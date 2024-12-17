問100個香港跑步人推介跑鞋2｜慢跑鞋．全馬跑手全紀錄

【跑鞋推薦／慢跑鞋／碳板跑鞋】在「跑鞋：百人挑戰」調查中，共100名跑步人推薦了自己喜愛的慢跑鞋，合共101對。ASICS成為最受歡迎品牌，最受歡迎型號則是adidas ADIZERO BOSTON 12。

100名跑友推介跑鞋同時也說明原因，筆者按大家的全馬個人最佳時間，分成兩個篇章「Sub 3跑手」及「全馬跑手」，作為是次調查全紀錄。這篇是「全馬跑手」的分享。

是次調查中，100名跑友同時分享了快跑鞋及比賽鞋，稍後陸續推出。



Rita

跑齡：9+

全馬PB：3:07

家中現役跑鞋：15-20

喜愛慢跑鞋：NIKE Vomero 17

雖然有點重，但足底的緩震效果好好，慢跑腳感舒適、柔軟。

慢跑鞋｜NIKE Vomero 17。（網上圖片）

阿強

跑齡：10

全馬PB：3:09

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：NIKE Pegasus 40

Pegasus其實快慢都能應付，我喜歡以之應付1小時左右的慢跑。腍身、算輕，不會推到太快，耐穿，我的Pegasus可以穿到700K。

Yoyo

跑齡：8

全馬PB：3:09

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：New Balance Fresh Foam X 1080 v13

穿上去感覺非常舒適，鞋底偏軟，應付長時間訓練，腳板不會感到痛楚；加上多款不同顏色讓我配搭，令慢跑心情變得更輕鬆愉快。

魏天恩

跑齡：10

全馬PB：3:12

家中現役跑鞋：5

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

BOSTON的受歡迎程度相信僅次於PRO，我甚至建議初階跑者選擇BOSTON作為比賽鞋。坊間一般慢跑鞋都比較軟腍腍，吸震強，但相對地減弱身體對力量的控制，腳感也較差，長距離後段路程會更易乏力。不過BOSTON沒有這個問題，既彈且腍的感覺恰到好處，基本上所有腳型都能夠駕馭。我建議穿BOSTON跑街，在石屎街路上較為穩定，亦有一定推進。

慢跑鞋｜adidas ADIZERO BOSTON 12。（網上圖片）

Wing

跑齡：15+

全馬PB：3:12

家中現役跑鞋：約10

喜愛慢跑鞋：ASICS GEL-KAYANO 31

我偏向選擇無碳板款式作為慢跑鞋，因為平常練習鞋大多具有碳板，慢跑會選擇無碳板，減低雙腳壓力。

Candy Lai

跑齡：8

全馬PB：3:15

家中現役跑鞋：4

喜愛慢跑鞋：ASICS GEL-KAYANO系列

夠厚、夠重，保護功能十足，尤其足弓位置，適合慢跑，可間接令跑者不易「超速」。

Mon姨姨

跑齡：15

全馬PB：3:19

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell 1080系列

1080我由第11代著到第14代，跑鞋保護性能強勁，近兩代的中底更有點彈力，有助推推，無論長課或中距離都是好幫手。

Vicky

跑齡：8+

全馬PB：3:24

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v4

鞋面布料柔軟舒適，鞋身輕巧，腳感穩定又有足夠保護力。

Janice

跑齡：7

全馬PB：3:24

家中現役跑鞋：5

喜愛慢跑鞋：New Balance Fresh Foam X 1080v13

通常穿1080 v13應付長課、慢跑或恢復跑。跑鞋前掌位置較闊，鞋底比較腍身，所以跑長課（即使兩小時以上）都可以保持舒適輕盈腳感。重課練習後著1080 v13恢復跑，更加可以令雙腳放鬆。除了練跑，1080 v13有的特別配色更加可以平日出街穿著，非常舒適。

Joyce

跑齡：4

全馬PB：3:29

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：PUMA MagMax NITRO

中底腍身又有回彈力，而且鞋底四平八穩，非常穩定，是慢跑或恢復跑的理想選擇。

Paul

跑齡：10+

全馬PB：3:00

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：ASICS SUPERBLAST 2

ASICS跑鞋出名緩震與保護性高。SUPERBLAST 2無論穩定性與力量回饋都相當不錯，30K以上的長課練習後，腳拳壓力都不大。長課提速至Tempo速度，SUPERBLAST亦可以輕鬆駕馭。

慢跑鞋｜ASICS SUPERBLAST 2。（網上圖片）

Henry Ho

跑齡：10+

全馬PB：3:01

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

這雙鞋真的是萬能之選。我經常以之慢跑、節奏訓練、長距離跑以及越野跑。它輕便，避震效果也不錯，甚至在速度訓練中也表現出色。

Lawrence

跑齡：8

全馬PB：3:01

家中現役跑鞋：7

喜愛慢跑鞋：ASICS SUPERBLAST系列

SUPERBLAST系列的中底物料可與當代賽鞋METASPEED系列看齊，分別只在於有沒有碳板，舒適與回彈程度皆毋庸置疑。選擇SUPERBLAST跑LSD，中底夠厚夠保護固然是原因之一，有時跑順了「腳痕」想加速，跑鞋一樣有相對反應。再者ASICS一向耐穿，作為workhorse絕對稱職。

Stanley Ho

跑齡：15

全馬PB：3:04

家中現役跑鞋：13（路+山）

喜愛慢跑鞋：ASICS GEL-CUMULUS 25

前後掌30毫米/38毫米的厚底，保護性強但鞋身不笨重，恢復跑與慢跑一流。著地反彈也比較輕鬆，適合輕鬆長課。

Jun

跑齡：12

全馬PB：3:05

家中現役跑鞋：5

喜愛慢跑鞋：BROOKS Glycerin Max

每周里數有七成以上來自慢跑，所以緩震保護特別重要。Glycerin Max的泡綿舒適又耐用，穿著數百公里後保持回彈力。另外，淺灰奶油配色外型討好。

慢跑鞋｜BROOKS Glycerin Max。（網上圖片）

黃崇軒

跑齡：10

跑齡：3:05

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v4

我不喜歡太重的跑鞋，所以就算慢跑，跑鞋重量都是我選鞋的條件。Rebel v4非常輕身，中底夠厚夠柔軟，我喜歡以之應付慢跑或恢復跑。但要留意，我試過穿Rebel v4在運動場跑速度課，但泰坦地太太腍，並不適合。

Lawrence

跑齡：8

全馬PB：3:09

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO PRIME X、ASICS NOVABLAST 3&4

舒適是慢跑鞋的主要考慮。沒有速度要求的慢跑，我會用NOVABLAST，非常舒適，跑長距離腳底都沒有壓力。如有速度要求或臨近比賽，就會出動adidas Prime X，舒適之餘又有更大回彈，跑出更快配速，有助比賽前提升信心！

Sammy So

跑齡：12

全馬PB：3:09

家中現役跑鞋：9

喜愛慢跑鞋：New Balance Fresh Foam X Balos

本身體重較高，所以選擇著重緩震功能的鞋，平時會穿1080或者More，但近來愛上Balos，這對鞋流暢度更好，FreshFoam緩震亦出色，跑速可慢亦可快。暫時Balos仍是第一代，未必太多跑友試過，極力推介:)

慢跑鞋｜New Balance Fresh Foam X Balos。（網上圖片）

沈樑威

跑齡：30

全馬PB：3:10

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：ASICS NOVABLAST 3

腳底避震超強，每踏一步都感覺很舒服，鞋身重量比想像中輕，無論慢跑、長課、還是普通外出，都是不二首選。

Stephen

跑齡：23

全馬PB：3:10

家中現役跑鞋：6

喜愛慢跑鞋：NIKE Infinity

穩定性與保護性兼備。

Jet Cheng

跑齡：16

全馬PB：3:11

家中現役跑鞋：4

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell Rebel系列

鞋底腍身，對初學者來說十分舒適，對有經驗跑手而言，速度課後用來慢跑/恢復跑，非常合適。

Jeff

跑齡：約7

全馬PB：3:13

家中現役跑鞋：4

喜愛慢跑鞋：MIZUNO NEO VISTA

基本上，慢跑到Tempo都適合，輕身、中底材質緩震不俗、具一定回彈，襪套鞋身貼合腳部，長課基本上都會穿著NEO VISTA。

吳偉強

跑齡：19

全馬PB：3:14

家中現役跑鞋：20

喜愛慢跑鞋：NIKE INVINCIBLE RUN系列

一對柔軟貼服的慢跑鞋，可以紓緩強度課為雙腳帶來的壓力。Invincible Run系列中底泡棉柔軟且緩震佳，鞋底較闊亦算平底，正好紓緩薄底或碳板鞋帶來的壓力。

Lewes

跑齡：8+

全馬PB：3:17

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：ASICS GEL-NIMBUS 26

跑會周年會慶抽獎抽到，性價比無限高，慢跑練習非常舒適。

Chinyat Chan

跑齡：5

全馬PB：3:18

家中現役跑鞋：7

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v4

中底比較闊，不同路面情況都比較穩定。

迅

跑齡：1（路跑）、4（越野）

全馬PB：3:18

家中現役跑鞋：10+

喜愛慢跑鞋：ASICS SUPERBLAST 2

緩震非常適中，鞋面材質精緻，透氣佳，腳感舒適，香港氣溫而言可以四季著用。使用範圍廣闊，從七分到4分後半的配速都可以穿著。中底上層的材料與ASICS頂級競速比賽用鞋METASPEED PARIS系列一樣，略為加速也沒有普通軟底跑鞋那種泄力感，回彈非常優秀且兼具較好穩定性，整體而言能幫助跑手節省體力，跑長距離不易累，非常適合周末跑LSD。缺點就是比較貴，鞋底磨損比較快。

Fung

跑齡：10

全馬PB：3:20

家中現役跑鞋：6

喜愛慢跑鞋：New Balance Fresh Foam X 1080v14

腳感舒服，軟得來又支撐到腳踭，保護性強。

Kris Li

跑齡：10

全馬PB：3:20

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：New Balance Fresh Foam X 1080 v13

穿上腳非常舒服，厚底，避震足夠，軟熟之餘又有少許回彈。

Cheng Chi Pun

跑齡：3

全馬PB：3:21

家中現役跑鞋：6

喜愛慢跑鞋：ASICS NOVABLAST 4

慢跑鞋主要作用是保護雙腳，NOVABLAST新鞋面帶來柔軟貼服的包覆感。

Sam Lee

跑齡：9

全馬PB：3:22

家中現役跑鞋：6

喜愛慢跑鞋：New Balance Fuel Cell Rebel v4

中底軟腍舒適，緩震不錯，而且前掌中底不太厚，腳掌感受到路面回饋的訊息。中底沒有碳板，無論慢跑或練習，都可令跑手練到真功夫。入門跑手若需要一對快慢皆宜又耐穿的入門跑鞋，Rebel v4適合不過。

CAL FUNG

跑齡：10+

全馬PB：3:23

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：ASICS S4

ASICS S4 是我長期以來最信賴的慢跑鞋之一。跑鞋具優異的緩震效果和穩定性，每次慢跑我都感覺輕鬆舒適。鞋面設計通風透氣，即使長距離跑步，雙腳仍保持清爽乾燥。

慢跑鞋｜ASICS S4。（網上圖片）

Rachel

跑齡：10

全馬PB：3:31

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

一對很耐用的練習鞋， 練習不宜穿太多太輕的鞋，這是慢跑和練習之選。

KK

跑齡：7

全馬PB：3:34

家中現役跑鞋：不好說（我怕老公會睇到呢個報道）😂

喜愛慢跑鞋：NIKE React系列

純粹私人感情，因為一開始學跑時，第一對購買的訓練鞋正是這個系列。跑鞋輕盈、回彈好，加上無碳版，簡單自然。

Lilian

跑齡：10+

全馬PB：3:34

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：NIKE Pegasus 40

長青系列，性價比高，日常慢跑練習無投訴。

佐治

跑齡：8

全馬PB：3:34

家中現役跑鞋：3

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

跑鞋重260克，以慢跑鞋說算輕身，加上跑起來感覺穩定，適合長距離訓練。

Henry Chan

跑齡：10

全馬PB：3:35

家中現役跑鞋：5

喜愛慢跑鞋：NIKE Pegasus 40

此鞋可說是全能，適合初學者至中水平跑手，除了慢跑，亦能應付日常訓練，如Interval、Tempo或LSD等。跑鞋的保護性能不錯，若跑手不太追求好成績，穿Pegasus跑比賽也能有中規中矩的表現。唯一明顯缺點是40這一代的鞋身較以往重，若想在比賽PB，不建議選用。

錢文傑

跑齡：13+

全馬PB：3:35

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：ASICS HYPER SPEED 3

性價比高。採用ASICS新出超級跑鞋設計，配備FLYTEFOAM緩震中底，提供足夠回彈力，保留能量同時向前推進更快，適合平時用黎約三五知己打卡慢跑或者做終極長課或者超低率跑課著。

Ron

跑齡：6

全馬PB：3:38

家中現役跑鞋：3

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 9

鞋底夠薄，較容易掌握落地的位置。

adidas ADIZERO TAKUMI SEN 9。（網上圖片）

Candy糖姐

跑齡：7

全馬PB：3:42:31

家中現役跑鞋：7

喜愛慢跑鞋：MIZUNO WAVE RIDER 28

由開始跑步就一直穿著MIZUNO WAVE RIDER系列，用作日常慢跑、長課或訓練。性價比高，價錢合理又耐穿。近代跑鞋網面更透氣舒適，長課後或出汗比較多時不會焗或濕，雙腳也沒有起水泡等。慢跑最重視跑鞋的穩定性，WAVE RIDER完全做到，甚少有搖晃情況，抓地佳，亦有利於訓練好腳感。

Gary Lee

跑齡：10+

全馬PB：3:43

家中現役跑鞋：30

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v4

Rebel v4是全能跑鞋，基本上現在400米以上看速度課，以及慢跑，我都會穿著。鞋底夠腍，鞋頭不會太窄，頗為適合我這類闊掌人士；跑鞋回彈力充足，落地緩震與穩定性俱佳，是一雙非常優秀的慢跑鞋。

Catherine

跑齡：9

全馬PB：3:54

家中現役跑鞋：3

喜愛慢跑鞋：ASICS GEL-KAYANO系列

當年「蠢蠢哋」，著住跑了一個全馬。雖然比較重，但保護性能夠強，對於我這種瘦削的人來說，保護非常足夠。

Cyrus Chan

跑齡：2

全馬PB：3:55

家中現役跑鞋：3

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

BOSTON 12價錢相宜，外形吸引，不少用家都讚跑鞋中底偏厚又具回彈力，可以應付輕鬆跑和LSD，所以選擇入手。

記得第一次穿著是青公跑10K輕鬆跑，配速約六分半，鞋身比較貼腳，鞋底感覺少少偏硬，當時未感受到回彈感覺。不過跑到15至16公里之後，鞋底沒那麼硬，配速五分半以下就開始感受到回彈，跑加速跑Progressive Run更加感受推進，有初階PRO 3的感覺。跑鞋緩震亦十分理想，不會跑到腳踝腳板不舒服。

700K之後，感覺回彈減少，跑到1000K決定正式退休。作為長課及一般訓練跑，BOSTON 12的性價比算高，我現在已經著第二對，以之應付長課和輕鬆跑。

Jimmy Law

跑齡：8

全馬PB：3:56

家中現役跑鞋：7

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v4、adidas ADIZERO BOSTON 12

我用這兩對跑鞋應付日常訓練，無論輕鬆跑、間歇跑或LSD都能用得上，因為各方面都十分平均，既具保護性能，又夠輕。

師正

跑齡：11

全馬PB：3:57

家中現役跑鞋：6+

喜愛慢跑鞋：PUMA Velocity NITRO 3

由第一代穿到第三代，喜歡其包裹舒服穩定，承托力好，慢跑甚至Tempo都應付自如，特別是跑街路面不平，都跑得安全放心。

Joanne Pang

跑齡：5

全馬PB：3:57

家中現役跑鞋：6

喜愛慢跑鞋：ASICS NOVABLAST 4

腳感舒服，價錢算是相宜。

Carol Lam

跑齡：4

全馬PB：3:58

家中現役跑鞋：10

喜愛慢跑鞋：ASICS NOVABLAST 4

中底夠厚，跑起來穩定，又有一定程度回彈，輕鬆跑或LSD都舒服不「拖腳」。

Sam Tsang

跑齡：4

全馬PB：4:05

家中現役跑鞋：6

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

每一步都充滿能量，日常訓練速度課或中長距離都可以，比賽或訓練都沒有問題。

Norman

跑齡：14

全馬PB：4:07

家中現役跑鞋：3

喜愛慢跑鞋：ASICS NOVABLAST系列

厚底，保護性能夠高。

Tony

跑齡：35+

全馬PB：4:10

家中現役跑鞋：50+

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell Prism

整個鞋形比其他慢跑鞋平穩舒服，鞋底軟硬適中，又保留適當彈力，緩震良好，可以放心全天候練習使用。

Sheron

跑齡：8+

全馬PB：4:21

家中現役跑鞋：6

喜愛慢跑鞋：New Balance FuelCell Rebel v3

設計輕巧、靈活性高，但又提供一定程度的支撐與保護。高回彈力的FuelCell中底提供恰到好處的回彈和推進，即使慢跑或長課都感受到滿滿的能量。

Candy Lo

跑齡：8

全馬PB：4:30

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：New Balance Fresh Foam X 1080系列

1080設計平易近人，鞋身及鞋履支撐比較全面，而且腳感舒適，所以適合一般慢跑練習。

Jo

跑齡：5

全馬PB：4:33

家中現役跑鞋：8

喜愛慢跑鞋：adidas ULTRABOOST系列

ULTRABOOST真的不錯！這對鞋緩震效果一流，尤其我這個50+的年紀，保護關節真的非常重要。ULTRABOOST令我長時間慢跑都沒有腳痛，整個過程十分舒適。

Mini Tam

跑齡：6

全馬PB：4:36

家中現役跑鞋：2

喜愛慢跑鞋：adidas ADIZERO BOSTON 12

一對鞋應付慢跑、快跑和比賽，夠穩定又有推進力，已經入手第二對。

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（01美術製圖）