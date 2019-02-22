【01測試．跑鞋】慢走黃浦江畔　實測新調製比例之BOOST能耐

當今跑步界，「4%」好像是個談不完的話題，看看上星期港馬一眾「千金先生」和「千金小姐」穿什麼就知道。 近年各大品牌紛紛推陳出新地研發中底物料，2013年推出Boost的adidas，可算是當初率先揭開戰幔的「始作俑者」。6年後的今天，人氣跑鞋（其實亦是「潮鞋」）UltraBOOST的第五代，日前於上海發布，以「20%」的物料提升，追趕科技進步的要求。 到底徹底改良後的UltraBOOST 19的性能有何變化，早前小弟《Project 01》跑手拜仁在發布會前出席晨跑活動，親身測試新跑鞋的能耐。 香港01記者曾柏熊、區嘉樂 上海直擊

01測試

測試產品：adidas UltraBOOST 19

測試內容：5公里恢復跑@上海黃浦江畔

鞋子重量：270克

掌跟差：10毫米

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adidas UltraBOOST 19的改動甚大。

試後感

小弟雖未至於是UltraBOOST的「忠粉」，但由1.0至4.0，家中都有一雙，總叫體驗過歷代的變化。誠然，論時尚、論舒適，UltraBOOST之優點絕對毋庸置疑，平日行街襯衫是絕佳選項。然而這款跑鞋的製造目的，始終是一款高性能跑鞋，BOOST物料的緩震亦經得起科學驗證，屬市場上數一數二的物料科技，像我這種本體較重的人，對緩衝的要求較高，很容易感受到這種物料的承托力。但就個人喜好而言，我並不太喜歡穿UltraBOOST跑步，始終其中底一直以來都偏軟，作為練習鞋，的確很適合「養腳」，但我本身不太喜歡腳掌陷入軟中底時那種太膩的跑動感，令步頭不夠爽快而已。

然而，今次試穿UltraBOOST 19跑了5公里後，真心，很有驚喜。

早前我跟隨adidas Running沿黃浦江畔緩跑5K，測試新跑鞋的性能。

這次試跑的路程短，但由於測試前一天我才跑畢渣打半馬，身體依然十分疲倦，於是我由上海當代藝術博物館出發，以較慢步速沿黃浦江畔的緩跑徑往當地的跑步地標adidas RUNBASE進發，當一次恢復跑。

跑步過程尚算舒服，起碼沿途人數不多，不用左閃右避，慢慢跑的確可以更細心感受新鞋性能，惟當日天氣僅攝氏6度，我忘了穿風褸，實在有點冷，但總括而言，這雙鞋子依然能夠為我疲倦的身軀帶來一次舒適的跑步經歷。

新UltraBOOST將原有的十七個部件精簡成四個。

一直以來，UltraBOOST的改動甚少，前四代除了外型微調，基本上變化不大，除了橫空面世的第一代，實在未有為我帶來太深印象。據設計師Sam Handy和Stephen Schneider稱，UltraBOOST 19卻是一次徹底的改良，將相同的物料以完全不同形式組合，幾近達至砍掉重練的地步。測試過後，感覺是「此言非虛」，尤其是被喻為一雙跑鞋靈魂的中底部份，同樣是BOOST物料，但品牌今次調整了製造時的膨脹熱力、增加了20%的BOOST，改變當中的化學結構以提升鞋子的回彈力；更具體描述的話，就是「20% UP」的BOOST比以往硬了一點，過去那種「太膩」的觸感，步頭更爽更靈活，卻又不失鮮明的彈力。我會形容歷代是BOOST物料跑鞋之中，軟硬度拿捏得最好的版本。加上Continental輪胎物料製作的外底坑紋亦經過配置，坑紋深度比上幾代都要深，觸地面亦比較闊，即使配場部份地面有積水，抓地表現依然甚佳。最起碼我在衝完半馬後的兩天，跑畢這次恢復跑後都恍如「冇跑過」，沒有增加腳踝、大腰、膝蓋等等的疲累。

我會形容歷代是BOOST物料跑鞋之中，軟硬度拿捏得最好的版本。

繫穩度方面，這也是另一個UltraBOOST 19的賣點，其全新的Primeknit 360立體編織法，一體式編織出鞋身，猶如一雙放於BOOST中底上的襪子，更能按照不同位置所需的包裹度，以編織結構調整壓力與密度，讓腳掌在前向和橫向擠壓跑動時，既能貼合腳掌，又維持伸展空間。穿上之後，很容易感到鞋子不同部位的壓力皆有不同，前掌和後掌的繫穩度都不同，移動時約束感不大，的確十分舒適；然而每人的腳形多少都有不同，如果要我找出一個UltraBOOST 19缺點，我會說是其後跟的繫穩度未如前掌般出眾，鞋跟的Heel Counter部件太執著於「精簡」，將一塊完整的塑膠部件換成「橫8字」柱狀結構，結果變得單薄，我略嫌寬鬆，幸好我平日跑步慣於前掌落地，所以影響不大，但如果你是跑姿偏向傳統腳跟落地的跑手，購買前真的要試清楚鞋子，是否跟腳掌貼合。

總括而言，UltraBOOST 19的外觀依然出色，性能亦大大提升，無論是出街潮鞋還是練習跑鞋，表現皆出眾。為這個鞋款總結分數，毫無疑問，我會為第五代UltraBOOST定出優異評分。

唯一缺點是鞋跟「橫8字」柱狀結構的Heel Counter略嫌單薄，支撐感略為不足。

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