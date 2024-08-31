UTMB 2024｜曾福祥CCC賽勇戰受傷　謝覺偉腸胃不適仍入組別前10名

年度越野跑界盛事HOKA UTMB Mont-Blanc的CCC賽周五（31日）舉行，「阿歹」謝覺偉成為最快衝線的香港跑手，以12小時30分獲得全場第35名，在所屬年齡組別更跑入前10名，為男子35至39歲的第7名。

另一位香港跑手「怪獸」曾福祥在初中段表現穩步上揚，由第一個檢查站排名百位以外，到最後檢查站躋身60名之內，可惜他末段跌倒受傷，膝部流血，最後以全場第60名衝線，為今屆CCC賽第三快的香港跑手。

01體育記者顏銘輝 法國直擊



曾福祥賽前另外兩位HOKA跑手合照，分別是韓國的Jinhee Kim（左）及泰國的Peeraya Aimimtham。（顏銘輝攝）

「怪獸」曾福祥為CCC賽備戰數月，訓練成果就在今朝！他在8月初已經到歐洲，近兩個星期住在Chamonix備戰試路，走過大部分比賽路段。賽道長101公里的CCC賽在周五早上9時於在意大利小鎮Courmayeur起步，曾福祥偕同住一屋的謝覺偉一同出發，在清晨乘坐大會穿梭巴到Courmayeur。

曾福祥早上在Courmayeur準備起步。（顏銘輝攝）

早上清涼，曾福祥在Courmayeur的體育中心喝了杯咖啡提神，整理一下裝備後，就跟謝覺偉行去起點。曾福祥當時表示，之前一晚睡得非常好，狀態不錯，希望盡快完賽，回到終點後最想與朋友飲啤酒慶祝。為了這場CCC，曾福祥近兩個月滴酒不沾，容易刺激腸胃的生冷食物亦很少吃，飲食非常清淡。

曾福祥與一班參加CCC賽的香港跑手合照。（顏銘輝攝）

曾福祥計劃12小時完賽，賽前他特別拿手機出來看一看時間表，大概記住了每個檢查站的預算時間。行到Courmayeur的起點，遇上不少參賽的香港跑手，大家志同道合，情緒高漲。比賽在Courmayeur市內出發，早上9時一起步如萬馬奔騰。謝覺偉較進取，在眾位香港跑手之中領先，曾福祥、黎楊壘等在後面不遠。

曾福祥今場以12小時為目標。（顏銘輝攝）

離開城鎮街道，接上山徑，開始大攀升，要在大約10公里路上升超過1300米登2541米高的Tête de la Tronche。稍後下降至Refuge Bertone後，開始一段超過12公里的平緩路段，再落到溪谷Arnouvaz。這裏是第二個檢查站。

謝覺偉跑到Arnouvaz。（顏銘輝攝）

記者在早上11時多抵達Arnouvaz準備，在中午12時先見到謝覺偉從山上衝下來。等多10分鐘，就見到曾福祥來到，他面帶笑容，未見太大倦意，步頭利落。離開檢查站後，沿小溪旁的泥徑走，在大瀑布前越過溪澗，又開始攀升。

慢謝覺偉約10分鐘，曾福祥亦跑到Arnouvaz。（顏銘輝攝）

在中午，當地天氣超過20度，加上猛烈陽光，對跑手也是考驗。曾福祥撐住一雙行山杖前進，以穩定的速度上攀。至2518米高的Grand Col Ferret，接着是十多公里的持續下坡，落到1159米高的Praz de Fort。

曾福祥跑過溪澗。（顏銘輝攝）

曾福祥初段不算太快，在第一個檢查站排第157名，到Arnouvaz升上118位。在之後幾個檢查站，他的排名亦節節上升，去到主要補給點、瑞士小鎮Champex-Lac，他已經升到79位。

由Courmayeur到Champex-Lac，曾福祥已經走了54.3公里路，剛好超過半程，他在上半程大約花了6個半小時。

曾福祥撐住行山杖上山。（顏銘輝攝）

經過Champex-Lac後的11公里路，要急速攀升至接近2000米，再下降到1307米高的Trient。離開Trient後也是如此，在約12公里的路上，先攀升600米上近2000米高，接着下降至Vallorcine。在這段上上落落的路，30歲的曾福祥保持在六十幾名。

他在晚上7時多抵達Vallorcine檢查站，入站排名64位，但他追趕時間，休息了兩分半鐘就出來，出站排名升上58位。看似一切漸入佳境，但越野跑就是一項充滿變數及意料之外的運動。在上去最後一個檢查站La Flégère前，有一段困難的下坡路，當時有點舊患復發的曾福祥跌倒，左膝受傷流血。

曾福祥在晚上跑回終點。（顏銘輝攝）

受傷後，曾福祥一度連彎腳也做不到。左膝可以活動後，他繼續前進，上到La Flégèr，再走7公里下坡路，安全到達Chamonix，在晚上10時24分衝線，成為今屆第三快的香港跑手。曾福祥的比賽時間為13小時23分04秒，全場排名60位，在所屬的男子20至34歲組別排第40名。

曾福祥的膝傷引起工作人員注意。（顏銘輝攝）

曾福祥衝線後，坐在終點拱門後一段時間，神情有點呆滯，其左膝觸目驚心的傷口亦引來工作人員注意，他表示暫未需要醫療協助。他喝了些水，便站起來，一拐一拐地離開終點區。與其他朋友寒暄一番後，他才到急救站求醫，醫護人員為他清洗傷口，表示不用縫針。

曾福祥尾段膝部受傷。（顏銘輝攝）

曾福祥提起精神，與終點拱門合照。（顏銘輝攝）

跑得最快的香港跑手是謝覺偉，他在晚上9時31分衝線。謝覺偉同樣備戰了CCC賽幾個月，兩度到日本訓練，他在首個檢查站排79位，之後幾站排名穩步上揚，中後段保持在四十多名。其實，謝覺偉在初中段受腸胃問題影響，多次痾嘔，影響了發揮。

最後，謝覺偉憑高速落山，在最後7公里超越了3位跑手，獲全場第35名。謝覺偉的比賽時間為12小時30分35秒，在所屬的男子35至39歲組別排第7位。

謝覺偉大約在晚上9時半衝線，成為今屆CCC的最快香港跑手。（顏銘輝攝）

黃偉雄尾段超越曾福祥，為今屆CCC賽第二快的香港跑手。（顏銘輝攝）

至於第二快的香港跑手是黃偉雄，他尾段超越了受舊患影響的曾福祥，在晚上10時17分抵達終點，以13小時16分12秒獲得全場第55名，在所屬的男子20至34歲組別排38名。

至於第四快的香港跑手是黎楊壘，他在晚上10時48分衝線，時間為13小時47分25秒，全場排第79名，在所屬的男子35至39歲組別排第15位。

曾福祥迎接黎楊壘衝線。（顏銘輝攝）

CCC賽最快的5位香港跑手

謝覺偉 12小時30分（全場第35名；組別第7名）

黃偉雄 13小時16分（全場第55名；組別第38名）

曾福祥 13小時23分（全場第60名；組別第40名）

黎楊壘 13小時47分（全場第79名；組別第15名）

林健加 15小時47分（全場第177名；組別第23名）