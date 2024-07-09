周潤發北京朝陽公園跑步被「野生捕獲」　穿adidas跑鞋配全黑衫褲

69歲香港影星周潤發近年熱衷跑步，不時在香港練跑被「野生捕獲」，他就算身在其他地方，亦維持晨跑習慣，例如之前曾被人發現在上海外灘跑步。最新有內地網民發現，發哥在北京朝陽公園晨跑。從網民分享的片段見到，一身黑衫黑褲的發哥留了一撮白鬍子，附近有不少人跟他一起跑步，部分更一邊跑一邊舉起手機拍片。



周潤發近日在北京朝陽公園晨跑，被當地跑友「野生捕獲」。（微博）

據《新浪娛樂》稱，發哥在昨日（8日）早上到北京朝陽公園跑步，被不少跑友遇到，他更熱情地跟大家自拍。

一如以往，發哥一身招牌全黑造型跑步，上身是Air Jordan運動背心，下身是T8跑褲，而跑鞋則是adidas Adizero SL2。

周潤發近日在北京朝陽公園晨跑，被當地跑友「野生捕獲」。（微博）

內地網民大讚發哥身形好，又跑得，「發哥這身材管理太棒了吧」、「快70的人還能馬拉松。年齡大了很容易關節老化，膝蓋疼，不能跑步。發哥是真的很厲害」、「這體型氣質與狀態，都是平時自律的結果」、「69歲仍然健步如飛，大家跟著發哥一起跑步，真是幸運又幸福啊」、「天呐，頭髮好多」、「他這個狀態真的一點都看不出來69歲了」。

周潤發近日在北京朝陽公園晨跑，被當地跑友「野生捕獲」。（微博）

周潤發表示60歲後專注跑步，笑言不做演員要做運動員，他近年多次參加跑賽，由10公里開始，循序漸進，挑戰半馬。

在去年的釜山國際電影節上，周潤發曾說：「我人生中的第一部分完結。60歲之後，我開始跑馬拉松7年。我過去的故事是電影，現在的是馬拉松。」

周潤發近日在北京朝陽公園晨跑，被當地跑友「野生捕獲」。（微博）

在今年初的渣打香港馬拉松，周潤發出戰半馬，官方大會時間為2小時26分07秒；大會還公布了周潤發的個人晶片時間，為2小時19分04秒。那次是他第二次參加半馬比賽，第一次是去年11月參與港珠澳大橋香港段半馬拉松，以2小時27分56秒完賽。

周潤發近日在北京朝陽公園晨跑，被當地跑友「野生捕獲」。（微博）

跑半馬之前，周潤發參加過兩場10公里比賽，在2022年12月的香港越野錦標賽，跑出56分39秒。在2023年2月的渣打香港馬拉松，他以大會時間1小時3分57秒完成10公里，而個人晶片時間為58分58秒；當時賽後被問到會否考慮轉戰半馬，他答「遲幾年先，等我大啲先，而家仲細」，但一年後他已經完成到渣馬半馬。