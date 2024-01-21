周潤發渣打馬拉松跑步裝備拆解　跑鞋改穿adidas　跑褲續撐Nike

周潤發今日（21日）完成渣打香港馬拉松半馬，以2小時26分08秒衝線。他一如暨往以全黑衣著跑步，但今次不穿Nike跑鞋，改穿adidas ADIZERO ADIOS PRO 3，加上上身的adidas背心，難道今日發哥以全「三間」參賽？細心一看，發哥下身的跑步短褲是來自Nike的越野系列。



2024年渣馬，發哥就如一隻漆黑的螢火蟲，在一片藍海中依然搶鏡。（葉詩敏攝）

周潤發今日沒有戴太陽帽，上身穿一件黑色跑步背心，下身是短褲再加一條leggings，腳踏一對以綠、白為主色的跑鞋。周潤發所穿的跑步背心品牌相當易認，左邊胸口就有adidas標誌。周潤發之前常穿Under Armour的背心，例如去年底跑港珠澳大橋半馬，以及去年中為《別叫我〝賭神〞》謝票，也是穿Under Armour的，但在今次渣馬他就「轉會」了。

周潤發穿的是adidas背心。（楊宇翹攝）

了解發哥過去跑裝：別叫我賭神｜破解周潤發全黑跑裝 鍾情本地品牌短褲 跑鞋信Nike

周潤發去年渣馬選擇T8跑褲，但他在港珠澳大橋半馬已經「轉會」，改穿Nike越野跑褲。在今次渣馬，他的跑褲上有個明顯的三角型標誌，正是Nike越野系列的標誌。不過，發哥今次所穿的Leggings就難以辨認，但當他衝線後，見他的Leggings在膝部位置有個破孔。

放大影片一看，周潤發穿Nike越野跑褲。（趙子晉攝）

在去年渣馬及港珠澳半馬，發哥也是穿Nike的跑鞋，分別穿Nike Vaporfly 2及Nike Ultrafly，之前他謝票就穿過Nike Vaporfly 3及Nike Invincible 3。以為他是忠實的Nike支持者？他在今次渣馬「轉會」，改穿adidas的跑鞋，相信是adidas ADIZERO ADIOS PRO 3。

放大影片一看，周潤發穿adidas跑鞋。（葉詩敏攝）

發哥跑渣馬2024衣著：

上衣：adidas背心

跑褲：Nike越野跑褲

跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3