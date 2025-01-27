四徑2025｜跑手名單出爐　梁康翹四度參賽　Nugo力爭第三次完成者

2025年的第14屆香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）將於農曆新年舉行，今屆有15位參加者。最為人熟悉的是居港尼泊爾跑手Nugo Yamanath Limbu，他是2020及2023年的四徑完成者，若果他今年能夠在60小時內走畢，將會成為史上首位三度成為四徑完成者的跑手。本地女跑手梁康翹亦再度挑戰四徑，她是2023年的生還者。



Nugo在2023年第二次成為四徑完成者。（顏銘輝攝）

四徑2025重點跑手：Nugo

居港尼泊爾跑手Nugo實力很強，而且熟路，他是本地山賽的常客，不時登上頒獎台。他本身已是四徑傳奇，兩度成為完成者，擁有「breaking 50」的實力。在2020年，他以54小時26分完成四徑。在2023年，他在頭3條徑表現大勇，有望在50小時內完成，但跑完港島徑後，他忘記了賽例已改，從山頂搭車落中環碼頭，所以他要折返山頂，再跑落中環，錯過了快船，加上他在鳳凰徑後勁不斷，最終以56小時29分完成，第二次成為四徑完成者。

四徑2023｜尼泊爾Nugo大嶼山遇險境 感謝井原知一鳳凰徑救他一命

Nugo是香港山賽的常客，實力很強。（顏銘輝攝）

目前能夠兩度成為四徑完成者的只有Nugo、梁俊強、Salomon Wettstein、Hyun Chang Chung、Nikki Han及井原知一。如果Nugo今年能夠再次在60小時內跑完四徑，將成為首位3次榮獲四徑完成者的跑手。說不定，Nugo更可能衝破50大關，成為第三位「breaking 50」的跑手！

梁康翹在2023年第3次參加四徑，終於圓夢跑完298公里，成為生還者。（顏銘輝攝）

四徑2025重點跑手：梁康翹

今屆多位跑手都是四徑的熟人，在近年都挑戰過，有的成功，躋身生還者，亦有的上次未竟全功，今年再接再厲。本地著名女跑手梁康翹在2019及2022年皆未能走完四徑，第一年無法在18小時規限內走完麥理浩徑，第二年則於完成衛奕信徑後退出。到2023年再戰，她以68小時17分成為生還者。

四徑2023｜梁康翹三度參賽終圓夢 麥徑「睇唔到嘢」仍堅持跑落去

四徑2023來稿｜梁康翹三日三夜跑過難關 麥徑困境見跑手互助精神

今年，她將會第4次出戰四徑，看看她能否衝破60小時大關成為完成者！在上月的聖誕節，她又完成了「香港4in4挑戰」，在4日走完四大遠足徑，相信她十分熟悉路況。目前四徑史上只有兩位女完成者，分別是Nikki Han及張敏怡。

梁康翹今年將第4次參加四徑。（顏銘輝攝）

蔣仲威及陳偉迪同樣是2023年的生還者，兩人今年捲土重來。陳偉迪在2023年跑出67小時46分，而蔣仲威則做出69小時56分，看看兩人能否更進一步成為完成者！至於來自馬來西亞的黃裕万上年未能走完，今屆亦再度參賽。

在2023年，蔣仲威用了69小時56分完成四徑，跑回梅窩。（顏銘輝攝）

在2023年，陳國強與蔣仲威（右）兩位生還者在梅窩終點「合巹交樽」。（顏銘輝攝）

在2023年有4位跑手完成「香港4in4挑戰」，其中兩人會參加今年四徑，分別是郭百寧及范榮臻。范榮臻是一位體育老師，家住梅窩，在大澳教書，所以他十分熟悉鳳凰徑，他希望在72小時內走完四徑，成為生還者，以自身為榜樣去教導學生堅毅精神。

四徑2025｜中學老師范榮臻最強身教 盼以堅毅精神改變躺平年輕人

范榮臻希望可以在72小時內走完四徑，成為四徑的生還者。（顏銘輝攝）

四徑2025重點跑手：謝雯菲、葉曉明

有兩位內地跑手值得留意，分別是謝雯菲及葉曉明。葉曉明是「毅行教室」的友好，參加過多屆毅行者，其中在2023年的毅行者，他夥拍梁成東、梁偉業及林健加以12小時42分贏得全場冠軍，相信葉曉明十分熟悉麥理浩徑。

謝雯菲外號「色魚」，在內地越野跑界很有名氣，在去年毅行者，她跟「毅行先生」陳國強組隊，贏得混合組別冠軍。去年11月的香港黃金百里55公里組別，她以7小時31分贏得女子冠軍。她亦有參加超長途賽的經驗，她在2023年曾到意大利參加「巨人之旅」TOR330，以94小時13分刷新賽事的亞洲女子紀錄。在四徑，如果她發揮水準，有力成為完成者。

來自中山的葉曉明（右）參加過多次毅行者。（顏銘輝攝）

易健豪是一位年輕的跑手，今年只有25歲。據他了解，目前四徑最年輕的完成者或生還者紀錄由Sarah Pemberton保持，她在2020年以26歲之齡跑出70小時45分成為生還者。如果他今年可以在72小時內走完四徑，便可以刷新這項紀錄。

四徑2025｜易健豪挑戰298公里思考人生路 以人體實驗鼓勵同路人

易健豪表示在12月中才報名，想不到成功獲邀，可以參加四徑。（顏銘輝攝）

2025四徑參加者

Kaori Takeichi 武市香里（日本）

Xie Wen Fei 谢雯菲（內地）

Kimmy Leung Hong Kiu 梁康翹（香港）

Kenneth Chan Wai Tik 陳偉迪（香港）

Chiang Chung Wei 蔣仲威（香港）

Gordon Lau Kam Fai 劉錦輝（香港）

Nugo Yamanath Limbu（尼泊爾）

Shinichiro Fujita 藤田慎一郎（日本）

Takashi Wakiya 脇屋 貴司（日本）

Zheng Lumin 郑露民（內地）

Ye Xiao Ming 叶晓明（內地）

James Kok Pak Ning 郭百寧（香港）

Glen Yick Kin Ho 易健豪（香港）

John Fan Wing Chun 范榮臻（香港）

Jeff Ooi Joo Wan 黄裕万（馬來西亞）

四徑2025年的參加者名單。（網上截圖）

【四徑簡介】

四徑由旅居香港的德國越野跑高手Andre Blumberg創辦，不設獎牌及名次，不收報名費亦沒有獎金，只有「神級」跑手參加，被視為香港山界最神秘的殿堂級挑戰，有其他媒體稱之為山界的「武林盛會」、「華山論劍」。有意參加的跑手可以遞交申請，Andre Blumberg會根據每個人的跑步往績及參加四徑的動機，去決定是否邀請相關跑手參加四徑。

四徑在每年的農曆新年舉行，參加者需要一口氣順次序逆走麥理浩徑（100公里）、衛奕信徑（78公里）、港島徑（50公里）及鳳凰徑（70公里），全長約298公里，攀升約14,500米。

四徑全長298公里，參加者先逆走麥理浩徑，再逆走衛奕信徑，之後逆走港島徑，最後到鳳凰徑。（大會實時追蹤網站）

參加者於屯門起步，先全走100公里的麥徑，在北潭涌乘車到南涌，開始逆走78公里的衛徑，至赤柱後乘車到石澳，馬上開展50公里的港島徑。完成港島徑後，參加者要從山頂跑落中環碼頭，趕船入梅窩，逆走70公里的鳳凰徑，最後回到梅窩碼頭，在被視為四徑終點的綠色郵筒衝線。

能夠在60小時內跑完，會獲得「完成者」的稱號，72小時內完賽的則會是「生還者」。參加者需要遵守多項嚴格規則，例如不准使用行山杖、不得有人陪跑、不准服用止痛藥、不准聽音樂，到2025年一屆新增不准戴手錶。在每條遠足徑裏，不得接受支援，需要自我補給，可以使用沿徑的補給設施，如士多及汽水機。在徑與徑之間，參加者才能接受外來的支援補給。

四徑近年還透過改變開賽時間去增加難度，例如2023年一屆將起步時間由早上改至傍晚，變相令所有參加者要捱多一晚通宵。在2024年，四徑在開賽前12小時才公布起跑時間。在2025年再加辣，會在開賽前6小時才公布起跑時間。

【四徑簡史】

Andre Blumberg在2012年首辦四徑，當年只有他一個參加者，以4日內完成四大遠足徑為目標，他順利完成。在2013年，他邀請其他跑手嘗試在3日內完成四徑，5位參加者中3位完成。

2014年，Andre Blumberg改革賽制，開始定下60小時完成跑完四徑才算「完成者」而超過60小時完成的稱為「生還者」，那時生還者不設限時。6位參加者之中，只有1人能夠生還。

2015年，四徑只有4位參加者，也是僅有1人生還。2016年，參加者增加至23人，生還者亦增加至11人，其中Tom Robertshaw跑出60小時38分，非常接近「完成者」的門檻。

2017年，Andre Blumberg為「生還者」設80小時限時。當年，四徑終於出現了60小時內的完成者，有4人完成（Tom Robertshaw 53小時、曾小強 54小時15分、Jag Lanante 57小時45分、邱文孝 59小時45分），另外5人生還。

2018年，28位參加者挑戰四徑，生還者門檻再提高至75小時，2人完成，5人生還，多達21人退賽。Salomon Wettstein以56小時14分成為史上第5位完成者，泰國的Phairat Varasin以57小時54分成為史上第6位完成者。

2019年的四徑，出現了3位完成者（Kristian Joergensen 55小時52分、井原知一 57小時42分、Nikki Han 58小時20分），另外6人生還，餘下20人退賽。當中，Nikki Han是首位在60小時內完成的女跑手。

2020年的四徑，生還者的限時再收緊至72小時，33人挑戰，7人完成，5人生還，另外21人退賽。完成者包括Nugo Yamanath Limbu, Nepal（54小時26分）、Stephen Redfern（54小時46分）、Abimanyu Shunmugam（56小時06分）、土井陵（56小時25分）、羅啟邦（58小時11分）、梁俊強（58小時31分）及Hyun Chang Chung（59小時46分）。

四徑史上只有兩人可以在50小時內完成，黃浩聰之外就是梁俊強（圖）。（顏銘輝攝）

在2021年的第10屆四徑前，歷來只有16位完成者，未有人試過兩次做到完成者。這一屆以「breaking 50」為主題，只邀請歷屆完成者及生還者參加。梁俊強以49小時26分破紀錄，成為四徑史上首位跑入50小時內的跑手，其餘5名完成者包括Salomon Wettstein、劉俊文、Hyun Chang Chung、Nikki Han及羅楚健，另外還有5名生還者。四徑歷史上的完成者增加至18人，當中梁俊強、Salomon Wettstein、Hyun Chang Chung及Nikki Han兩度成為完成者。

在2022年，四徑的紀錄再被打破，黃浩聰以46小時55分完成，成為首位在兩日內完成四徑的跑手，其餘完成者有林成業、「戰神」楊志成、Richard Kimber、張敏怡。四徑完成者人數加至23人。張敏怡成為史上第二位女性完成者，並以57小時53分刷新四徑的女子紀錄。

梅窩碼頭的綠色郵筒象徵四徑的終點。圖為四徑紀錄保持者黃浩聰，他在2022年跑出46小時55分的佳績。（顏銘輝攝）

在2023年，井原知一及Nugo Yamanath Limbu再次成為四徑完成者，之後Ryan Whelan、黃家傑及張祺豐在60小時內抵達梅窩終點，成為新的四徑完成者，令完成者數目增至26人。

在2024年，天氣不俗下，廖科樂跑出52小時02分，為四徑史上第四快的完成時間。其餘4位完成者分別是梁偉業、福井哲也、蔣良君及Mayank Vaid，令完成者數目增至31人。

【四徑歷來完成者（60小時內走完四徑）一覽】

Tom Robertshaw 53小時/2017

曾小強 54小時15分/2017

Jag Lanante 57小時45分/2017

邱文孝 59小時45分/2017

Salomon Wettstein 56小時14分/2018

Phairat Varasin 57小時54分/2018

Kristian Joergensen 55小時52分/2019

井原知一 57小時42分/2019

Nikki Han 58小時20分/2019

Nugo Yamanath Limbu 54小時26分/2020

Stephen Redfern 54小時46分/2020

Abimanyu Shunmugam 56小時06分/2020

土井陵 56小時25分/2020

羅啟邦 58小時11分/2020

梁俊強 58小時31分/2020

Hyun Chang Chung 59小時46分/2020

*梁俊強 49小時26分/2021

*Salomon Wettstein 51小時53分/2021

劉俊文 58小時55分/2021

*Hyun Chang Chung 59小時23分/2021

*Nikki Han 59小時42分/2021

羅楚健 59小時50分/2021

黃浩聰 46小時55分/2022

林成業 55小時32分/2022

楊志成 56小時26分/2022

Richard Kimber 57小時27分/2022

張敏怡 57小時53分/2022

*井原知一 54小時02分/2023

*Nugo Yamanath Limbu 56小時29分/2023

Ryan Whelan 56小時54分/2023

黃家傑 57小時11分/2023

張祺豐 59小時30分/2023

廖科樂 52小時02分/2024

梁偉業 56小時/2024

福井哲也 58小時15分/2024

蔣良君 58小時46分/2024

Mayank Vaid 59小時43分/2024

*為第二次成為四徑完成者