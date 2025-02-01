四徑2025｜梁康翹捱過鳳凰徑再次「生還」　今屆首位本地華將達陣

2025年的第14屆香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑），本地女跑手梁康翹（Kimmy）第四度參加挑戰，第二次成為生還者，在年初四晚上8時回到梅窩碼頭，花了70小時18分走完298公里的四徑。梁康翹是今屆四徑第6位抵達終點的參加者，也是今屆首位「生還」的本地華人跑手。



四徑2025｜梁康翹在年初二下午完成麥徑，跑到北潭涌。（顏銘輝攝）

2025年四徑於年初一晚上9時44分由屯門起步，換言之，參加者需要捱3晚通宵。在麥理浩徑，梁康翹在15名參加者中長居中游，在年初二凌晨1時左右上到大帽山，在大約5時半到麥徑的半程點沙田坳。梁康翹與謝雯菲、易健豪、脇屋貴司、藤田慎一郎等戰友的距離很接近。在年初二下午2時，梁康翹跟內地跑手謝雯菲幾乎同時跑抵北潭涌，花了16小時22分鐘，完成100公里的麥徑。

四徑2025｜梁康翹完成麥徑，在北潭涌接受支援。（顏銘輝攝）

四徑2025｜梁康翹跑到北潭涌，坐下來換鞋襪。（顏銘輝攝）

梁康翹在衛奕信徑愈戰愈勇，在年初二晚及年初三凌晨，陸續超越前面的跑手，升上第二位，僅落後一枝獨秀的Nugo。在年初三清晨5時半左右，她跑到藍田港鐵站，休息後搭港鐵過海到太古。在早上9時許，她跑到赤柱，花了18小時29分完成78公里的衛徑。

坐車到石澳，休息片刻後，她開始港島徑，保持速度，在年初三晚上完成，10小時內走完這條遠足徑，並馬上跑落中環碼頭，趕到7時40分開出的高速船往梅窩，成為今屆第二位去梅窩的參加者。梁康翹的發揮比2023年那屆有進步，那年她跑完頭3條徑已經花了超過50小時，而今年則用上45小時多。到梅窩碼頭後，她亦沒有馬上起步，而是休息及補給約半小時，到晚上9時左右才正式出發，開始走鳳凰徑。

四徑2025｜梁康翹以70小時18分成為生還者。（黃浩聰提供）

四徑2025｜梁康翹以70小時18分成為生還者。（黃浩聰提供）

在年初四凌晨，梁康翹的速度明顯慢下來，多次停留，在石壁後的引水道路被內地跑手謝雯菲超越。在早上6時左右，梁康翹仍向分流緩慢地前進。她曾發IG Story，影住雨中的前路，並以文字表示「左搖右擺，行不到直線」。

梁康翹在年初四凌晨表示左搖右擺，行不到直線。（Instagram）

日出後，她的速度仍然緩慢，時常停下來休息，慢慢走至昂坪，徐徐地登鳳凰山，終於在晚上8時左右到梅窩，艱辛地完成鳳凰徑。

四徑2025｜梁康翹以70小時18分成為生還者。（黃浩聰提供）

梁康翹花了70小時18分走完四徑，第二次成為生還者。單計在大嶼山的70公里鳳凰徑，她走了大約23小時。今屆四徑沒有60小時以下的完成者，最快的生還者是60小時50分的居港尼泊爾跑手Nugo，接着是內地的謝雯菲、內地的葉曉明、日本的脇屋貴司及內地的鄭露民。梁康翹是今屆第6位生還者，也是今屆首位本地華人生還者。

四徑2025｜梁康翹以70小時18分成為生還者。（黃浩聰提供）

四徑2025｜梁康翹以70小時18分成為生還者。（黃浩聰提供）

梁康翹是第4次參加四徑，在2019及2022年皆未能走完四徑，第一年無法在18小時規限內走完麥理浩徑，第二年則於完成衛奕信徑後退出。到2023年再戰，她在麥理浩徑遇上眼乾及視力問題，以68小時17分成為生還者。今屆，她前3條徑的時間比上次有進步，惜未竟全功，未能跑進60小時的完成者門檻，再次成為四徑生還者。在四徑歷史上只有兩位女完成者，分別是Nikki Han及張敏怡。

四徑2025｜梁康翹以70小時18分成為生還者。（黃浩聰提供）