天水圍10K｜葉雅傑香港十公里錦標賽封王　羅映潮奪女子總冠軍

人稱「天水圍10K」的新鴻基地產香港十公里錦標賽2024今（29日）早在天水圍舉行，本地著名跑手葉雅傑及羅映潮分別奪男、女子全場總冠軍。



葉雅傑及羅映潮分別奪男、女子全場總冠軍。（田總Facebook）

葉雅傑以32分49秒衝線。（田總Facebook）

葉雅傑得男子總冠軍。（田總Facebook）

比賽在天水圍天影路舉行，於寬直的天影路南行線往屯門方向作為起步點。賽事準時於早上7時45分鳴笛，限時1小時30分鐘。最快衝線的是男子全場總冠軍葉雅傑，跑出32分49秒。全場總亞軍由陳鎮榮以33分05秒奪得，而全場總季軍則是33分30秒的張耀樑。

女子組方面，羅映潮以37分09秒得到總冠軍，而女子全場總亞軍及季軍分別是曾曉彤及屈旨盈，兩人分別以37分56秒及38分23秒完成比賽。

羅映潮以37分09秒衝線。（田總Facebook）