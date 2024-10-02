Nike換帥前收入下跌　預計第二季繼續沉　遭新興品牌On及HOKA夾擊

Nike換帥前，公布24/25年度首季業績，收入及純利都按年倒退，並預計第二季的收入亦會按年下跌8至10%。Nike上月宣布行政總裁將換人，現任的John Donahoe下台，改由在Nike工作了32年的老臣子Elliott Hill接手，後者會在10月中履新。

有分析認為，Nike未能應對新興競爭對手On及HOKA的挑戰。據6月的報道，Nike鞋類產品在一間美國零售商的市佔率從1月的39%下降至5月的32%，相反On及HOKA的運動鞋同期市佔率急升。



Nike（路透社）

Nike昨日（1日）公布由6月至8月的首季度業績，收入比去年同期下降10.9%至115.9億美元，差過市場預期，其中直接銷售跌13%至47億美元，而批發就跌8%至64億。按地區計，Nike在美洲及歐洲的銷售各下跌14%，而大中華區亦有3%的跌幅。此外，Nike純利則下降28%至10.5億美元，勝過市場預期。

Nike亦預告，本財年第二季度（9月至11月）的收入會按年下跌8至10%，差過預期的6.7%。公布業績後，Nike的股價收市後場外價跌超過5%。

Nike（路透社）

Nike上月公布撤換舵手，行政總裁John Donahoe離任，在Nike工作了超過30年的老臣子Elliott Hill出山接掌帥印，將於10月14日上任。由於換CEO，Nike撤回全年指引，並將原定11月舉行的投資者日延期。

Elliott Hill由1988年起加入Nike，最初擔任實習銷售員，用約10年時間升上管理層。在2020年退休前，他擔任消費者及市場部主管。

HOKA會否追上Nike？（路透社）

多篇外國財經報道都提及，Nike在銷售上的增長緩慢及壓力，來自新興競爭對手On以及Decker旗下的HOKA。分析員David Swartz表示，目前的體育用品市場競爭比5年前激烈，「到Donahoe了解的時候已經有點太遲了」。

報道提到，John Donahoe努力透過直營店及網站提升銷量，而零售商就轉為將On、HOKA及New Balance等時尚運動品牌取代Nike在貨架上的位置；相信Elliott Hill上任後，需要重建Nike與批發商之間的關係。

根據路透社在6月引述YipitData的數據報道指，在美國體育零售商迪克體育用品，Nike的鞋類市佔率由今年1月的39%下降至5月的32%，而On則由8%升上12%，而HOKA亦由8%升上13%。On及HOKA引領跑鞋市場潮流，反而Nike就開始「食老本」。