四徑2025｜Nugo由麥徑大勇到苦口苦面　享受自我挑戰卻不滿時間

2025年的第14屆香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑），居港尼泊爾跑手Nugo Yamanath Limbu在年初四早上約10時半率先跑抵梅窩碼頭，親吻代表四徑終點的綠色郵筒，以60小時50分走完298公里的四徑，成為今屆首位返到終點的參加者。

Nugo過去兩次成為四徑完成者（finisher），但今屆未能在60小時內走完，成為生還者（survivor）。換言之，今屆四徑沒有任何完成者，只有生還者。按四徑規例，只有在60小時內走畢四大遠足徑才被稱為完成者，而超過60小時並在72小時內走完則被稱為生還者。



四徑2025｜Nugo跑向北潭涌。（顏銘輝攝）

四徑2025在年初一晚上9時44分由屯門開始。今屆規例「加辣」，大會在6小時前才公布起步時間，相信一眾參加者在挑戰前都難以好好休息。在麥理浩徑，實力優異的Nugo很快帶出，在午夜左右走到大帽山頂，在年初二清晨6時左右，他已走到水浪窩，遠遠拋離其他參加者。年初二早上，他走畢在西貢的3段麥徑，在早上11時完成100公里的麥徑，健步如飛地走到北潭涌。記者那時見Nugo神色輕鬆，步頭輕快，很快就上車，趕去南涌。Nugo在麥徑僅花13小時17分鐘，狀態大勇，若果能維持下去，有望「breaking 50（在50小時內完成四徑）」。

四徑2025｜Nugo行樓梯落薄扶林水塘。（顏銘輝攝）

四徑2025｜Nugo行到薄扶林水塘。（顏銘輝攝）

Nugo在年初二中午踏上衛奕信徑，在下午征服八仙嶺及九龍坑山，約下午4時走過大埔頭及太和，在傍晚6時經過城門水塘，目標趕尾班港鐵過海。在晚上8時煙花盛放，Nugo大概走到沙田坳。在午夜前，他落了魔鬼山，從油塘沿跑到藍田搭港鐵，過海到太古站繼續行程。他是今屆唯一一位趕到尾班港鐵的參加者，其他人都要待年初三早上過海。在年初三的凌晨，他走過港島的小馬山，連上紫羅蘭山及孖崗山，在凌晨3時10分落到赤柱，完成78公里的衛徑，上車趕去石澳。Nugo花了15時33分完成衛徑。

四徑2025｜Nugo見到鏡頭，擠出笑容。（顏銘輝攝）

四徑2025｜Nugo加速跑過。（顏銘輝攝）

Nugo在石澳休息了一段時間，大約在年初三清晨5時才起步。他在港島徑的速度慢了下來，未如麥徑及衛徑勇猛。中午12時20分，記者在薄扶林水塘等到Nugo緩慢地落樓級。落到馬路時，他仍然是慢慢行。記者向他打氣問好，沒有回應，記者改為向他豎起拇指打氣，他揮手回應，勉強擠出笑容。

四徑2025｜Nugo跑到中環碼頭。（顏銘輝攝）

四徑2025｜Nugo跑到碼頭，第一時間飲咖啡。（顏銘輝攝）

在中午12時50分左右，記者在薄扶林水塘另一個位置等待Nugo，見到他精神了不少，見到鏡頭後刻意加速跑過，並且臉帶笑容。記者問他的腿有沒有問題，他說「OK（沒問題）」。在前往山頂的路上，他亦明顯加速，相信希望趕到下午2時20分的高速船入梅窩。

四徑2025｜Nugo在中環碼頭多謝支持他的人。（顏銘輝攝）

四徑2025｜Nugo完成港島徑，跑抵中環碼頭。（顏銘輝攝）

四徑2025｜在船上，支援者為Nugo按摩雙腿。（顏銘輝攝）

四徑2025｜Nugo在船上換鞋換襪，神情有點呆滯。（顏銘輝攝）

下午2時左右，已經有數十人在中環碼頭等待Nugo。下午2時10分，他從行人天橋行下來，跑到碼頭前，與支援者見面。附近有數十人包圍住Nugo，紛紛舉機拍照拍片，為Nugo打氣。Nugo答謝過大家後，便與支援者入碼頭上船。在船上，支援者為Nugo鋪好睡墊，後者便把握時間休息。支援者為Nugo按摩兩腿。

四徑2025｜支援者扶Nugo落船。（顏銘輝攝）

四徑2025｜Nugo平時喜歡笑臉迎人，但參加四徑，令他苦不堪言。（顏銘輝攝）

下午2時50分，船抵梅窩，一落船，便見數十人聚集，迎接Nugo，將碼頭一時弄得水泄不通。Nugo沒有馬上出發，支援者為他開了張凳仔，他就坐在綠色郵筒旁吃東西，長期有數十人圍住Nugo拍片拍照。Nugo之後到洗手間稍作梳洗，換一換衣物，在下午3時25分正式出發，開始70公里的鳳凰徑。

Nugo在跑山界素來以「蓮子蓉」般的笑容見稱，很難拍到他不是笑的照片，但在年初三見了Nugo幾次，看來他被四徑折磨得慘，很多時見到他「苦瓜乾」的面口。有些在路上遇過Nugo的山友都表示，很少見喜歡笑的Nugo這樣木無表情、苦口苦面。

四徑2025｜Nugo完成港島徑，抵達梅窩碼頭，他坐在郵筒旁吃東西。（顏銘輝攝）

四徑2025｜Nugo在年初三下午休息及換衫後再出發，由梅窩碼頭開始走鳳凰徑。（顏銘輝攝）

踏入年初四凌晨，Nugo的狀態下跌，進度緩慢，在石壁及觀音山一帶先後長時間停留休息。日出後，他似乎精神了一點，在早上7時前抵達昂坪，到8時登上鳳凰山，之後花約40分鐘落伯公坳，再上大東山。在上午10時半左右，他沿嶼南道跑落梅窩，至碼頭的綠色郵筒，花了3日3夜走完298公里的四徑。

在年初四早上約10時半，Nugo跑到梅窩碼頭，走完298公里四徑。（顏銘輝攝）

Nugo衝線，群情洶湧，四方八面全是手機、相機。（顏銘輝攝）

雖然實時追蹤網站指Nugo的生還時間為60小時49分，但四徑創辦人Andre Blumberg在梅窩碼頭現場宣布時間為60小時50分。在梅窩碼頭，有近百人迎接Nugo衝線，包括他的太太及女兒。Andre Blumberg按慣例為他送上香檳浴，之後Nugo餵Andre Blumberg飲香檳。

Nugo在年初四跑到梅窩碼頭，以60小時50分走完，成為四徑2025的生還者。他接受香檳浴。（顏銘輝攝）

Nugo在年初四跑到梅窩碼頭，以60小時50分走完，成為四徑2025的生還者。Nugo餵飲香檳。（顏銘輝攝）

捱到終點，又見到那麼多家人朋友，Nugo終於盡展笑容。他沒有馬上坐下，與不同的親友或者陌生人合照，來者不拒，但期間感觸落淚。對於今次的時間，Nugo明言不滿意，他說：「我很開心。結果不太理想，但我很享受的。有時候會出現這些情況。」

疲憊的Nugo在梅窩碼頭接受簡短的訪問，他續說：「走長途並不容易，每一個時刻都會決定不同的結果。」被問到想不想參加第4次挑戰「breaking 50」，他說：「但每年的規例都有轉變，而且很艱難，非常艱難。」

Nugo在年初四跑到梅窩碼頭，以60小時50分走完，成為四徑2025的生還者。Nugo一家合照。（顏銘輝攝）

Nugo滿意自己在麥理浩徑的發揮，但他表示之後太累了，疲倦嚴重影響到他的發揮。據了解，Nugo在年廿九晚也睡得不好，再連走3晚通宵，對精神負荷很大。儘管今次被四徑折磨得很慘烈，但他仍說：「我愛四徑，因為我喜歡自我挑戰。」

Nugo在年初四跑到梅窩碼頭，以60小時50分走完，成為四徑2025的生還者。Nugo流下男兒淚。（顏銘輝攝）

Nugo在年初四跑到梅窩碼頭，以60小時50分走完，成為四徑2025的生還者。Nugo流下男兒淚。（顏銘輝攝）

Nugo今屆以60小時50分成為四徑生還者，未能成為四徑史上首位3次成為完成者的跑手，他在2020年以54小時26分首度成為四徑完成者，到2023年再度挑戰，以56小時29分走完。在2023年，Nugo在頭3條徑表現大勇，有望在50小時內完成，但跑完港島徑後，他忘記了賽例已改，從山頂搭車落中環碼頭，所以他折返山頂，再跑落中環，錯過了快船，加上他在鳳凰徑後勁不斷，最終以56小時29分完成，第二次成為四徑完成者。