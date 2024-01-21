周潤發跑渣打馬拉松2024半馬　笑言全靠「G4」開路　分享西隧心得

周潤發今（21日）早完成渣打香港馬拉松的半馬賽事，在早上11時前跑抵維園終點衝線。他表示不滿意成績，比預期慢4分鐘，笑言會被太太發嫂扣糧，「1分鐘扣100」。他表示明年會繼續參加渣馬的半馬，暫未考慮轉戰全馬，笑稱「練緊呀可能90幾（歲）就跑到」。



渣打馬拉松2024｜周潤發半馬創PB送飛吻 2小時多跑抵維園衝線

發哥跑到回維園，群情已經洶湧，衝線時現場有歡呼聲。發哥接受記者訪問時，大批跑友跑完都站在一旁觀看，不時會大叫「發哥」。發哥「唞順條氣」，與在場記者輕鬆對答，最後跟全部傳媒自拍，然後再跟跑友自拍。

被問到是否滿意成績，68歲的發哥說：「唔得呀差咗4分鐘，今朝有啲熱而家有啲雲好啲，身邊有「G4」（跑友）傍住幫我開路，唔係跑唔到。」

發哥衝線後，前往記者區接受訪問。（趙子晉攝）

發哥上屆渣馬跑十公里，今屆「升呢」轉戰約21公里的半馬，他表示「舒服嘅，下年都會繼續跑半馬」。他覺得比賽氣氛好好，但「人好多因為最後一組起步，好多人，要『借咩借咩』。」

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被問到跑半馬期間多不多人影相，他表示「沿途不停影，無停過，好開心」。西隧被視為半馬賽道最辛苦及有難度的一段，因為又落又上，發哥亦向跑友分享過西隧的心得，「唔好心急有耐性。」

發哥與現場大批記者自拍。（趙子晉攝）

成績不達標 被發嫂扣糧400

被問到太太發嫂有沒有出糧，他道：「今次唔達標，1分鐘扣100，陣間食碗仔翅，賽前食咗雞蛋飯團。」今次比預計差了4分鐘，那麼發哥應該被發嫂扣了400元。

發哥還鼓勵更多香港人出來做運動。被問到會否考慮挑戰42公里的全馬，他答：「都話兩個鐘跑到全（半）馬就跑，練緊呀可能90幾（歲）就跑到，下年目標2個鐘15分跑完（半馬）。」