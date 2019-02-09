【運動攝影】程詩詠長跑攝影工作坊　從結實的相片內容學影馬拉松

「我都跑步，但次次都唔中槍，我想問點先可畀攝影師影到？」 《01體育》早前與資深運動攝影師程詩詠（Brian）合辦「長跑攝影工作坊」，席間有既是攝影師又是長跑好手的學員如此發問。 對於廣大跑手，明知爭獎無望，一張精彩照片凝住美好瞬間，卻彌足珍貴。Brian提醒攝影師，器材固然重要，但不是唯一定律，相片內容是否結實，才是拍攝者最值得花心力鑽研之處。

這次「長跑攝影工作坊」共有三節課堂及一次夜景拍攝示範。第一節課堂，Brian先從基本概念講解；第二節課堂是攝影師拍攝早前的香港街馬2019後，由Brian逐張圖片點評；第三節則有Sub3跑手「金毛」楊錦鴻伉儷、Project 01與Lady_R學員和「火野麗跑手」Doris充當模特兒，Brian即場教授拍攝技巧。

資深運動攝影師程詩詠寄語一眾攝影師，圖片的內容是否結實，才是首要考慮之處。（潘思維攝）

問：什麼是運動攝影？ 答：「運動」與「攝影」本是兩回事，攝影師應先了解每項運動的內容和細節，再放開心態用各種手法拍攝，譬如風景攝影、時尚攝影等，才能併發火花。

問：拍攝長跑比賽有何重點？ 答：世界上任何一個馬拉松比賽，少不了的都是城市面貌，所以環境因素十分重要。其次就是相中人的神情，以展現選手的比賽態度。 從攝影角度來說，香港馬拉松的變化其實頗大，既可以由黑夜易到白晝，又能在中環影摩天輪和高樓大廈，或是旺角和銅鑼灣的舊樓，攝影師應多花心思。

程詩詠說，拍攝城市馬拉松，畫面上必要注意環境因素。（潘思維攝）

問：沒有高階的攝影器材，是否就拍攝不了好相？ 答：器材當然能協助拍攝，例如大光圈的鏡頭就能拍攝夜景或製造淺景深效果，但大家不要被器材完全限制，說到底相片是「內容發佈」，只要相片內容夠結實，又找到適合你手上器材的地理位置拍攝，一樣能拍出優秀的運動圖片。

問：作為跑手，幾次參加比賽卻從未被拍到任何跑步圖片，到底跑手要怎樣才「中槍」？ 答：搶眼的服飾、鬼馬的表情，的確較能吸引攝影師，「有相」機會特別高，如果能配合城市環境，圖片就更精彩。

程詩詠提醒，馬拉松拍攝時間長，不建議帶大量器材，以免浪費體力，影響集中力導致圖片質素下降。（潘思維攝）

問：若要拍攝長跑，攝影器材調配有什麼要注意？ 答：因為跑步時面部肌肉會震動，有機會拍出古怪表情，所以一定要用連拍模式，這樣有更多圖片可選用。其次是必須注意ISO，我習慣不用太高ISO，一般不超過1600，始終圖片質素是我們首要顧及的。還有一點要提醒大家，我發覺不少攝影師喜歡帶大量器材，但拍攝長跑比賽一般很長時間，以香港馬拉松為例，從旺角影到中環、再步行到灣仔銅鑼灣，連續拍攝四、五小時，揹太多器材會消耗體力，繼而集中力下降，影響圖片質素。

下一篇「長跑攝影工作坊」文章，將有Brian示範在黑夜中拍攝長跑相片，想知他在黑夜拍攝的竅門，記緊留意《01體育》報道。

場地提供：佳能數碼影像坊