區5間中學提供跑山訓練並舉辦比賽，而今年比賽則開放為全港招募，有元朗、屯門及北區的中學生參賽。

黃浩聰與參賽跑手大合照。（顏銘輝攝）

沈雲山高175米，為觀塘及牛頭角的後山，也是黃浩聰年少時常流連的地方。黃浩聰曾任職消防，後來辭工，全身投入越野跑，代表香港參加山路越野跑世錦賽。他更曾在UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）跑入前10名。

黃浩聰表示沈雲山帶給他很多回憶，他：「我小時候住觀塘，亦在觀塘的學校讀書，一放學就會上這座山玩，慢慢磨練到好好的越野跑技巧，原來長大後可以發揮到這個潛能。」

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黃浩聰希望這個比賽可以令更多學生接觸到跑山，即是他心目中真正的越野跑。他說：「青少年其實很少接觸到這種運動，即使學校有田徑或者cross country（越野），但（越野）都是跑草地及斜坡。今次我推介他們的是真正的山路，所以可以理解為山路的學界賽，包括很多不同的路況，有斜路、樓梯及山徑。」