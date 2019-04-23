【01齊跑】專員落區會跑友送禮物　推廣活動遍佈港九新界　

「01齊跑」跑步平台已於《香港01》App上架，「01跑手」陣容天天都在成長！你在運動場或海濱長廊練跑，或許都與01跑手擦身而過。
加入「01齊跑」可以參加虛擬跑活動，化跑步里數為獎勵。為了讓更多跑友知道「01齊跑」易玩好玩，我們每晚造訪不同跑步熱點，教你登記兼送禮！
如果你尚未登記，就要留意以下時間表，看看何時何地，接近你練跑地點。01齊跑Roadshow有專員等你「埋嚟上線」，教你登記兼送你小禮物：
4月23日（二）1900-2200：深水埗運動場／將軍澳運動場／九龍灣運動場
4月24日（三）1900-2200：葵涌運動場／青衣海濱／青衣運動場
4月25日（四）1900-2200：沙田運動場／城門河畔／馬鞍山運動場及海濱長廊
4月26日（五）1900-2200：跑馬地馬場／銅鑼灣運動場／寶雲道（跑馬地入口）
4月27日（六）：青衣運動場／青衣海濱／葵涌運動場
4月28日（日）0800-1100：青公深井段／荃灣海濱／青公麗城花園一帶
01齊跑Roadshow，將在港九各運動場會跑友。（Getty Images）
4月29日（一）1900-2200：天水圍運動場／元朗運動場／元朗公園
4月30日（二）1900-2200：斧山道運動場／九龍灣運動場／郵輪碼頭及觀塘海濱
5月1日（三）1900-2200：青衣運動場／青衣海濱／葵涌運動場
5月2日（四）1900-2200：深水埗運動場／跑馬地馬場／維園緩跑徑
5月3日（五）1900-2200：跑馬地馬場／銅鑼灣運動場及維園緩跑徑／寶雲道（跑馬地入口）
5月4日（六）：大埔運動場／大埔海濱至大王爺廟
5月5日（日）0800-1100：觀塘海濱／中環海濱／寶雲道（灣仔入口）
【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！