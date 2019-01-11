【Lady_R．EP6】反思人生追求　車手張瑛發奮練跑逐童年夢

怎樣才算是「突破」？ 每個人都有不同答案，今個跑季，我們找來長跑Blogger黃司慧（Sandy）、超馬女神許麗沛（Sara）、藝人董嘉儀（Lulu）、舞蹈藝人兼瑜伽導師陳亭嘉（Kaka）和賽車手張瑛（Cherry），組成跑團「Lady_R」。 五個女生， 一個信念；我們全程直擊她們的訓練過程。 2019年一起Break the limit。

長跑運動愈見普及，十多年前跟人說跑10公里比賽，普羅大眾聽起來，還會有一種「完成都有點難度」的印象，然而時至今日，有跑步比賽，甚至有半馬、全馬經驗的人愈來愈多，不同程度的跑手數量增加，每逢跑季，都會以不同的形式尋求突破。那麼怎樣才算突破呢？不少人都誤會，認為比賽距離越來愈長、時間愈來愈快，就是比賽的最大意義，跑步中收穫的得著，可真的僅限於那數字上的增減？就是唯一的「升級」挑戰?

事實未必盡然。

今個跑季，<01體育>找來了5個性格、背景都不同的女生，包括長跑Blogger黃司慧（Sandy）、超馬女神許麗沛（Sara）、藝人董嘉儀（Lulu）、舞蹈藝人兼瑜伽導師陳亭嘉（Kaka）和賽車手張瑛（Cherry），組成「Lady_R」跑團，目標一致，只求在今個跑季用腳步尋找各自心目中的「突破」定義。在六大馬拉松Sub 3跑手楊錦鴻(金毛)和體能教練黃浩輝的「地獄式訓練」改造下，明年「全城街馬」之中，到底能否實現當下所定下的目標？「Lady_R」將會真實直擊五名女跑手的訓練進程。

張瑛認為長跑令她賽車時的心態更強。

很多人以為，賽車只是坐着開車，不太講究體能。賽車手張瑛（Cherry）卻認為這是大錯特錯，尤其近年當她的公司上了軌道，工作穩定了，令她反思人生的追求，決心追回童年夢想已久的賽車夢後，對這種運動有了更深刻的體會，她說﹕「第一次真正上賽道時正值盛夏，穿上賽車服，在拆通了沒有空調的車廂中，體感溫度我想有攝氏60多度，加上過程中要承受不斷轉向的力道，下車時， 我只能趟在車上完全動不了，要人攙扶才能步出車廂。從此我意識到體能對賽車的重要，並為了賽車而增加跑步。」

怎樣為之體能有進步呢?她為自己定下了一個目標：2019年完成第一次半馬，作為今個跑季能否突破的指標。

作為Lady_R中體能最差的一員，教練黃浩輝為她安排了相應的強化訓練。

Lady_R團員目標： Cherry張瑛-半馬(初次完成) Sandy黃司慧-半馬(<1小時45分) Sara許麗沛-半馬(<1小時45分) Lulu董嘉儀-半馬(<2小時) Kaka陳亭嘉-8km(<40分鐘)

近乎由零開始，卻最見進步。

數據紀錄：SUUNTO

訓練場地：Eliment FitLax