【01齊跑．每月激賞】全球最細4G機　真無線耳機　跑10K齊抽獎

每月激賞在5月送出按摩槍，反應熱烈，非常感謝大家支持。 送禮開心事，要進行到底，並且多多益善。《01齊跑》6月激賞活動只要完成10K虛擬跑，就有機會抽中Unihertz ATOM「三防」智能手機1部，及Plantronics BackBeat FIT3100真無線耳機5對，得獎名額合共6位。 立即登入《01齊跑》，立即參與每月激賞，跑10K同步數據，獎品隨時屬於你。 （推廣生意的競賽牌照號碼：52238）

本次虛擬跑活動已經開始，直至6月30日晚23：59為止。電腦於7月3日隨機抽出一位幸運兒，結果將刊於7月12日出版的星島日報及英文虎報，及於「香港01流動應用程式」公布。立即點擊進入每月激賞挑戰頁！（*詳情請參閱活動條款及細則）

【重要提示】01齊跑只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「每月激賞」虛擬跑挑戰。

記得跑步前先登入挑戰頁，按「立即參與」，隨後跑步的數據才會計算。

6月激賞送出兩款裝備，極其輕便方便。不論你是喜愛跑步、行山或踏單車，均十分適合使用。

Unihertz ATOM「三防」智能手機（價值$2,498；名額1位）

號稱全球最小的4G手機，全機僅重108克，並且防水、防塵及防跌。手機取得IP68防塵防水認證，可完全防塵，置於靜水中亦有相當保護。手機齊備基本功能，包括前、後鏡頭，雙SIM卡插槽等，電池使用時長達72小時。手機方便攜帶，可長期運作，適合長跑以及越野跑。

手機體積96mm x 45mm x 18mm，號稱全球最細4G手機。（產品供應商提供）

一隻手掌足夠掌握整部手機。（產品供應商提供）

Plantronics BackBeat FIT 無線耳機（價值$1,298；名額5位）

以真無線耳機作賣點，兩邊耳機作掛耳式設計，無任何線連接，不會因持續擺動線材而「扯甩」耳機。半開放設計讓用者可以聽到四周環境聲音，不會沉醉於音樂空間，提高安全度。耳機符合IP 57防水防塵認證，跑步時流汗亦不會影響機件運作。

兩邊耳機完全獨立，不受線材負累。（產品供應商提供）

耳機附送保護盒（產品供應商提供）

各位只要立即登入「01齊跑」，尋找「每月激賞」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。只要於本月底之前跑完10K，並同步數據。完成後得到電子抽獎券，即可參加大抽獎。

區區10K，「個零鐘跑完啦」！緊記練習前做好登記步驟。只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

如果你使用Android手機，暫時只可以藉Garmin手錶同步數據（詳情按此）。我們正努力開發及改進，陸續加入可供綁定的裝置，請耐心等候。

iPhone用戶除了可以使用Garmin手錶，亦可透過AppleHealth，連結其他跑步應用程式，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

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