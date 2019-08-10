【01齊跑．Sandy】跑步好悶？　我的生活因跑步變得更精彩

曾經有朋友跟我說過︰「你哋跑步嘅人真係好悶。」 星期一至五都在練跑，周末假日都是又去攀山涉水，沒有豐富的娛樂可言； FB和IG除了里數就是Pacing，相片背景不是運動場就是青公、科學園； 可是，我卻因為跑步，令生活增添更多色彩。 （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

從前出國旅行，只會買一本閃令令的旅遊書，走馬看花跟着去吃喝玩樂，到名勝遊覽時，極其量都是拍拍照，逛一逛，沒有什麼深刻的交流。數年後，如果不是那些照片，當時自己吃過什麼、玩過什麼，皆早已忘記旅程如何，甚至，連曾經去過哪些地方，都忘記。

感覺和回憶？其實有過嗎？但當開始了旅跑之後，我嘗試用「跑」的方式，遊覽一個又一個城市，這方程式令旅遊的感覺難忘得多。我會清楚記得，自己曾在神戶大橋上咬緊牙關，默默地跑上去的片刻；從黑夜跑到日出，在富士山下望見旭日初升的震撼；又在風雨中與一眾跑班同學共同完走的金澤馬拉松。

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跑步怎會孤獨?

有朋友會覺得打機、睇戲、唱K，比跑步歡樂得多。但對我來說，打機這玩意講潮流，又要反應夠快；唱K的話，唱老歌只會暴露年齡。所以對潮流後知後覺的我，還是覺得跑步最好。跑步的可愛之處，就是幾十年前和今時今日都一樣，腳踏實地用雙腿去跑，「潮什麼」影響不深。只要肯付出努力，只要肯默默耕耘，永遠不怕比別人遲起步，跑齡幾十年的老鬼，跟跑步新手也可以同場較量。

跑步也改變了人對距離的觀感。從前由一個地方到另一個地方，只會想到乘坐什麼交通工具，等得太久時會心煩、會埋怨。現在學會了跑步，也知道搭車不是唯一到達目地的方法。計計數，由黃大仙到鑽石山約3公里，由走向地鐵站月台到乘車下車回到地面的時間，一定比穿上跑鞋用6分pacing跑過去慢得多。

跑步令旅遊回憶都更深刻。

即使是在同一地方跑步，晴天、陰天、雨天下跑的體驗都截然不同；獨自跑、跟朋友一起跑，又是完全不一樣的體驗。突然想起了數月前，我和幾位朋友組隊參加了一個路跑賽事，雖然是熟悉的賽道，但4個女生肩搭肩一起完成最後路程，笑著一起衝線，對我來說是一種全新的體會，也讓我重拾了朋友之間的情義。

跑步對我並不如很多人想像中的悶，歸根究柢，只是每個人的目標不同、心態也不同。未跑過的人，或許認為吃喝玩樂、行街、購物才是理想人生。但對跑者來說，牆上掛着一個又一個的完成牌，就是我們每個人獨一無二的跑步故事。看著自己完成了滿滿的課表，那份滿足感一定不會比看著銀行存摺上的數字小！

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