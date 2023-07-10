黃浩聰VDA之旅驚險與驚喜　冰雹下失溫　山屋中感受跑手互助精神

香港越野跑手黃浩聰過去周末到西班牙參加「Val d'Aran by UTMB（簡稱VDA）」的163公里賽事，途中天氣惡化，狂風雷暴及落冰雹，比賽腰斬。黃浩聰一度失溫及抽筋，在山屋恢復體溫，平安下山。在星期日，賽會邀請受影響的跑手轉戰另一項30公里的短途賽，黃浩聰以第10名完成，在男子35到39歲的年齡組別中排第2位。



黃浩聰上周五參加VDA的163公里賽事，起步時風和日麗，天氣相當好。（黃浩聰Facebook）

上月為香港出戰世界山徑越野跑錦標賽的黃浩聰，上周五到西班牙參加VDA的163公里賽，經歷了一次有驚無險的冒險之旅。比賽在當地時間上周五（7日）下午開始，起跑時太陽猛烈，天氣較熱。當黃浩聰跑到7公里時，天氣轉壞，狂風雷暴，難以站穩，冰雹在強下風刮打他的臉。

比賽中途下冰雹，夾雜強風之中，好像被人用石頭掟。（黃浩聰Facebook）

接着天氣好轉，時晴時雨，直至黃浩聰跑到33公里的3號檢查站，賽會強制要求跑手穿上防水外套。之後，他面對更加猛烈的狂風雷暴，必須加快速度去保持體溫，差不多到山頂時，有工作人員表示賽事暫停1小時，要求他回頭下山避風。

跑手擠在山屋中，不少人披上保溫毯。（黃浩聰Facebook）

落山時，速度減慢，強風及冰雹令黃浩聰體溫下降，肌肉不受控制，不斷跌倒，連說話都有困難，手指也失去知覺。他好不容易行到山屋躲避風雨，裏面已經有二十多位跑手圍爐取暖。山屋內的跑手守望相助，見黃浩聰情況較差，讓出火堆，讓他慢慢恢復體溫。他之後有抽筋，但過一陣子舒緩過來。

黃浩聰一度有失溫的徵狀，但他在山屋恢復到，可以繼續比賽。（黃浩聰Facebook）

比賽重開後，黃浩聰再走一次上山路，發現只少4處有跑手接受救援人員的幫助。在上周六凌晨，當他跑到42.8公里的4號檢查站時，得悉賽事腰斬，因為大部分工作人員都上山拯救失溫及受傷的跑手。身體回復正常的黃浩聰繼續跑到賽道48公里處，乘搭賽會安排的巴士，平安下山。

賽事腰斬，黃浩聰與尼泊爾跑手Arjun坐巴士下山。（黃浩聰Facebook）

黃浩聰在社交網站表示認同賽會安排，「始終救人要緊」，他續道：「令我更加明白到大自然嘅威力不可以低估，上山一定要做足安全措施，比賽指定裝備一定要帶齊，因為遇到突發情況時真係可以救你一命！」

「同時感受到可以喺香港跑山真係好幸福，香港天氣相對穩定，交通又方便，補給點又多。真係應該好好推廣越野跑呢項運動！」黃浩聰寫道。

令黃浩聰驚喜的是，賽會為補償跑手，邀請他們參加周日的30公里賽。（黃浩聰Facebook）

以為今次的VDA之旅就此完結？想不到賽會給他一個驚喜。賽會在上周六公布，受163公里賽事腰斬影響的跑手，獲邀參加周日早上舉行的30公里短途賽。在身體未完全恢復下，黃浩聰周日出戰30公里賽，以3小時23分11秒完成，排全場第10位，比冠軍跑手慢約27分鐘。

排名前列的大部分是20到34歲組別的跑手，而黃浩聰則是男子35到39歲組別排第2位。