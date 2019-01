【01測試】設計獨特的跑鞋　讓跑手有非一般體會

別舉一格的Hoka One One有新鞋款推出,中底仍然很厚,卻比前作精簡。 Hoka One One的跑鞋大多要開鞋約40公里才展現性能,這一對又是否一樣?

01測試

測試産品: Hoka One One Mach 2

測試內容:晨跑和90分鐘均速跑

鞋頭部分微微向上彎起。(區嘉俊攝)

簡介

Mach 2中底與大底混為一體,鞋底省卻了上一代的RMAT橡膠,跑手更直接體驗橡膠泡沫製成的PROFLY中底。這種物料緩震強和彈性高,加上Mach 2前腳掌高19毫米和腳跟高24毫米,厚度十足使緩震和彈性進一步提升。

鞋面採用一體化設計減輕重量,而且佈滿細孔增強透氣度。Mach 2比前一代精簡,把可以省略的地方都省去,讓跑手能更輕盈地跑。同時,它沒有放棄舒適度,所以前、後掌厚度與初代一樣。

前後腳掌用坑紋和顏色分成兩個區域。(區嘉俊攝)

試後感

穿Mach 2跑,第一個感覺是「很Hoka One One」。 何謂「很Hoka One One」,就是鞋頭寬闊、中底又高又厚和重量比預期輕。Mach 2緩震力充足,減少長課時體能消耗和肌肉疲勞。有相同亦有不同,早前測試Hoka One One的跑鞋,一律要花頗長時間開鞋才能發揮性能,但第一次穿Mach 2就能撻著引擎。它的鞋面和中底皆比前代柔軟,不需「開鞋」就能發揮8成功力。

我認為Mach 2與其它品牌的跑鞋有很大分別,例如它不會緊貼腳型屈曲、腳比預期快著地和緩震舒適得不願提腳等。這些不是優點或缺點,而是特質。大家購買Hoka One One的跑鞋,要抱住認識新事物的心態就會有驚喜。最後,Mach 2的緩震力強勁,重磅跑手穿它都會得到足夠承托。

從側邊看到Mach 2的中底比一般跑鞋厚。(區嘉俊攝)

想睇其他測試,即click以下文章:

【01測試.跑鞋】推你向前 不需發力跑的Clifton 4

【01測試】平凡不等於平庸 實而不華的RAVENNA 10

【01測試】意製運動太陽鏡輕量為先 鏡片調光優秀保視野清晰

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

秉承「接龍」概念,跑手接龍將集合各路跑步手,並會定期舉行跑步活動,將來自五湖四海的朋友連結起來!如果你也熱愛跑步,歡迎一齊來跑出生活平衡點!即加入跑手接龍Facebook群組。