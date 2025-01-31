四徑2025｜紀錄片點燃四徑氣氛　大批市民守候中環及梅窩打氣

四徑是每年農曆新年的山界盛事，今年受惠於《香港四徑大步走》在戲院上映，屢屢突破票房，數十市民特地於中環和梅窩碼頭迎接參加者，氣氛之熱烈絕對是歷屆之冠。

本身也是行山愛好者的林先生，特地於初三與家人行大東山，並走到梅窩碼頭碰碰運氣，希望遇上四徑參加者，為這班山界高手打氣。



居港尼泊爾人Nugo在今屆四徑一直領放，記者跟隨他的戰況安排採訪計劃，提早到達中環碼頭等候，現場已經人山人海，數十市民守候，待Nugo出現時，大家紛紛歡呼打氣，Nugo立即答謝市民支持。

四徑2025實時追蹤連結：https://live.dottrack.asia/25hk4tuc/ 四徑2025持續更新｜Nugo抵梅窩最後衝刺 15:25開展鳳凰徑

四徑2025｜Nugo下午2時10分到中環碼頭，答謝現場數十位支持者。（顏銘輝攝）

四徑2025｜中環碼頭人山人海，迎接完成港島徑的Nugo上船去梅窩。（顏銘輝攝）

記者與Nugo一起乘搭下午2時20分的高速船由中環前往梅窩，原來梅窩碼頭同樣氣氛高漲，數十人圍住碼頭的綠色郵筒。捱了228公里的Nugo，只剩最後70公里的鳳凰徑，雖然他已疲憊不堪，難見招牌燦爛笑容，但市民支持絕對是一大動力，他在郵筒前稍事休息，吃了點東西補給，上了洗手間，在市民拍掌歡呼下，於下午3時25分起程上鳳凰徑，他起步時更與部份支持者擊掌，場面既感動又熱鬧。

四徑2025｜Nugo在船上換鞋換襪，一臉倦容。（顏銘輝攝）

四徑2025｜Nugo抵達梅窩碼頭，氣氛熱鬧。（顏銘輝攝）

四徑2025｜Nugo抵達梅窩碼頭，氣氛熱鬧。（顏銘輝攝）

除了迎接四徑參加者，市民亦與標誌着四徑終點的綠色郵筒「打卡」，包括本身也是行山愛好者的林先生。他表示，因為《香港四徑大步走》才知道香港每年都會舉辦四徑，他更看了紀錄片兩次，認為四徑是「唔係正常人做到嘅嘢」，深受感動。適逢每年初三都會行山，所以林先生今年特地與家人行大東山，順道過來梅窩碼頭碰運氣，「諗住擇日不如撞日，諗住撞下班跑手，本身仲想買埋香檳」。雖然林生碰巧遇到Nugo上洗手間而跟對方緣慳一面，但他也帶了郵筒鎖匙扣前來，與「終點」合照留念。