【渣打馬拉松2019】周漢聶初馬破本地跑手紀錄　目標巴黎奧運

周漢聶，21歲的香港中文大學心理系4年級生，今日（17日）在渣打香港馬拉松2019初戰全馬，在這條以「慢」聞名的賽道跑出2小時25分27秒，刷新渣馬的本地跑手紀錄；距離徐志堅去年9月於柏林馬拉松造出的2小時24分43秒，亦不算遠。 今年初才在香港田徑系列賽打破3000米障礙賽香港紀錄，初戰全馬又刷新賽事本地跑手紀錄，說周漢聶是跑界「新人王」絕不為過。超新星的下一步，又是什麼？

作為一個跑手，讓人看到我正讀書，在跑步方面也可做到這樣，就可以為他們開了路，不一定要放棄讀書才能跑步，我想做這先鋒。 周漢聶

「估不到，好意外！」成為本地跑手第一人的周漢聶（Hanniel），「225」的戰績教人驚訝，卻只是他第一次參加全馬比賽，「練習時，教練叫我用一種準備活動的感覺去跑，但每次練習都是大約232的成績，賽前本身期望228就好，估不到落去跑就做到！」他透露，自己賽前睡得不太好，開頭也有點「緊」，本來只想盡力走，早段一直跟黃尹雋並肩作戰，「大家傾下計，很輕鬆地應付了前面的路段，去到中段大家都互相帶跑，一直跟着女子冠軍跑，去到最後感覺不錯，也不算太辛苦地完成。」他稱，在干諾道曾出現疲態，但過了干諾道西天橋後，就不停提醒自己要集中撐過那段路。

現年21歲的周漢聶，笑言會盡用自己的天份，也希望以身作則，證明即使讀書也能同時兼顧跑步。（高詩琦攝）

作為虔誠基督教徒的Hanniel，坦言這幾個月的收穫令他意外，「感謝神一直無放棄我」：「昨天知道自己生理狀態不是很好，反而多了去找神，尋求祂的幫助，一邊跑，心入面也很集中地唱幾首詩歌，沒有去想自己究竟會不會爆（偈），可能因為沒那麼大包袱去跑，所以造到這成績，可能下次可以再跑好一點。」

周漢聶自言沒有心理壓力是造出好成績的原因。（高詩琦攝）

今年7月戰世大運 劍指2024奧運

現年21歲的周漢聶，笑言會盡用自己的天份，也希望以身作則，證明即使讀書也能同時兼顧跑步：「作為一個跑手，讓人看到我正讀書，在跑步方面也可做到這樣，就可以為他們開了路，不一定要放棄讀書才能跑步，我想做這先鋒。」尚要讀多一年才畢業的他，將出戰今年7月在意大利那不勒斯舉行的世界大學生運動會，參加其強項3000障，「目前會先集中在3000障，馬拉松可以一生都跑下去，而3000障的壽命很短，應該會先集中在短途項目。下屆（渣馬）會否參加全馬，要問問教練作計劃才知。」他透露自己的最終目標，是參戰2024年的巴黎奧運，「希望參加全馬，只有全馬才有機會達標。」