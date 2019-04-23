【柏林半馬直擊】柏林跑手聚腳地　由RUNBASE出發用腳步探索城市

近年馬拉松旅遊產業興起，跑手喜歡在旅遊中安排一場馬拉松，或是參加馬拉松前後順道旅遊，用兩個方法探索城市，互為表裡。 到訪柏林，即使未必人人有幸參賽，但想在旅遊期間「一搔腳癢」，順道用腳步探索城市，adidas RUNBASE正是一個歡迎世界各地跑手來訪的「跑步地標」，讓大家親自體驗城市特色。 香港01記者曾柏熊、潘思維 柏林直擊

跑手愛以運動旅遊到訪他國，以腳步踏過城市的不同角落，感受當地的跑步文化與都市氣息，令旅途更添意義。如果能夠安排一條不需要「為跑而跑」、更不會防礙往後行程的跑步路線，確實為旅程錦上添花。

「01齊跑」已經上線 立即下載01 App 齊跑齊贏豐富獎品

【重要資訊】用跑步數據贏獎品 按此了解「01齊跑」玩法

柏林RUNBASE是當地4,231名AR跑手的聚腳 。（潘思維攝）

+ 9 + 8 + 7

早前隨挑戰柏林半馬的董嘉儀（Lulu）和AR（adidas runners）跑步教練蔡欣諭（Phoebe）遠赴德國，並到訪她們賽前熱身練習的adidas RUNBASE，見識這個針對都市跑手需要的「跑步地標」，內裏集訓練、康復、休閒、營養飲食等等於一身。柏林跑手只要成為AR會員，平日進入場地前於登記處填寫簡單表格，便能免費使用多項設施，包括緩跑徑、行李寄存間與淋浴間等設施；此外當然亦可於網上報名各種跑步、瑜伽、物理治療課程，此處成為當地4,231名AR跑手的聚腳地，確實幸福非常。

AR跑手可於用手機軟件於網上報名，免費參加各地的跑步班，體驗不同地方的跑步文化。（潘思維攝）

柏林的RUNBASE位處的Schleusenufer 4，附近屬一般市民生活的社區，但由它跑到市中心的布蘭登堡門，距離只有約6.4公里，距離慕倫街（Mühlenstraße）那段最著名的柏林圍牆和博物館僅1公里。由於柏林、倫敦、東京等擁有RUNBASE的城市，其設施和活動皆開放予全球的AR會員參與，所以香港跑手若想安排一條由RUNBASE出發、穿越數個柏林地標輕鬆跑的十數公里路程，一點都不難。跑步過後，回到起點沖沖身、領回行李後便能繼續餘下行程，完美將跑步結合旅遊。可能各位會問，由居住的酒店出發，回去沖個涼再走不也一樣嗎？那便視乎閣下是想純粹享受一段個人的路程，還是多點社交元素，與當地跑手交流，體驗他國的跑步文化了。

相對於跑步基地，我覺得將RUNBASE形容為跑步社群會更貼切。（潘思維攝）

+ 3 + 2

前面提過，除了訓練設備任用，AR跑手可以在網上報名參加各地的長跑、瑜伽、營養、體能訓練、物理治療等課堂，大部分都是免費。我跟Lulu和Phoebe到訪RUNBASE當日，參加了一個當地的easy run課堂，由駐場的AR教練帶領來自不同國家備戰柏林半馬的跑手，來一次5公里簡單旅程。其中一個畫面令我印象深刻，當隊伍完成練習回到RUNBASE之後，柏林的教練並非立即要求跑手拉筋放鬆，而是引領超過半百跑手排成一線擊掌互相鼓勵，跑手面對面跟列隊上各位隊員擊掌後便排到隊尾，等候還未到達的隊員繼續擊下去，務求所有人都可互相擊掌一次，過程亢奮愉快地維持了近10分鐘，完全可以感受到他們對維繫「跑步社群」的重視。人與人的接觸，比機械式的訓練日程的重要。

人與人的接觸，比機械式的訓 練日程的重要。（潘思維攝）

此外，柏林RUNBASE雖然是個跑手的訓練基地，但當中近半範圍都是作為休閒與社交用途。由街道進入會場後，迎面而來除了教練名單和本周課程的資訊牆外，就是一間以有機天然素食材料為主的餐廳，以及種滿植物的室內common area，燈光與擺設令人放鬆繃緊心神。跑手除了來此訓練之外，平日亦可前來吃吃營養餐單、看看書或與其他志同道合的跑手閒聊，分享傾談各種跑步與社交話題。因為這裏成立的目的並非只有訓練，活出跑手的生活品質，也是一種追求。

雖然香港沒有RUNBASE，但登記成為AR會員的跑手，享用平日本地跑步服務之外，走訪柏林、倫敦、東京等擁有RUNBASE的地方時，使用當地的設施和訓練。更重要，是跟各地跑手交流文化日常，才是最難能可貴的體驗。

adidas RUNBASE Berlin

地址：Schleusenufer 4, 10997 Berlin, 德國

網址：http://runbase.berlin

開放時間：

周一至周五：7:00am~9:00pm

周六：9:00am~4:00pm

周日：9:00am~6:00pm

香港的AR會員跑手，平日也可使用其他國家的RUNBASE設施和訓練。（潘思維攝）

AR是一個連接世界60多個城市的跑步社群，由不同教練針對跑步、營養、心理、裝備和恢復等環節，為跑手提供專業運動員般的訓練。下載RUNTASTIC應用程式，跟住以下步驟登記，即可體驗AR的跑步課程：

步驟1：下載RUNTASTIC應用程式，登記成為RUNTASTIC用戶（https://www.runtastic.com/en/apps/runtastic）

步驟2：登記後，在「個人檔案」頁面選取「群組與社群」，或進入http://bit.ly/adidashkXruntastic

步驟3：在「群組與社群」的上方選取「探索adidas Runners」，加入成為adidas Runners Hong Kong群組