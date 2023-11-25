毅行者2023｜豪華團隊支援本地女將創佳績　謝覺偉：開心過自己跑

樂施毅行者2023出現了一個新紀錄，由由甄智貽（Angie）、黃琪珍（細比）、梁康翹（Kimmy）、張敏怡組成的編號8111隊伍，以13小時52分奪得女子冠軍，成為史上最快完成毅行者的女子隊。

破紀錄背後，她們有大約60人的支援團隊，包括本地越野跑兩大男子高手「阿歹」謝覺偉及黃浩聰，兩人幾乎全程陪跑。阿歹表示幫到她們完成目標，開心過自己跑比賽；黃浩聰感歎這次破紀錄是奇蹟，希望激勵到年輕的跑手。



Kimmy賽後與阿歹合照。（顏銘輝攝）

阿歹是應屆香港山路錦標賽長距離冠軍，被視為當今本地越野跑的「男一」，他跑比賽向來貴精不貴多。在昨日（24日）的毅行者中，阿歹以支援隊的身分參與這項山界盛事。

阿歹說：「3星期前（Kimmy）問我，佢問我有冇support（支援）人，我話冇，咁跟住就support佢哋。」他之前都試過在毅行者支援朋友，一起跑了80公里左右，今次也差不多距離，他由第二個檢查站北潭坳開始加入隊伍，陪伴甄智貽、黃琪珍、梁康翹及張敏怡跑到屯門的終點。

阿歹（右）在周五中午陪女子隊上雞公山。（顏銘輝攝）

陪跑的主要工作是什麼？阿歹說：「揹咗好多水，好似做個貼身工人咁，連埋自己差唔多3升。」

「都算辛苦，唔係話跑辛苦，係揹住啲水辛苦，條腰好攰。」

在最後約10公里路，得知還有機會創紀錄，阿歹就陪她們以1小時多高速跑回終點。最終，她們跑出13小時52分38秒，將舊紀錄由12小時53分推前一分鐘到12日時52分。

甄智貽（左起）、梁康翹、黃琪珍、張敏怡在周五晚10時前衝線。（顏銘輝攝）

阿歹說：「開心過自己跑！（點解呢？）唔知喎，硬係覺得幫到佢哋自己都開心。自己落場跑冇話咁開心，幫到佢哋做到目標其實仲開心。」

被問到未來有沒有興趣落場跑毅行者，他表示暫時未有打算，並笑道：「我唔係一個咁鍾意玩比賽嘅人嚟。」

阿歹跑過九龍水塘。（顏銘輝攝）

說到今次支援團隊的猛人，不可不提黃浩聰，他是打點一切幕後軍師，動員了整個跑會的力量去支援，個人幾乎跑足全程，既要出力，也要出謀劃策。他表示整個支援計劃籌備了3至4個月。

黃浩聰說：「我哋好到位，係一對一嘅support，4個人support 4個。我同阿歹、俊文、Rex負責大半程，中間都係有唔少人幫手頂一頂個空缺，等我哋可以休息一下。」他表示跑了超過80公里，只有中段約10公里路休息。

在登雞公山的路上，黃浩聰負責殿後。（顏銘輝攝）

黃浩聰估計今次有大約60人支援，他的太太負責駕車到檢查站。除了他的跑會成員外，還有熟知4位隊員習慣的親朋好友，另外黃琪珍的跑會亦有不少跑友支援。

黃浩聰及阿歹以外，陪跑的陣容還有俊民、Anthony、阿歹 、恆隊長、Rex、Marcus、Flora、Harmony 。

黃浩聰的毅行經驗豐富，上屆以刷新本地華人紀錄奪冠。在路上，黃浩聰的角色不只是書僮，更是軍師。他說：「開頭要帶Pacing（配速），擔心佢哋會走錯，中間又熱，要多補給，後段就要運用拖繩，最後要畀個指引，同佢哋講有幾多距離、要跑幾快去個目標。」

恆隊長是陪跑支援的其中一人，他揹住環保袋，拿住水又拿住行山杖，更要跟住一起跑，相當不容易。（顏銘輝攝）

拖繩是毅行者的常見策略，若果其中一個隊員出狀況，其餘體力較充沛的隊員可以用繩拖住他前進。黃浩聰透露，Kimmy末段身體不適，其餘3個女隊友就輪流出力，協助她前進。他說：「雖然一大班人support，但我哋堅持要佢哋自己拖番自己。」

當去到最後一個檢查站，比賽尚餘10.8公里，若果她們想成為毅行者史上最快的女子隊的話，必須在1小時8分內跑完。黃浩聰就是負責為她們計算時間及配速，最後她們決定「唔好諗、跑埋佢」，完成這次驚險的破紀錄之旅。

黃浩聰跑過九龍水塘。（顏銘輝攝）

黃浩聰說：「臨尾20公里搵咗youth team（跑會的青年隊）嚟支援，有大有細，細果啲就喺檢查站睇，睇完就再去終點睇，大啲果啲就由荃錦坳跑到終點。對於嗰6個17、18歲青少年，我諗都對佢哋好有啟發，幫手遞下水、遞下行山杖。」

「我自己都係做毅行者supporter（支援隊）開始。」他希望藉機會向年輕跑手播散毅行精神的種子，「等佢哋體驗到呢4個女仔最後做到目標，以十幾秒（22秒）之差破到個紀錄，我覺得呢種簡單係奇蹟！呢種奇蹟係畀到年輕人睇到，肯努力係有希望。」