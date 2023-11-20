周潤發港珠澳半馬跑步裝備全檢閱　挑選Nike越野跑鞋戰路跑賽

周潤發周日（19日）參加港珠澳大橋香港段半馬拉松，以2小時27分56秒完成人生首場半馬比賽。發哥續以招牌全黑跑裝參賽，戴Salomon的太陽帽，穿Under Armour的背心。他今場沒有穿T8的跑褲，改穿Nike的，而較令人意想不到的是，雖然全程跑馬路，但發哥不穿路跑鞋，改穿Nike Ultrafly越野跑鞋。



帽：Salomon XA Cap

由年初的渣打香港馬拉松，到年中跑步宣傳電影《別叫我〝賭神〞》，發哥都穿Arc'teryx的太陽帽，但在今次港珠澳半馬，他就穿改Salomon的太陽帽。離遠就望到「S」在帽子的側前方，十分易認。

離遠就見到帽子上的「S」。（鄭子峰攝）

別叫我賭神｜破解周潤發全黑跑裝 鍾情本地品牌短褲 跑鞋信Nike

衫：Under Armour

發哥身穿黑色跑步背心，心口位置有Under Armour的商標。在年中宣傳新戲的兩次跑步謝票活動中，他都是穿著這款上衣。

短褲：Nike Dri-FIT Trail Men's 7 Trail Running Shorts

發哥之前是本地品牌T8的支持者，由跑渣馬到宣傳新戲，皆穿T8的跑步短褲，想不到今場半馬換了品牌，改穿Nike。從褲管外的三角標誌所見，相信他選擇了Nike越野跑系列的跑褲。這條跑褲的側袋及後袋皆有拉鏈，方便儲物。

從網民影到發哥的全身照所見，估計他的跑鞋是Nike Ultrafly。(小紅書)

跑鞋：Nike Ultrafly

發哥向來是Nike跑鞋的捧場客，由渣馬到跑步謝票，他都穿上Nike的跑鞋。在2月的渣馬，發哥穿Nike Vaporfly 2參加十公里。在6月的跑步謝票活動，他穿過Nike Vaporfly 3及Nike Invincible 3。

+ 2

今場半馬在港珠澳大橋香港段舉行，全程馬路，正路應該會穿路跑鞋，但發哥今次改穿越野跑鞋Nike Ultrafly。Ultrafly內藏碳板，碳纖維 Flyplate 置於 ZoomX 泡綿中底之間，鞋底則使用山鞋常用的Vibram物料大底。