UTMB 2024｜曾福祥101公里路的血與淚　回憶未必最美好但有你有我

香港越野跑手「怪獸」曾福祥在HOKA UTMB Mont-Blanc昨日（30日）的CCC賽舊患復發，又遇上膝蓋新傷，捱住痛平安跑回終點Chamonix，以13小時23分完成，排全場第60名。這個時間比目標稍慢，他賽後亦有點失望，但他表示越野跑正是一項有高低起伏的運動，就算訓練出盡全力，比賽也會有不同狀況，最重要平安回終點。

完成訪問後，曾福祥遇上「戰友」黎楊壘衝線回來，兩人相擁，按捺不住一起哭起來。這兩個男人的激動，也令賽會工作人員動容，破例准許兩人的一個小要求，讓已完賽的曾福祥重返終點拱門，一起合照。

01體育記者顏銘輝 法國直擊



曾福祥合上眼衝線。（顏銘輝攝）

在當地時間昨晚10時24分衝線後，左膝受傷流血的曾福祥坐在終點拱門後坐了一段時間，左膝的血痕也開始乾了。

工作人員曾問他是否需要治療，他表示暫時不用。坐在終點時，他的眼神有點空洞呆滯，似乎身體及心情都需要點時間平靜下來。

曾福祥坐在終點，他的膝傷驚動了急救人員。（顏銘輝攝）

曾福祥用水淋頭。（顏銘輝攝）

曾福祥之後簡單洗一洗傷口。（顏銘輝攝）

「那時候我在想的是，終於回來了。其實在後段的時候思緒變得很複雜，有很多情緒。」

曾福祥坐在終點休息。（顏銘輝攝）

衝線後大約20分鐘，在終點外的廣場，曾福祥坐在梯級接受訪問，談到這場比賽。

他說：「其實初段及中段發揮不錯，經過鏡頭時，也特意跟香港的朋友打招呼，但去到上最後一個檢查站前，先有一段很斜的落山路，那時候已經跑了一大段距離，有一點點觸發到之前的舊患，人就有點分心，肌肉也會累，就在那裏『英勇殉職』。」

曾福祥逐漸回神，講述受傷經過。（顏銘輝攝）

說是「英勇殉職」當然是有點誇張，相信他的意思是尾段的意外受傷，令到初、中段的佳態有點白費了。

「想了很多東西。因為覺得自己頭段跑得不錯，中段亦控制得好，為何最後又會出現狀況？然後最後又跌倒了。」

曾福祥以13小時23分04秒完成101公里的CCC賽。（顏銘輝攝）

「我跌倒後，一開始是動不到，膝蓋是彎不到下來。那一段落斜很難受，有很多的情緒，我要提醒自己平靜下來。」那個位置大約是賽道的90公里，跑手要經一段崎嶇又斜的下坡，再攀升上最後一個檢查站La Flégère。之後，是最後7公里的下坡路，直至終點Chamonix。

「我突然有負面的情緒，但我知道大家都在等我，我只想將自己安安全全帶回終點。」第一次參加CCC賽的曾福祥說：「下山跑回城市時，我覺得這（受傷）是越野跑的一部分，也是越野跑精彩的地方，充滿變化，可能盡力訓練後未必達到最理想的成績，但我覺得訓練了的東西是不會失去的。」

曾福祥（左）與先一步完賽的謝覺偉合照。（顏銘輝攝）

先到雲南高原訓練，又提早接近一個月到歐洲適應，曾福祥為CCC賽做了很多準備，並在賽前定下12小時完賽的目標。可惜在新傷舊患的影響下，結果以13小時23分04秒完成。時間確實有點未如預期，但人生總有失望。

「這場比賽很有回憶，未必是最美好的，但足夠難忘及深刻。其實我們一直在跑，不就是為了追逐這些（時刻）？」

完成比賽，終於可以飲啤酒。（顏銘輝攝）

專注跑步跑山7年，30歲的曾福祥表示練習時試過跌倒受傷，很少在比賽如此受傷。他嘆道：「過去一段日子專心訓練，本身覺得發揮不錯，但後段很多狀況出現。不過，這就是比賽一部分，你要去接受的，失望是會有的。」

訪問到這裏，曾福祥發現自己跑會的教練黎楊壘衝線，便趕過去找他。終點相見，兩位跑山硬漢子相擁而哭。辛酸與喜悅，滿足與不甘，複雜的情緒隨淚水宣洩出來。

曾福祥（左）與黎楊壘擁抱。（顏銘輝攝）

曾福祥（右）與黎楊壘淚眼紅紅。（顏銘輝攝）

黎楊壘說：「我跟他（曾福祥）一起經歷了太多！」

這份回憶未必是最完美，但有你有我，見證努力與汗水。

35歲的黎楊壘跑步十多年，他說：「這次CCC賽，我們計劃了一年有多，今日終於可以一起來到終點。這座大山，我覺得人生一定要經歷一次。流的汗水、付出的努力，我想只有我跟他才會明白對方，所以那一刻的感動是按捺不住。」

黎楊壘與曾福祥擁抱時落淚。（顏銘輝攝）

由於曾福祥已經完賽半小時，原本大會不准他再入終點拱門，但看到兩人在終點旁相擁而哭的畫面，工作人員也格外開恩，准曾福祥與黎楊壘入去拱門前合照一張。

兩人在終點拱門合照。（顏銘輝攝）

黎楊壘以13小時47分25秒完成101公里的CCC賽，為今次比賽第四快的香港跑手，比第三快的曾福祥慢24分鐘到達。

休息了一會後，黎楊壘接受訪問，表示今場比賽比想像中辛苦，中午又曬又熱，比預期目標慢了四十多分鐘，他本身希望13小時完賽。他說：「過程很辛苦，尤其去到7、80公里時，我那一刻在想『點解自己要喺度』，但一想到家人及朋友支持時，那時我一邊跑，一邊已經有點眼濕濕。既然落得場，就要盡力完成，咬緊牙關頂硬上。」

兩人坐在終點後的廣場聊天。（顏銘輝攝）

「最艱辛是最後45公里，有3座大山。第一座勉強頂到，第二座真的很辛苦，速度慢到……我用了兩個幾小時才走到十多公里。」黎楊壘表示有段路很斜，他要將速度降至20分鐘一公里，差不多是慢慢行。

最後問到賽後最想做什麼，黎楊壘及曾福祥有個一致的答案：一起飲啤酒。