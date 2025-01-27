四徑2025｜中學老師范榮臻最強身教　盼以堅毅精神改變躺平年輕人

香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）2025即將在農曆新年舉行，佛教筏可紀念中學的體育老師范榮臻是其中一位挑戰者。范榮臻打欖球出身，曾經3次韌帶撕裂，從未想過長跑，直至疫情期間，響應學校日行10公里的計劃，每日來回一次梅窩及大東山，愈操愈快，開始跑山。他曾報名2023年四徑遭拒，之後一年內兩次完成「4in4（4日完成四大遠足徑）」，今年終於成功獲邀。在298公里的四徑旅途上，他希望以自身為榜樣，將堅毅的精神感染學生以至全港的年輕人。



佛教筏可紀念中學校長惲福龍（左）鼓勵老師范榮臻參加四徑。（顏銘輝攝）

上周四早上入到大澳的佛教筏可紀念中學，剛巧在學校大門遇到范榮臻，他正安排一班中四體育科學生繞學校跑兩個大圈，訓練體能。吩咐完學生後，范榮臻接受訪問。

范榮臻坦言，並非長跑出身，他說：「我是打欖球青年軍，最強壯那些位置，要跟人鬥牛、鬥撞，要跟外國那些120、130公斤重的對手鬥過。我們講求爆炸力，如果你說長距離（跑步），我是完全不喜歡的。」

范榮臻以前打欖球出身，不喜歡長跑，但在疫情期間慢慢習慣跑山，並視四徑為目標。（顏銘輝攝）

四徑2025｜范榮臻因傷放棄欖球 隨校長參加毅行者

畢業後，范榮臻在2010年加入佛教筏可紀念中學當老師，初時仍有參與香港的欖球聯賽，可惜3次膝部韌帶撕裂，令他告別欖球。他說：「3年斷3次，右腳兩次、左腳一次，太太不准許我再打欖球，但我都要繼續做運動。」之後，他選擇了沒有身體對抗且強度較低的行山，慢慢強化雙腳肌肉。

剛巧，校長惲福龍有參加毅行者。范榮臻說：「他五十幾歲都頂到，我沒理由不行，慢慢行都應該快過他。」在2011年，他第一次參加毅行者。他續說：「如校長所說，行山可以令人安靜下來，舒緩自己的心情，慢慢行，放鬆為主。絕對沒有跑，別說跑，連行快兩步也不想。」

惲福龍及范榮臻參加毅行者。（受訪者提供）

四徑2025｜疫情期間上落大東山訓練

疫情的契機，令范榮臻由行山進入跑山。在2021年的農曆新年，由於學校有人染疫，范榮臻等老師被送入隔離營。在隔離營時，他首次留意到四徑這項瘋狂的挑戰。他說：「從隔離營出來後，跟校長提起四徑，校長鼓勵我去。他說『如果你不敢就我去』！我心想，校長雖然有心，但我擔心他會受傷，不如我試一試鍛鍊自己。」

為鼓勵學生保持運動，惲福龍及范榮臻在疫情推廣一個日行10公里的計劃。家住梅窩的范榮臻覺得山上人少，不易被傳染，所以每日就由梅窩行上大東山爛頭營，再原路折返回家。他說：「原來一個來回有13公里，用2小時上山，喘住氣上去，有時來回要花4個半小時。行了一兩年，慢慢變得快，現在舒服地走一個來回要1小時45分鐘。」

范榮臻希望可以在72小時內走完四徑，成為四徑的生還者。（顏銘輝攝）

四徑2025｜首次報名被拒 努力「4in4」再接再厲

在2022年底，范榮臻首次報名，希望參加2023年的四徑，結果未能成功。他說：「可以告訴學生，有時候做事不一定成功，就算老師也不例外，要去再嘗試。」為增加下次成功報名的機會，他本身打算參加2022年聖誕的「香港4in4挑戰」，但那幾天要為考DSE的學生補課，也未能參賽。

在2023年的復活節，范榮臻自行試了一次「4in4」，用4日完成香港四大遠足徑。在2023年聖誕節，他發現「香港4in4挑戰」沒有跟補課撞期，便把握機會參加，順利完成。試過一年兩次「4in4」後，他第二次報名，希望參加今年的四徑。他說：「如果今年也不成功，我會申請第3次！」

在貼滿毅行者參賽照片的壁報上，范榮臻輕易地找到自己。（顏銘輝攝）

在寫給四徑創辦人Andre Blumberg的自薦信上，范榮臻寫了海明威在《老人與海》的名句「A man can be destroyed but not defeated（一個人可以被消滅但不能被打敗）」。他說：「不知是不是這句話感動到他！校長一直跟學生及我們老師說這句話，就是不要服輸。」結果，在2024年的平安夜，他收到Andre Blumberg的邀請，獲得2025年的四徑資格。

范榮臻參加英國毅行者。（受訪者提供）

收到這個喜訊，38歲的范榮臻第一時間通知太太。他說：「這個機會很珍貴，第一次向太太申請走那麼長時間。以前練習，我都限時11、12小時就要回家交人。今次我可以走完4條徑才交人，這個是難得機會，可能之後太太都不准。」他感謝太太要在年初一至三照顧兩個女兒。

因為學校曾與毅行教室合作，所以范榮臻今次四徑得到「毅行先生」陳國強的支持。談到目標時間，范榮臻擔心自己太慢，希望可以在72小時內走完，成為生還者。他說：「真是未知之數，只能盡我能力去做。如果過了72小時，我都會繼續堅持下去。」

范榮臻家住梅窩，在大澳的佛教筏可紀念中學任教十多年。（顏銘輝攝）

四徑2025｜家住梅窩 操慣鳳凰山大東山

四徑的參加者需要一口氣連走香港四大遠足徑，由屯門出發，依次序逆走100公里麥理浩徑、78公里衛奕信徑、50公里港島徑及70公里鳳凰徑，共298公里；能在60小時內走完抵達梅窩，可獲「完成者」稱號，而在72小時內走畢，則被稱為「生還者」。

在四大遠足徑之中，鳳凰徑是范榮臻的主場，鳳凰山及大東山兩大高峰都是他日常操山的訓練場。他試過放工後由大澳上昂坪，連上鳳凰、大東落梅窩回家，他也試過由長沙出發攀登鳳凰山，連走幾次上落來回。他最快用過約11小時30分走完整條鳳凰徑。

四徑的一大挑戰是捱眼瞓，范榮臻表示有經驗，過往與校長、老師、學生等參加毅行者，多次花上四十多小時完成，所以對抵抗睡魔都有一定概念。范榮臻表示校長惲福龍鼓勵他接受挑戰，但也提醒他量力而為，他說：「校長很關心我，他告訴我，總之身體要緊，不要弄傷身體，一旦身體傷了，就照顧不到家庭，我家裏還有兩個女兒及太太。」

范榮臻帶學生參加不同的跑步比賽。（受訪者提供）

四徑2025｜以身作則 與學生同行接受挑戰

范榮臻期望這次四徑之旅，可以作為身教，帶給學生正面的影響。他說：「我想告訴學生，你們有挑戰，我都有挑戰。我也很想躲在舒適圈，但都決定跳出來。學生的挑戰是DSE，這場考試給他們很大壓力，壓力來自學業及家庭。我的挑戰就是這個300公里的四徑，對體能很大考驗，都想給他們看一看，老師如何一步一步去完成。我肯定不會是最快的一個，但我想香港的青年人看到，怎樣去堅持行每一步，達成定下的目標。」

他續說：「現在有些年輕人選擇躺平，沒有目標，我想為香港社會帶回精神及鼓勵。雖然結果未必是最好，可能會有挫折，但總之堅持下去，點亮人生。我想感染其他人，帶出香港以前的那份獅子山精神、不斷奮鬥！」