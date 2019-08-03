【01齊跑．Sum Sum】跑路定跑山？　感覺滿足就最可以了

跑得路多終上山？ 有些朋友覺得這幾乎是定律，因為經歷好幾年路跑，覺得不夠挑戰性、「開始悶」，進而放眼高低起伏較大的山路，覺得好玩好多，也很正常！ 我呢？兩樣都有玩，無論是路跑還是跑山，各有吸引之處； 跑山、跑路也好，能為自己帶來滿足感，已經是最充足的理由。 （編按：本文為Sum Sum投稿，由《01體育》編輯）

記得第一次接觸跑山，時為2017年中；原因是我覺得路跑表現遇上樽頸，剛好身邊認識一班跑山的朋友，於是跟隨上山一試。簡單跑過香港仔水塘和附近山路，可能本身有行山底子，又有些長跑經驗，這個「第一次」未算太辛苦。路况複雜了，風景也變得不一樣，就像經歷一場冒險般，反而覺得很有趣。一回家，更一口氣報了三場仲夏越野賽。

按此下載《香港01》App 登入01齊跑

2017年中因為路跑表現遇上樽頸，於是我便試試跑山。

一般香港的路跑比賽，大多數賽道離不開科學園、沙田大埔、欣澳等等，跑多了，有時感覺很沒新意。反而跑向山野，即使相同路段，每一次都總有不同。山野帶給我的是更多美景和體驗，路徑高低起伏、又上又落，自然要花更多心力和體力。卻正因如此，跑山能夠體驗到的困難就更多。

「前路滿佈碎石，我該如何走？」

「是無盡的樓梯喔……心理、生理上如何面對好？」

這些狀况統統不會在路跑上遇到；有時候，花好幾小時穿越蜿蜒曲折的山路，最後登上頂峰，俯瞰景致實在令人又愛又恨。愛，是因爲太美了，恨，卻因爲撐到山頂時，很多時都已力竭筋疲。

跑山能夠體驗到的困難更多。

山賽較難退出，就算想放棄，也不可以說走就走，起碼都要捱到接近城市的退出點為止。這一點，令我覺得山賽比路賽辛苦，卻又更加能訓練堅持與忍耐的精神。有一次，我參加了黑夜麥徑45公里比賽，凌晨12點開跑，未到3點我已經很睏很想睡，中途真的想放棄，卻因為參加了就不可以半途而廢。堅持下去，用了10小時撐到完賽，衝線一刻的感動和滿足感非筆墨可形容。

第一次嘗試跑山後，一口氣報了三場越野賽。

講了很多跑山的好，大家或許會覺得我是偏向「山系」吧。我不時有問自己「到底喜歡跑山還是跑路」，無可否認，兩者都跑得好開心，但如果實在要迫我要二選一的話，我還是會毫不猶豫地回答：「路跑！」

始終生活在城市，路跑依然是最容易安排的體育活動，而且我喜歡它的速度感，外在影響的因素較少。快了多少、進步了多少，身體表現出來的變化都較明顯。加上大家打工仔，時間有限，很難參與所有賽事。現階段想有進步，還是要專注一點較好。所以近期已經減少了參加山賽。上過山了，還是決定先跑回來。

有緣在山上再見吧。

按此下載《香港01》App 登入01齊跑

用里數換運動潮物兼海外馬名額 按此了解01齊跑玩法

立即登記成為01會員，進入「01齊跑」，選擇「馬上成為01跑手」，綁定跑步裝置！