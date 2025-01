四徑2025｜中學老師范榮臻最強身教　盼以堅毅精神改變躺平年輕人

香港四徑超級挑戰(HK4TUC,簡稱四徑)2025即將在農曆新年舉行,佛教筏可紀念中學的體育老師范榮臻是其中一位挑戰者。范榮臻打欖球出身,曾經3次韌帶撕裂,從未想過長跑,直至疫情期間,響應學校日行10公里的計劃,每日來回一次梅窩及大東山,愈操愈快,開始跑山。他曾報名2023年四徑遭拒,之後一年內兩次完成「4in4(4日完成四大遠足徑)」,今年終於成功獲邀。在298公里的四徑旅途上,他希望以自身為榜樣,將堅毅的精神感染學生以至全港的年輕人。



佛教筏可紀念中學校長惲福龍(左)鼓勵老師范榮臻參加四徑。(顏銘輝攝)

上周四早上入到大澳的佛教筏可紀念中學,剛巧在學校大門遇到范榮臻,他正安排一班中四體育科學生繞學校跑兩個大圈,訓練體能。吩咐完學生後,范榮臻接受訪問。

范榮臻坦言,並非長跑出身,他說:「我是打欖球青年軍,最強壯那些位置,要跟人鬥牛、鬥撞,要跟外國那些120、130公斤重的對手鬥過。我們講求爆炸力,如果你說長距離(跑步),我是完全不喜歡的。」

范榮臻以前打欖球出身,不喜歡長跑,但在疫情期間慢慢習慣跑山,並視四徑為目標。(顏銘輝攝)

四徑2025|范榮臻因傷放棄欖球 隨校長參加毅行者

畢業後,范榮臻在2010年加入佛教筏可紀念中學當老師,初時仍有參與香港的欖球聯賽,可惜3次膝部韌帶撕裂,令他告別欖球。他說:「3年斷3次,右腳兩次、左腳一次,太太不准許我再打欖球,但我都要繼續做運動。」之後,他選擇了沒有身體對抗且強度較低的行山,慢慢強化雙腳肌肉。

剛巧,校長惲福龍有參加毅行者。范榮臻說:「他五十幾歲都頂到,我沒理由不行,慢慢行都應該快過他。」在2011年,他第一次參加毅行者。他續說:「如校長所說,行山可以令人安靜下來,舒緩自己的心情,慢慢行,放鬆為主。絕對沒有跑,別說跑,連行快兩步也不想。」

惲福龍及范榮臻參加毅行者。(受訪者提供)

四徑2025|疫情期間上落大東山訓練

疫情的契機,令范榮臻由行山進入跑山。在2021年的農曆新年,由於學校有人染疫,范榮臻等老師被送入隔離營。在隔離營時,他首次留意到四徑這項瘋狂的挑戰。他說:「從隔離營出來後,跟校長提起四徑,校長鼓勵我去。他說『如果你不敢就我去』!我心想,校長雖然有心,但我擔心他會受傷,不如我試一試鍛鍊自己。」

為鼓勵學生保持運動,惲福龍及范榮臻在疫情推廣一個日行10公里的計劃。家住梅窩的范榮臻覺得山上人少,不易被傳染,所以每日就由梅窩行上大東山爛頭營,再原路折返回家。他說:「原來一個來回有13公里,用2小時上山,喘住氣上去,有時來回要花4個半小時。行了一兩年,慢慢變得快,現在舒服地走一個來回要1小時45分鐘。」

范榮臻希望可以在72小時內走完四徑,成為四徑的生還者。(顏銘輝攝)

四徑2025|首次報名被拒 努力「4in4」再接再厲

在2022年底,范榮臻首次報名,希望參加2023年的四徑,結果未能成功。他說:「可以告訴學生,有時候做事不一定成功,就算老師也不例外,要去再嘗試。」為增加下次成功報名的機會,他本身打算參加2022年聖誕的「香港4in4挑戰」,但那幾天要為考DSE的學生補課,也未能參賽。

在2023年的復活節,范榮臻自行試了一次「4in4」,用4日完成香港四大遠足徑。在2023年聖誕節,他發現「香港4in4挑戰」沒有跟補課撞期,便把握機會參加,順利完成。試過一年兩次「4in4」後,他第二次報名,希望參加今年的四徑。他說:「如果今年也不成功,我會申請第3次!」

在貼滿毅行者參賽照片的壁報上,范榮臻輕易地找到自己。(顏銘輝攝)

在寫給四徑創辦人Andre Blumberg的自薦信上,范榮臻寫了海明威在《老人與海》的名句「A man can be destroyed but not defeated(一個人可以被消滅但不能被打敗)」。他說:「不知是不是這句話感動到他!校長一直跟學生及我們老師說這句話,就是不要服輸。」結果,在2024年的平安夜,他收到Andre Blumberg的邀請,獲得2025年的四徑資格。

范榮臻參加英國毅行者。(受訪者提供)

收到這個喜訊,38歲的范榮臻第一時間通知太太。他說:「這個機會很珍貴,第一次向太太申請走那麼長時間。以前練習,我都限時11、12小時就要回家交人。今次我可以走完4條徑才交人,這個是難得機會,可能之後太太都不准。」他感謝太太要在年初一至三照顧兩個女兒。

因為學校曾與毅行教室合作,所以范榮臻今次四徑得到「毅行先生」陳國強的支持。談到目標時間,范榮臻擔心自己太慢,希望可以在72小時內走完,成為生還者。他說:「真是未知之數,只能盡我能力去做。如果過了72小時,我都會繼續堅持下去。」

范榮臻家住梅窩,在大澳的佛教筏可紀念中學任教十多年。(顏銘輝攝)

四徑2025|家住梅窩 操慣鳳凰山大東山

四徑的參加者需要一口氣連走香港四大遠足徑,由屯門出發,依次序逆走100公里麥理浩徑、78公里衛奕信徑、50公里港島徑及70公里鳳凰徑,共298公里;能在60小時內走完抵達梅窩,可獲「完成者」稱號,而在72小時內走畢,則被稱為「生還者」。

在四大遠足徑之中,鳳凰徑是范榮臻的主場,鳳凰山及大東山兩大高峰都是他日常操山的訓練場。他試過放工後由大澳上昂坪,連上鳳凰、大東落梅窩回家,他也試過由長沙出發攀登鳳凰山,連走幾次上落來回。他最快用過約11小時30分走完整條鳳凰徑。

四徑的一大挑戰是捱眼瞓,范榮臻表示有經驗,過往與校長、老師、學生等參加毅行者,多次花上四十多小時完成,所以對抵抗睡魔都有一定概念。范榮臻表示校長惲福龍鼓勵他接受挑戰,但也提醒他量力而為,他說:「校長很關心我,他告訴我,總之身體要緊,不要弄傷身體,一旦身體傷了,就照顧不到家庭,我家裏還有兩個女兒及太太。」

范榮臻帶學生參加不同的跑步比賽。(受訪者提供)

四徑2025|以身作則 與學生同行接受挑戰

范榮臻期望這次四徑之旅,可以作為身教,帶給學生正面的影響。他說:「我想告訴學生,你們有挑戰,我都有挑戰。我也很想躲在舒適圈,但都決定跳出來。學生的挑戰是DSE,這場考試給他們很大壓力,壓力來自學業及家庭。我的挑戰就是這個300公里的四徑,對體能很大考驗,都想給他們看一看,老師如何一步一步去完成。我肯定不會是最快的一個,但我想香港的青年人看到,怎樣去堅持行每一步,達成定下的目標。」

他續說:「現在有些年輕人選擇躺平,沒有目標,我想為香港社會帶回精神及鼓勵。雖然結果未必是最好,可能會有挫折,但總之堅持下去,點亮人生。我想感染其他人,帶出香港以前的那份獅子山精神、不斷奮鬥!」