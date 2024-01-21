周潤發渣打馬拉松配速分析　初段慢有因　西九龍公路落西隧追時間

周潤發在渣打香港馬拉松2024的半馬賽事中，據大會應用程式顯示的非官方數字，以2小時26分08秒跑完21.1公里。細看周潤發的分段時間，他由起點到約6.4公里的青葵公路折回點，配速為每公里7分47秒，相信是初段人多較難加速有關。由美孚到西隧的一段，發哥的「披醒」加快到6分16秒每公里，最後發哥的整體配速都做到7分鐘以下。

註：以上計算皆根據實時追蹤應用程式的非官方時間



渣打馬拉松2024｜周潤發半馬創PB送飛吻 2小時多跑抵維園衝線

第一段路（6.44公里）：彌敦道-->亞皆老街-->連翔道-->西九龍公路-->青葵公路折回點

周潤發所需時間：50分08秒

周潤發所用配速：7分47秒

周潤發在早上8時30分由尖沙咀彌敦道起步，沿彌敦道北行，轉入亞皆老街，經連翔道再上西九龍公路，跑到美孚荔枝角公園對出的青葵公路折回。由起點到折回點約6.44公里。

發哥這一段路配速較慢，據大會應用程式顯示的非官方數字，他花了50分08秒才抵達折回點，平均每公里要跑7分47秒。除了留前鬥後的因素，相信與起點人多有關，他賽後表示要跟7000人起步，要「借咩借咩」才能向前跑。

大會稍後公布了發哥的晶片時間，計算到發哥在大會鳴槍後約7分鐘才通過起點，若果扣除這7分鐘，他在這6.44公里路的配速為每公里6分42秒。

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第二段路（7.56公里）：青葵公路折回點-->西九龍公路-->西隧港島入口

周潤發所需時間：47分17秒

周潤發所用配速：6分16秒

大會下一個計時點是14公里，大約在西隧港島出口。發哥由美孚的折返點沿公路跑，這段路以平路及落斜為主，跑入西隧。發哥這段7.56公里路花了47分17秒，配速提升至每公里6分16秒，似乎這是追時間的一段路。

半馬路線圖。（大會資料）

半馬高度圖。（大會資料）

第三段路（5公里）：西隧港島入口-->干諾道西-->龍和道-->灣仔

周潤發所需時間：33分32秒

周潤發所用配速：6分43秒

再下一個計時點是19公里，大約在灣仔會展。出了西隧，發哥這段路要繼續上斜，走干諾道西，經中環碼頭，走龍和道至灣仔。發哥這段5公里路花了33分32秒，配速為每公里6分43秒。

第四段路（2.1公里）：灣仔-->馬師道天橋-->軒尼詩道-->怡和街-->維園

周潤發所需時間：15分11秒

周潤發所用配速：7分14秒

由灣仔到維園終點的2.1公里路，發哥要上落馬師道天橋，走軒尼詩道及怡和街入維園。這段路發哥花了15分11秒，配速稍緩至7分14秒。最終，發哥在早上11時前衝線，花2小時26分08秒跑完21.1公里，整段路的平均配速為6分56秒。由於這個時間為非官方鳴槍時間而非晶片時間，相信發哥實際的比賽時間會較短，配速亦會較快。

周潤發半馬的非官方時間，以上的配速計算皆來自此資料。（應用程式截圖）

渣打香港馬拉松稍後公布官方成績，周潤發的官方大會時間為2小時26分07秒，比實時追蹤應用程式的時間快1秒，相差不大。大會還公布了周潤發的個人晶片時間，為2小時19分04秒。

大會時間又叫鳴槍時間，為跑手由大會鳴槍開跑至他越過終點的時間；至於個人晶片時間則是跑手經過起跑線至終點之間的時間。換言之，大會鳴槍後7分3秒，發哥才通過起點。

若以晶片時間計算，發哥整體配速為平均每公里6分36秒。

周潤發在渣打馬拉松2024當馬的官方成績，大會時間為2小時26分07秒，與應用程式顯示的非官方時間只差1秒。周潤發的個人晶片時間為2小時19分04秒。（渣馬官網截圖）

大會官網還提供以下的速度分析圖，比較跑手與平均的差距。從下圖得見，周潤發在頭6公里多的速度在平均以下，但在之後的速度皆比平均快。下圖的速度也是根據大會時間計算。