TransLantau 2024｜飛越大嶼11.8起舉行　即睇各場比賽路線詳情

TransLantau（飛越大嶼）by UTMB 2024將於11月8至11日一連3日在大嶼山舉行，比賽分為4個距離組別，分別是27公里、52公里、100公里及129公里，各項比賽的起點及終點皆定於梅窩。TransLantau屬於UTMB世界系列賽的其中一站，每年都吸引很多打算「儲石」挑戰UTMB總決賽的跑手參加。



TransLantau 120路線圖。（官網截圖）

TransLantau 120路線圖。（官網截圖）

TransLantau 120

距離：129公里

攀升：5800米

起步時間：08/11 晚上10時

時限：36小時

跑石：4粒

TransLantau 120賽道簡介：由梅窩出發，在芝麻灣半島繞個圈，至貝澳後上伯公坳，登上大嶼山最高峰、海拔934米高的鳳凰山。落到昂坪，經觀音山、羗山往狗嶺涌。接着上靈會山，到萬丈布，落牙鷹角入大澳。跑過虎山後，沿東澳古道走，跟着上「昂坪棧道」，落石壁水塘，至籮箕灣，過水口，上伯公坳，登大東山。落到白芒後走東梅古道，中途轉上老虎頭，落愉景灣，最後回到梅窩衝線。

TransLantau 100路線圖。（官網截圖）

TransLantau 100路線圖。（官網截圖）

TransLantau 100

距離：100公里

攀升：4800米

起步時間：09/11 早上9時

時限：32小時

跑石：3粒

TransLantau 100賽道簡介：由梅窩出發，至貝澳、南山，到伯公坳後急速攀升，登鳳凰山後落昂坪，再落到狗嶺涌。經觀音山、羗山往狗嶺涌。接着上靈會山，到萬丈布，落牙鷹角入大澳。跑過虎山後，沿東澳古道走，跟着上「昂坪棧道」，落石壁水塘，至籮箕灣，過水口，上伯公坳，登大東山。落到白芒後走東梅古道，經銀礦灣回梅窩衝線。

TransLantau 50路線圖。（官網截圖）

TransLantau 50路線圖。（官網截圖）

TransLantau 50

距離：52公里

攀升：2400米

起步時間：09/11 早上10時

時限：13小時

跑石：2粒

TransLantau 50賽道簡介：賽道集中在東大嶼，由梅窩出發後，到芝麻灣繞過圈，從貝澳上南山，登雙東坳後落白芒，上老虎頭，落愉景灣，最後回到梅窩衝線。

TransLantau 25路線圖。（官網截圖）

TransLantau 25路線圖。（官網截圖）

TransLantau 25

距離：27公里

攀升：1100米

起步時間：10/11 早上9時

時限：8小時

跑石：1粒

TransLantau 25賽道簡介：賽道主要在梅窩及芝麻灣半島，從梅窩起步後，入芝麻灣，經途老人山，出貝澳後上大牛湖頂，走鳳凰徑回梅窩衝線。