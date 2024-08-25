UTMB 2024｜跑山界年度全球盛事　香港重點跑手名單　附追蹤連結

年度越野跑盛事HOKA UTMB Mont-Blanc由8月26日起舉行，雲集世界各地的跑山高手，不少香港頂尖跑手亦會參賽。提早大半個月到歐洲訓練及適應的曾福祥（怪獸）將會與謝覺偉（阿歹）、黎楊壘、黃偉雄等香港好手參加101公里的CCC賽。在176公里的UTMB賽，香港的跑手包括應屆毅行者冠軍隊成員梁偉業（Eric）以及在香港山界桃李滿門的63歲陳國強（KK），另外還要留意居港多年的匈牙利女跑手Eszter Csillag，她有力登上UTMB的頒獎台。



今年的HOKA UTMB Mont-Blanc會在8月26日起舉行。（HOKA UTMB® Mont-Blanc X）

HOKA UTMB Mont-Blanc是全球一年一度的越野跑盛事，為期一星期，今年由8月26日至9月1日舉行。這項跑山界年度盛事於法國、瑞士及意大利的阿爾卑斯山脈舉行，主要包括8項不同距離山賽：

UTMB【距離：176公里//攀升：9900米//開賽日期：30/08】

CCC【距離：101公里//攀升：6050米//開賽日期：30/08】

OCC【距離：57公里//攀升：3500米//開賽日期：29/08】

TDS【距離：148公里//攀升：9300米//開賽日期：26/08】

ETC【距離：15公里//攀升：1200米//開賽日期：27/08】

PTL【距離：300公里//攀升：25000米//開賽日期：26/08】

MCC【距離：40公里//攀升：2350米//開賽日期：26/08】

YCC【距離：15公里//攀升：1200米//開賽日期：27/08】

HOKA UTMB Mont-Blanc於法國、瑞士及意大利的阿爾卑斯山脈舉行。（HOKA UTMB® Mont-Blanc X）

UTMB歷史簡介

HOKA UTMB Mont-Blanc起源來自2003年創辦的山賽UTMB，其後在2006年增設較短途的CCC賽，而TDS及OCC賽分別在2009年及2014年出現，令到UTMB由一場山賽逐步變成為一項集結多場山賽的嘉年華。

UTMB在2021年大改革，與三項鐵人賽主辦機構IRONMAN合作，將UTMB變成一項全球性的系列賽，分站包括香港的飛越大嶼越野跑賽，而原有的UTMB則成為這項系列賽的總決賽。如今HOKA UTMB Mont-Blanc已經成為一年一度越野跑界的嘉年華，匯聚世界各地的精英跑手。

UTMB賽簡介

UTMB開賽時間：8月30日晚上6時（香港時間8月31日凌晨0時）

UTMB是HOKA UTMB Mont-Blanc中的招牌賽事，全名為Ultra-Trail du Mont-Blanc，中文譯名為環勃朗峰超級越野耐力賽，賽道長約176公里，累積攀升9900米，限時46小時30分。賽道由法國的霞慕尼出發，逆時針圍繞勃朗峰走一圈，橫跨意大利及瑞士國境，途經庫爾馬耶烏爾、尚佩克斯等小鎮，回到霞慕尼衝線。

UTMB路線圖。（UTMB官網）

UTMB路線圖。（UTMB官網）

CCC賽簡介

CCC開賽時間：8月30日早上9時（香港時間下午3時）

CCC擁有「UTMB之妹」的外號，名字為Courmayeur - Champex - Chamonix的縮寫，從名字已指出了路線，由意大利的庫爾馬耶烏爾（Courmayeur）出發，經瑞士的尚佩克斯（Champex），跑到法國的霞慕尼（Chamonix）完成，全長約101公里，總攀升有6050米，時限為26小時30分。

CCC路線圖。（UTMB官網）

CCC路線圖。（UTMB官網）

OCC賽簡介

OCC開賽時間：8月29日早上8時15分（香港時間下午2時15分）

OCC也是路線的縮寫簡稱，全名為Orsières - Champex - Chamonix，由瑞士的奧西耶爾（Orsières）為起點，經尚佩克斯（Champex）跑到法國的霞慕尼（Chamonix）衝線。OCC適合中距離跑手參加，全長57公里，總攀升約3500米，限時14小時30分。

OCC路線圖。（UTMB官網）

OCC路線圖。（UTMB官網）

UTMB賽重點香港跑手

在今屆UTMB賽中，UTMB積分最高的香港跑手是715分的梁偉業。梁偉業是連續兩屆毅行者三甲人馬，在毅行者2022與隊友得季軍，再在毅行者2023得冠軍，並在今年成為四徑完成者，今次是他首度出戰UTMB。

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梁偉業是應屆四徑完成者。（顏銘輝攝）

UTMB積分第二高的本地跑手是63歲的陳國強，這位退役消防擁有「毅行先生」的外號，在1998至2000年連續3年贏得毅行者冠軍；陳國強在2018年曾參加UTMB但低溫症退賽，到2022年以37小時19分49秒完成，躋身組別前10名，他去年轉戰TDS成功完賽，獲得組別第二名，今年再參加UTMB，希望再獲組別前列登上頒獎台。自己參賽以外，陳國強亦帶了7位小朋友到歐洲高原集訓，參加青少年賽。

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「毅行先生」陳國強KK在2022年UTMB衝線。（KK Chan 毅行先生 Facebook）

匈牙利跑手Eszter Csillag居港多年，在毅行者2022得全場亞軍及混合組別冠軍，在去年飛越大嶼Translantau得女子冠軍，全場排第六名。Eszter Csillag連續兩年在美國西部100英里耐力跑（Western States Endurance Run）得女子季軍。她在2022年的UTMB跑女子第五名，去年身體不適，未能完賽，今屆捲土重來。

追蹤UTMB跑手Eszter Csillag

Eszter Csillag有力登上UTMB的頒獎台。（Eszter Csillag Instagram）

CCC賽重點香港跑手

在今屆CCC賽中，有多位香港好手出戰，最值得留意的是曾福祥及謝覺偉。兩人都全身投入跑步，為CCC備戰了好幾個月。曾福祥UTMB積分779分，在毅行者2022夥隊友以11小時38分刷新最快本地華人隊伍紀錄得冠軍。在去年飛越大嶼Translantau 50，他得到男子季軍。為準備CCC，他在7月初到雲南高原訓練近一個月，8月初便到歐洲適應及試路，希望可以在CCC跑到約11小時的成績。

參考去年CCC，只有前七名跑手可以在11小時內跑完，而且只是前20名跑手可以在12小時內完成。若果曾福祥跑出目標時間，相信會有不俗的排名。他賽前表示：「香港的越野跑，我們雖然地方很細，但都有我們的優勢，都可以練得好好。」

追蹤CCC跑手曾福祥

「怪獸」曾福祥將會參加CCC。（顏銘輝攝）

另一位與曾福祥有相同野心的是謝覺偉，他更加將目標訂在11小時內，衝擊前十名。謝覺偉的UTMB積分有783分，為CCC賽中最高分的香港跑手，被視為現今香港跑山界「一哥」。在4月跑完倫敦馬拉松後，他就開展備戰CCC的計劃，在5月中到日本接受教練村尾慎悅的特訓，6月底於北海道佐呂間湖100公里超馬跑得第五名；回港稍作休息後，7月中再赴日本高原訓練，專注練攀升，再在8月底赴歐洲。

追蹤CCC跑手謝覺偉

「阿歹」謝覺偉為備戰CCC兩度到日本特訓。（顏銘輝攝）

另外值得留意的CCC香港跑手還有UTMB積分719分的黎楊壘、714分的黃偉雄、683分的女將黃琪珍、654分的唐振華及648分的林健加。黃琪珍是一位近年冒起得很快的女跑手，在毅行者2023與隊友打破毅行者女子隊紀錄。在今年初的本地山賽，黃琪珍多次排名前列，但她目前有傷在身，今場未必可以發揮全力。

追蹤CCC跑手黎楊壘

追蹤CCC跑手黃偉雄

追蹤CCC跑手黃琪珍

追蹤CCC跑手唐振華

追蹤CCC跑手林健加

黃琪珍（右二）在去年毅行者與隊友刷新女子隊紀錄。（顏銘輝攝）

OCC賽重點香港跑手

在57公里的OCC，最高UTMB積分的是陳家強（KC），他有731分。他近一年主力參加約50公里的中距離山賽，多次在本地山賽名列前茅，在去年10月的香港50，他跑得冠軍，之後11月在飛越大嶼TransLantau 50得男子第四名，到12月的大嶼50則得季軍。在今年2月的9 Dragons 50公里，陳家強亦得第四名。

追蹤OCC跑手陳家強

此外，在OCC還可追蹤香港山賽常客、菲律賓跑手John Stingray Onifa，他在疫情期間曾刷新港島徑的最新已知時間。他的UTMB積分有853分，他在去年的飛越大嶼TransLantau 50奪得冠軍，而在今年2月的9 Dragons 50公里亦封王。

追蹤OCC跑手John Stingray Onifa

張敏怡今年會參與PTL。（顏銘輝攝）

PTL重點香港跑手

香港跑山界「女一」張敏怡去年在UTMB跑出女子第17名，創香港女跑手紀錄。她今年會再參與HOKA UTMB Mont-Blanc這項盛事，但不是一個人跑UTMB，而是與兩名友人組成隊伍JQK，參加最艱難的非競賽性質的PTL。今屆有兩支香港隊伍參加PTL，還有一隊叫We are here again。

追蹤PTL隊伍JQK

追蹤PTL隊伍We are here again