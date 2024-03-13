黃浩聰創陽明山十連峰最快已知時間　台北山徑留下港人破紀錄足跡

香港越野跑手黃浩聰昨日（12日）在台北創出陽明山十連峰的最快已知時間，打破當地跑手周青保持的紀錄，以2小時42分創下最快時間，比舊紀錄快6分鐘。

這條路線跨越10座山頭，全長超過20公里，普遍行山人士需要10至12小時走完。黃浩聰表示初段狀態好，但途中走錯路口，浪費了一點時間，後段從大屯山落斜，攀着繩克服泥坡跳住落，全力以赴下才創出新紀錄。



黃浩聰在3月12日早上跑出陽明山十連峰的最快已知時間。（IG @momochiu86/黃浩聰提供）

黃浩聰近日身在台灣，先挑戰環台北天際線，花3日完成200公里路，總攀升超過1.4萬米。在頭兩日，天氣欠佳，他很多時間要冒雨跑山。在第二天，他的左腳大腿更加受傷，留下一道血痕，經簡單治理後繼續上路。最後，他表示花了55小時23分完成環台北天際線，當中包括20小時在酒店的休息時間。

黃浩聰刷新周青（左）3年前的紀錄，成為陽明山十連峰最快已知時間的保持者。（IG @momochiu86/黃浩聰提供）

休息10日後，黃浩聰昨日再挑戰台北群峰，目標是陽明山十連峰的最快已知時間。這條路線包括頂山、石梯嶺、竹篙山、七星東峰、七星主峰、大屯主峰、大屯南峰、大屯西峰、面天山、向天山10座山頭，全程超過20公里，普遍需要10至12小時走畢。這條路線的前紀錄保持者是當地好手周青，在2021年以2小時48分跑完。在之前試路，黃浩聰花3個半小時走完。

黃浩聰以2小時42分鐘跑完陽明山十連峰。（IG @momochiu86/黃浩聰提供）

黃浩聰在挑戰前問過周青，對方表示3年前創紀錄時，頭段是全力跑，相信很難再快，但尾段大屯山落斜陡峭，速度下跌，若果耐力好的話，相信尾段可以更快去破紀錄。問過意見後，黃浩聰昨日早上9時從風櫃嘴起步，花54分鐘便跑至冷水坑，比3年周青所需的58分鐘快4分鐘。

「感覺到10日前的疲勞未清，剛起步的時候狀態還好，第一段54分，拿下4分鐘buffer（緩衝時間）安心了。」黃浩聰在社交網站撰文回顧這次挑戰。

黃浩聰途中一度走錯路口，但最終都能刷新紀錄。（IG @momochiu86/黃浩聰提供）

不過，黃浩聰始終不太熟悉台北山路，跑到廿公里多無法記住每個路口，其中更走錯了一個，靠運動手錶提醒修正，一來一回花了兩分鐘，逐漸消耗頭段累積的緩衝時間。

去到周青賽前點名提及的大屯山落斜，黃浩聰發現已沒有緩衝時間，一定要全力以赴才可破紀錄。他在社交網站上寫：「真的要硬來，攀着繩從陡峭的泥坡中連續地跳下去。」

黃浩聰近日訪台，與當地的越野跑界交流。（IG @momochiu86/黃浩聰提供）

最後，黃浩聰用了2小時42分35秒跑到清天宮，刷新陽明山十連峰的最快已知時間，比3年前周青的舊紀錄快6分鐘。據手錶紀錄，今次跑了22.5公里，攀升1733米。

他寫道：「陽明山既是台灣最出名的行山步道，卻不開放比賽，因此台灣人只能用FKT（最快已知時間）的方式挑戰。舊紀錄是由周青於2021年所創下，他邀請我挑戰，我亦全力以赴地完成了任務作為致敬。破3（3小時內完成）現時只有我們兩位，希望日後有更多的跑手可以跑進3小時內。」

黃浩聰在4月會到日本參加環富士山越野賽。