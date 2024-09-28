香港跑手疫情斷腳　研發跑褲大受歡迎　一年壞3部iPhone激起決心

3年疫情改變了很多人的生活，包括關詠同（Queendy）。她從事護膚品研發多年，喜歡跑山，但在2020年操山時大腿骨折，需要長時間復康，加上美容院因疫情關閉，她的護膚品研發工作停擺。突然多了大量空餘時間，她打算設計出一條理想的跑褲，特點包括透氣、舒服、快乾又能夠好好保護手機。她用了一年半，與廠家周旋，尋找布料，在2022年完成初代製成品，而且無心插柳下，這款跑褲大受歡迎。

這個就是本地運動服裝品牌AKIV的起源。



關詠同喜歡行山、跑山超過10年，疫情下斷腳改變了她的人生。（顏銘輝攝）

本身關詠同與很多喜歡跑山的朋友一樣，視之為工餘興趣，但如今跑山成為了她的事業。

十多年前，家住港島的關詠同習慣周末陪家人行龍虎山，有次上過西高山後，愛上漂亮的風景及放鬆的感覺，開始跟山友前輩到香港各處遠足。她之後跟前輩跑步練氣，有兩三年每日早上會上太平山頂跑3個圈。後來，她認識了一班跑山的朋友，跟他們到運動場練習，又會獨自操山。

漸漸地，她希望成為一位業餘跑手，她說：「練了一段時間，發覺練了路跑後，我行山的速度比以前快了很多。以前我像媽媽一樣是郊遊模式，練了之後可以慢跑上去，時間快了，感覺很有成功感。」

關詠同會舉辦城市跑步活動，推廣跑步文化。（顏銘輝攝）

2020年跑山大腿骨折

練習以外，關詠同十分注重裝備，她表示那時候每月花超過8000元購買越野跑裝備，包括網購外國的產品。她說：「喜歡跑步、跑山後，我減少買裙、化妝品及奢侈品，真的減少了很多。我專心去看裝備，我對裝備很有興趣。」

在2020年，關詠同報了很多比賽，打算做時間，所以努力操山，寶雲道、孖崗山、畢拿山等都是她的訓練場。然而，人算不如天算，雄心壯志難敵一次意外。她說：「我在練習時弄斷了大腿骨，鑲了8顆螺絲在大腿，我哭了無限那麼多日。」

AKIV創辦人關詠同接受訪問。（顏銘輝攝）

疫情爆發護膚品生意停擺

「我滑了落去，撞到石，幸好那天有用背囊，背囊墊了一下，頭沒有受傷，但全身都瘀了。我行到落山，但很痛。我感覺有『啪』的一聲，頂不下去了，（大腿）連抬也抬不起。」關詠同報警，由救護車送院，被發現右大腿骨折，她說：「醫生形容我就像被的士撞倒一樣斷腳。」

關詠同本身從事護膚品研發，主要供應給美容院，但2020年疫情來襲，美容院停業，令到關詠同的護膚品生意也停擺。她說：「做不到，全都要停。做了就要拿出去賣，但護膚品都會過期。」工作要停，跑步亦因傷要停，突然間關詠同的生活一片空白。

關詠同在養傷期間設計跑褲，本身只是為興趣，想不到變成新事業。（顏銘輝攝）

「一年壞了3部iPhone 7」

從來沒有設計過衣服的關詠同，想在這段人生停擺的日子造一條完美的跑褲。她說：「想要一條有內膽的跑褲，方便又透氣，但女孩子又會擔心太『現』，另外最好有個防水袋，可以保護到電話兩三個小時。我在香港、歐洲、內地都找過，沒有類似的東西。初初造褲的時候，真的是為了自己的興趣。」

「我試過一年壞了3部iPhone 7。」關詠同認為她的理想跑褲一定要有收納電話的防水袋，她說：「出門口時明明好天氣，但上到山會突然下雨，人濕、褲濕、鞋濕沒有問題，但電話濕了就大問題，所有電話號碼、資料全部都沒有了。電話壞了，家人打不到電話給你，會以為你在山上出了意外。」

關詠同展示店舖中的跑褲。（顏銘輝攝）

頭半年測試品「不知所謂」

關詠同由零開始畫圖、找布料、聯絡廠家。她說：「廠家完全不明白我想要什麼！初初那半年給我的，我會形容為不知所謂！我要解釋每個位置、車口位、工藝要怎樣做。我親自找合適的布料，寄上去給廠家，寄來寄去。你問我計成本，我都不知怎樣去計這一年多的人工。就是因為疫情，我沒有什麼好做，才有空去做這件事，去造這條褲出來。」

研發過程中，關詠同動氣，廠家也想放棄。她表示當時又逼又哄，軟硬兼施，才說服到廠家堅持下去。她說：「廠家已經跟我說：『如果你再改，不如你找過另一間。』他們表示沒有見過客人像我般麻煩。他們覺得我是玩，但我不是，我只想造一條自己喜歡的跑褲，而非造了一條我不喜歡的，就是因為廠家造不到我要求，而要我強行收貨的。」

關詠同希望造到一條理想的跑褲，舒服透氣又快乾，還可以收納電話、銀包、水樽等物品。（顏銘輝攝）

廿幾箱褲運到家中嚇壞母親

「我每日都煩住廠家，煩到有次他們說：『不如介紹你另一間廠，他們的規格更高。1000條對我們不是什麼大數目。』我不想半途而廢，找另一間新廠，又要從零開始。我求他們幫幫我，已經做了一半，幫幫我吧。求別人做事，我都明白，我那時經常會從香港寄口罩、藥物上去給廠家，證明我很有心，幫我完成我的願望吧！」

由2020年中起，不知收過多少條失敗的試驗品，到2022年初，趕及農曆新年長假期前，關詠同終於收到一條令她滿意的跑褲，一年半的努力得到收成。接着，廠家生產了1000條跑褲，再運到香港。她說：「廿幾箱褲，全部放到家中，那一刻我媽嚇壞了。我說不用擔心，很快會送給朋友。其實，我給自己的目標是3年，希望3年可以賣光這1000條。」

關詠同表示跑褲以外，還設計了手袖、跑衫等不同跑步裝備。（顏銘輝攝）

3個月賣出500條褲超出預期

作為不少本地山店的熟客，關詠同主動出擊，冒昧到店舖推銷她的跑褲，希望可以放在店中寄賣。她說：「下午給了店主一條中碼試一試，對方晚上就聯絡我，表示每個碼先要30條。賣了3個月後，已經賣了500多條，中碼、大碼已經斷碼，他就跟我說要補貨了。我本身想3年清到1000條已經好好，從來沒有想過要補貨！」

比起清到家中幾箱貨或者賺到多少錢，那時最令關詠同高興的是，有人欣賞她的設計，這份滿足感勝過一切，研發一年半的辛酸是值得的。

她感謝廠家的信任：「我跟廠家說要補貨，他們都O嘴了！廠家以為造完1000條終於應付完我這個麻煩客，想不到我的褲有那麼多人喜歡，可以補貨！」

關詠同整理貨架上的太陽帽。（顏銘輝攝）

原來，這個不是夢想的終點，而只是起點。

此時，關詠同才想到，應該要建立一個品牌吧。

因為那3部浸濕了的iPHONE 7，因為那場令香港美容業停擺的疫情，因為操山時大腿骨折的重創，因為廠家不嫌麻煩的堅持，在無心插柳下，關詠同設計了一條成功的跑褲，創立了AKIV。

AKIV還有出產背囊。（顏銘輝攝）

創業幾年，由跑褲造到跑衫，由太陽帽造到風褸；從功能上的細節與用料，到外表上的用色與圖案，她仍然很享受設計新的跑步服裝，並樂意改良舊有的款式。比起國際大品牌，她認為本地品牌的優勢是「貼地」，更願意聆聽及迎合香港跑手的需要。

關詠同認為擁有好的裝備會是普羅大眾落街跑步的動力。她說：「不要看輕一套裝備的重要性。我以前試過，電話放在褲袋，左搖右晃，晃到我屁股都痛，覺得很煩，煩到不想去跑。有些人會因為裝備的問題，影響了他的跑步，我希望我的裝備可以令更多人願意出去跑步。」