四徑2025｜易健豪人生交叉點挑戰瘋狂山賽　以人體實驗鼓勵同路人

香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）2025即將在農曆新年舉行，25歲的易健豪（Glen）抱住一股「有前冇後、打死罷就」的衝勁，去年12月膽粗粗報名，並驚喜地獲得創辦人Andre Blumberg邀請參賽。易健豪大約3年前起認真練跑，去年才初次加入跑會訓練，跑齡較淺，他解釋參賽有三大原因，希望透過這次四徑旅程思索自己的前路，身體力行地鼓勵其他猶疑不決的跑手朋友未來參加四徑，力爭成為史上最年輕的四徑完成者或生還者。



易健豪將會參加2025年的四徑。（顏銘輝攝）

四徑前4日，記者相約易健豪訪問。他家住油塘，所以就上了五桂山拍照及訪問。他表示五桂山是他經常操山的地方，可以跑至井欄樹，如果想操山路可續走衛奕信徑登東洋山再入西貢，如果想操斜路就可跑飛鵝山道再去沙田坳。

易健豪很年輕，跑齡也淺，唸大學時有次到鹿巢石林行山，發現行山徑四通八達，有路可以通到油塘，便開始了跑山生涯。他說：「我不是跑了很長時間，大約3年左右，聰sir（黃浩聰2022年參加四徑）那一年可能是我第一年或第二年跑山。那時候，我才第一次聽到四徑這回事。」

易健豪家住油塘，訪問在五桂山上進行。（顏銘輝攝）

四徑2025｜易健豪：想不到自己也變成了瘋子

那時對四徑有什麼印象？易健豪笑說：「四徑是一班瘋子才會做的事，但想不到自己也變成了瘋子。」參加者需要一口氣連走香港四大遠足徑，由屯門出發，依次序逆走100公里麥理浩徑、78公里衛奕信徑、50公里港島徑及70公里鳳凰徑，共298公里；能在60小時內走完抵達梅窩，可獲「完成者」稱號，而在72小時內走畢，則被稱為「生還者」。

由於工作忙碌，易健豪一直未有加入跑會。他去年見到跑會 The Peak Hunter招募精英隊成員，膽粗粗一試，通過了考核入選。他以前參加過HK100的100公里賽事，而最長途的一次比賽是去年12月在泰國清邁的UTMB系列賽，他完成到172公里的比賽。

易健豪去年加入The Peak Hunter的精英隊。（顏銘輝攝）

四徑2025｜易健豪：有前冇後、打死罷就

只是上月剛剛跑到一次172公里比賽，又沒有參加過「4in4（4日行四大遠足徑）」，就貿貿然去挑戰298公里的四徑，這個跨步是不是太大？易健豪笑道：「我是那種『有前冇後、打死罷就』的人。」

很多參加四徑的人都經過長年累月的深思熟慮，但易健豪則有點即興。在去年12月的一個晚上，跟朋友跑完步之後，在聊天時熱血上頭，問得女朋友同意後，便決定報名四徑。他說：「那一晚我馬上寫一篇文章，寫到星期二凌晨2時，跟住發了出去。很快的，Andre Blumberg星期三就回覆我，問我準備好了嗎！」

易健豪表示在12月中才報名，想不到成功，可以參加四徑。（顏銘輝攝）

四徑2025｜上月辭職 透過四徑思索前路

在那篇給Andre Blumberg的自薦信上，易健豪寫了參加四徑的三大原因。他畢業後投身金融工作，每晚放工時間不定時，很難平衡工作、跑步及生活，所以毅然裸辭，行到一個人生交叉點。他說：「職場上好像遇到一些阻力，想找一些突破，我上個月剛剛辭職。想在四徑60、70小時入面，一邊跑一邊思考。山是個很自由的空間，可以地自由地奔走，我也想藉今次的機會，想一想接下來要行一條怎樣的路。」

易健豪特別感謝女朋友的理解，「她是有點不開心的。因為我之前跟她說，玩完清邁那一場就不用訓練那麼多，可以抽多點時間去陪她，但我的性格就是，永遠追完一個挑戰又一個挑戰，有時真的會忽略了身邊的人。我玩四徑就是想摸索這個平衡，結果令到更加不平衡。知道她不開心，我也不開心。但這件事可能是一世人得一次。不是跑步的人可能是不會明白，四徑是一件多麼夢幻的事。我將原因告訴她，她都很明白，亦願意支持我。」

易健豪估計衛奕信徑會很困難。（顏銘輝攝）

四徑2025｜鼓勵身邊朋友勇於挑戰

另一個原因是，易健豪希望鼓勵到其他跑手勇於挑戰四徑。他表示身邊有很多更厲害的跑手朋友，但他們對參加四徑猶豫不決。他說：「我是個很魯莽衝動的人，但我就很想用我這個魯莽衝動的人去做一個人體實驗，證明如果你有很大的決心及動力去做一件事，身邊的人和事都會隨你所想的方向去幫你。我想叫他們不要想太多，下年就玩吧！」易健豪邀請了那些跑手當他的支援隊，讓他們以最近距離感受四徑。

此外，易健豪還有野心去刷新一項四徑紀錄。他留意到Sarah Pemberton是目前四徑史上最年輕的生還者，她在2020年以26歲之齡做到。易健豪說：「我今年25歲，是最後一個機會，如果我今年不參加，就破不到這個紀錄，我想將這個紀錄推前多一點。」

易健豪希望在60小時內完成四徑。（顏銘輝攝）

易健豪表示以60小時為目標，希望成為四徑完成者。他計劃麥理浩徑及衛奕信徑各用16至17小時，港島徑預計花8至9小時，而鳳凰徑就估計要行14至15小時。他說：「每個人都說衛徑一定會出事，衛徑有很多樓梯，加上我自己的弱項是行樓梯，我覺得最大的困難會是衛徑。」

易健豪表示樓梯是他的弱項。（顏銘輝攝）

要走一次四徑，捱兩晚通宵可說是基本，以往很多跑手都表示，行到鳳凰徑會因為太累而出現幻覺。易健豪說：「對於幻覺，我又沒有什麼準備！我很想知自己到時會有什麼幻覺，反而有一點期待。」