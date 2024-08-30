UTMB 2024｜「怪獸」曾福祥孤獨之領悟　商科畢業生跑山探索世界

一位工商管理畢業生，可以走一條怎樣的人生路？加入四大會計師樓？投身銀行金融業？抑或考入大企業的管理培訓生計劃？

曾福祥選擇透過跑步探索世界，走出一條與眾不同之路。

在跑山路上走了7年，由「怪獸仔」跑到變「怪獸sir」，成為一位本地優秀的越野跑手。曾福祥分享追夢的心路歷程，以及獨自一人離港訓練的領悟，希望同路人別嫌棄家人的煩擾，反而要想辦法讓身邊人了解自己的目標。獲獎無數的「怪獸」有個心願，希望父母可以在比賽終點迎接他衝線。



CCC賽前一日，曾福祥展示他為比賽準備的裝備。（顏銘輝攝）

曾福祥將會穿上HOKA Tecton X 3越野跑鞋參加CCC賽。（顏銘輝攝）

在2018到2019年，本地山界冒起了一顆二十出頭的新星叫曾福祥，人稱「怪獸仔」。

「怪獸仔」這個外號出自陳國強之口。

「毅行先生」陳國強是本地響噹噹的跑山前輩，曾經連續3屆贏得毅行者冠軍，桃李滿門，如今年過六十，仍然不斷挑戰自己，包括今年又參加UTMB賽。

當年正是陳國強引領曾福祥進入跑山的世界。

曾福祥說：「他（陳國強）說我講起跑步時雀躍的樣子，就像怪獸一樣，就叫了我做『怪獸仔』，之後行走江湖這幾年也繼續用。」

在Chamonix的街頭上，曾福祥（右）遇上「毅行先生」陳國強。曾福祥形容陳國強是帶他認識越野跑的人。（顏銘輝攝）

曾福祥（右一）與陳國強（左二）跟幾位毅行教室的學生合照。（顏銘輝攝）

人如其名，曾福祥投入跑山後進步很快，擁有如怪獸勇往向前的衝勁及速度，多次登上本地山賽三甲，包括在2019年黃金百里贏得100公里男子冠軍。

在2019年9月的MSIG八仙嶺越野賽，曾福祥（右）贏得季軍。那時候，「怪獸」25歲，認真練跑了兩年。（甘琬湄攝）

山徑越野跑世錦賽2021因疫情改到2022年舉行，謝覺偉及曾福祥（右）代表港隊出賽。（田總Facebook）

謝覺偉（左）及曾福祥（右）多次一起比賽，既是對手，也是隊友，十分老友，今次他們亦會一起參加CCC賽。（顏銘輝攝）

在2022年秋冬到2023年春天的賽季，曾福祥成績彪炳，在香港山路錦標賽贏得季軍，入選香港隊，出戰山徑越野跑世錦賽，在男子40公里組別跑得第56名。其後，他與黃浩聰、楊志成、胡文津組隊，以破香港華人紀錄的時間，贏得毅行者2022的冠軍。

毅行者2022，黃浩聰（左起）、曾福祥、胡文津及楊志成贏得冠軍。（樂施毅行者提供）

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幾年時間，「怪獸仔」進化為「怪獸」了。

「認真跑步的話，跑了7年左右，由2017到2018年開始。」曾福祥說：「之前都有跑下，但可能當玩下，我又有打羽毛球，又會玩下划艇，體能都不錯。到近六七年才放下其他運動。」

曾福祥自小喜歡運動，興趣廣泛，他說：「我小學時是跳舞的，練習得多，手腳協調不錯，玩球類運動都得心應手。」他在中學時代表過羽毛球校隊，以林丹為偶像，他覺得殺波很有型。

強中自有強中手，曾福祥記得在學界羽毛球賽曾被少年伍家朗大炒，毫無還擊之力。他說：「我打（學界）division 1是慘敗，對男拔、喇沙那些學校。我打過伍家朗，我好像只拿到一分還是兩分。」伍家朗目前是香港隊羽毛球代表。

「我到大學才跑步，接觸越野跑的時候發現，自己的手腳協調有優勢，可能跟小時候（跳舞）有關。」

曾福祥8月初在城門水塘接受訪問。（顏銘輝攝）

一次沙漠馬拉松改變人生

本身喜歡多項運動，又從商科畢業，為何選了跑步？在大學畢業的2017年，在陳國強帶領下，他參加了撒哈拉沙漠馬拉松。曾福祥與隊友在極端環境下7日跑過250公里，自此他確定了人生的方向。

「現在回看覺得很奇妙。當初沒有話一定跑步，做運動就好了，水上運動也可以。可能是緣分，去了撒哈拉沙漠比賽，發現跑步這項運動，可以將我帶到不同地方。」

愛跑步，更愛探索這個世界。或者說，跑步是他探索世界的最佳工具。

「我上個月去了雲南，接着一個月就去歐洲，（跑步）的確將我帶到世界不同文化，看到世界有多大。其實，人是很渺小的，但你可以很盡力做好想做的事。」

曾福祥大學畢業後不從商，投身跑步。（顏銘輝攝）

這篇報道來自兩次訪問，一次是CCC賽前8月29日在法國的攀山運動勝地Chamonix，另一次是8月初曾福祥從雲南回港後、出發往歐洲前的空檔在城門水塘。

在Chamonix，曾福祥遇到兩名支持者。（顏銘輝攝）

商科畢業卻全身投入跑步

因為家人的期望，加上哥哥也是唸工商管理，所以曾福祥在大學選科時也跟隨兄長步伐。不過，在大學畢業的2017年，他決定了新方向，放棄商科人的階梯，憑住「心口掛個勇字」，奔向跑步的懷抱。

當時家人沒有異議或給壓力嗎？曾福祥說：「直至現在都有一點。他們當然都想我穩定一點，如果找到份政府工就最好了。」

他續說：「到現在他們都很難理解（以跑步為生），但我想用行動證明給他們看。我還給到家用，還可以自給自足生活到。」

CCC賽前兩日，曾福祥抽空與即將比賽的學生分享心得，分析比賽路線。（顏銘輝攝）

曾福祥賽前兩日在終點的拱門與跑會學生大合照。（顏銘輝攝）

曾福祥經營跑會，開設跑班，擔任跑步教練，升級為「怪獸sir」，又與品牌合作，去支持當運動員的理想。他還進修運動科學，去年碩士畢業。

「在香港比較難，或者我暫時未有這個能力，100%全職去做（跑手）。我都會盡力去做，一邊跑步，一邊教班。這樣也有好處，教學相長，有時學生都是一份動力。比起自己一個孤獨去練，有他們陪伴都是一份好好的推動力。」

曾福祥認真跑步7年，成長為本地頂尖的越野跑手。（顏銘輝攝）

離港訓練學習面對孤獨

今年，曾福祥獲得一個奢侈的機會，一嘗全職運動員的滋味。他報名參加年度越野跑盛事HOKA UTMB Mont-Blanc，首次出戰101公里的CCC賽。為了跑好這項大賽，他做了數個月準備。放下跑會事務，曾福祥在7月初到雲南高原特訓近一個月。在8月，他提早大半個月到歐洲，適應阿爾卑斯山脈的環境，包括在月初先參加Sierre-Zinal越野賽熱身，以3小時47分跑完31公里。

可以當兩個月全職跑手，曾福祥覺得很幸運，他說：「很感謝身邊的拍檔、教練及贊助商的支持，才可以令這件事在我30歲的時候任性地發生。」

曾福祥多謝跑會拍檔、教練及及贊助商支持，得以全力備戰CCC，可以接近全職訓練兩個月。（顏銘輝攝）

這段經歷獨特而動人，但他體會到全職運動員的壓力，背負很多人的期望。他說：「全部人都知道你去訓練，而你都覺得自己要很全情投入訓練，但人始終會累，不是機械人。」

每日跑兩課，即每日花3至4個小時，幾乎重複相同的路線，去跑30公里左右。看似花在跑步的時間不多，但曾福祥還要為自己拉筋按摩，做好肌肉舒緩，並處理好日常生活，包括洗衫及煮飯。

沉悶機械式的訓練，充滿孤獨感的單調生活，令他有更多時間思考，面對自己內心。

他說：「在香港，常常都是一班人，可能要去尋找自己的me time（獨處時間），但（離開香港）訓練時就是有太多一個人的時間，你要想想怎樣處理那種孤獨感。」

曾福祥將會在8月30日參加CCC賽。（顏銘輝攝）

作為跑手，曾福祥曾經覺得專注做好訓練、跑好比賽便足夠，但他現在有了新的體會。

「要做好一件事，其實不能只做好一件事。」

是否有點玄？

在CCC賽前兩日，曾福祥與跑會學生見面，為學生講解最後備戰策略，一起到終點拱門合照，又出席品牌活動；不但自己接受訪問，還安排跑會其他人一同受訪，日程都排得滿滿的。

曾福祥說：「慢慢發現，你要兼顧到很多東西，才能做好一件事。」

「如果沒有好好計劃『炒埋一碟』就是壓力，但如果早有準備，計劃好（行程），整件事就會變成推動力。原本只得我一個在山上，終於可以見到大家，可以跟大家分享。」

曾福祥的手機殼上寫住「有容乃大」，這是他自己設計的，獨一無二。（顏銘輝攝）

這個「有容乃大」手機殼是曾福祥去年底自己設計的，他很喜歡這個四字詞，亦反映他的領會。

他說：「望住一個目標，努力做好，只是基本。一定會有很多額外的、突如其來的事出現，很多高高低低會出現，你要有足夠強大的內心去包容這些東西。因為這就是生活。」

要做一個成功的跑手，不只是要跑好比賽，而是跑好生活。

他不懼怕壓力，因為要更上一層樓，就必須要在壓力下成長，利用壓力去煉成更強大的心理質素。

曾福祥表示，希望未來邀請父母在終點迎接他衝線。（顏銘輝攝）

要學懂讓家人了解自己

說起生活，他提起了家人：「家人的支持十分重要。以前讀大學時，我去了比賽，沒有通知家人，比賽中途還收到我媽的電話。如果我一開始就告訴她，整個情況就會好一點，跟家人的關係亦會好一點。」

「咪煩住我」、「唔好理我」……相信不少初出茅廬的年輕人，都曾經覺得父母不了解自己，包括開始跑步頭幾年的曾福祥。

曾福祥說：「我都正在學習，以前是不懂的。以前覺得（家人）最重要不要煩我就最好。」

「有時回到家，我疲憊不堪，非常累，他們見到就覺得我很辛苦，想我穩定、輕鬆一點。」

在Chamonix，HOKA主辦的跑手簽名會上，曾福祥化身小粉絲，向法國跑手Ludovic Pommeret索簽名。Ludovic Pommeret已經49歲，但跑山生涯近年屢創高峰，包括今年贏得美國硬石100越野賽冠軍。（顏銘輝攝）

作為過來人，曾經年輕過，曾福祥想告訴追夢路上的年輕人：「不要覺得他們（家人）很煩，反而要讓他們知道，這是我們這個年代或者我這種人想要的東西。」

跑步路上，既要訓練，又要教班，早出晚歸，還常常到外地比賽，留家時間不多，他十分感謝哥哥撐起整個家，令他有空間去追夢，「他是一個好哥哥，盡了所有家庭責任」。

曾福祥說起母親最近腰部有點傷，嘆道：「他（哥哥）給我的是『你放心去跑啦，屋企有阿哥喺度』，感覺就是這樣，他從來沒有阻止我跑步。」

在未來的本地賽季，曾福祥有一個目標，並非贏什麼冠軍，他說：「令他們（家人）知道我在做什麼，將他們帶入我的跑步世界。其實從未試過的，我從未沒有邀請過他們在終點等我。我希望在2024年賽季，有一場比賽，我可以邀請到爸爸、媽媽在終點等我，讓他們知道我在做什麼，感受一我身處的環境。」

在CCC賽前一日，曾福祥在Chamonix接受訪問。（顏銘輝攝）

三十而立之齡，曾福祥首度參加殿堂級越野跑盛事HOKA UTMB Mont-Blanc，在8月30日出戰101公里的CCC賽，與全球頂尖的跑手切磋交流。這項比賽長101公里，攀升6050米，在香港時間下午3時開賽。

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