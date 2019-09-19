【01齊跑．Sum Sum】來日方長　受傷時請「收腳」！　

我的跑齡不長，卻又遇過幾次傷患，有時難免灰心意冷； 過去半年，我一直受傷患纏身，深刻體會「傷患永遠是最大的敵人」。 雖然至今依然未算完全康復，幸好終於可以慢跑，才有勇氣寫這篇文章分享感受。 （編按：本文為Sum Sum投稿，由《01體育》編輯）

第一次經歷跑步傷患是2018年，那一次足足休息了三個多月，康復後差不多用了半年才能調整狀態，以為已受過教訓。怎料，不久又重覆犯錯。

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賽季前突破自己，毫不猶豫報了一大堆比賽。

大傷患 來自對小傷的輕視

上年11月完成初馬後，自覺成績不錯，加上自己好勝，希望在賽季前突破自己，毫不猶豫報了一大堆比賽。完成渣馬全馬後，沒有想過要好好休息，接著面對幾個講求速度的賽事，包括SOGO 10K、揹水一戰15K、Polar半馬接力等等，立即舊患復發。跑過半馬接力賽當日，膝蓋入面像卡住一樣，走路一拐一拐，當時未意識到這些看起來雞毛蒜皮的小傷，竟會變得更嚴重。再來一次，我一定會及早休息和求醫，現在只感到非常後悔。

不斷比賽很爽，跑得傷了也不理會，往後卻有夠難受。

心急復跑 往往是致命傷

這次我沒有再拖延了，感覺不妥後翌日立即求醫，本來診斷結果都不算嚴重。醫生說一、兩個月就會好，吩咐我多休息與練好體能，但我報了十月尾的金澤馬拉松，眼見能訓練的日子一天比一天少，心急得要命。每天都在擔心康復進度，試過針灸、物理治療、復康運動和改善跑姿練習，都沒有用。差不多五個月，膝頭還是刺刺痛。當有朋友開始問我跑金澤馬的目標是什麼，我只能無奈地答：「能夠無傷完賽就好了。」然後，再看到跑友的訓練，10公里、20公里的跑下去，而我只能拉筋「碌腳」，體能愈來愈差，我甚至有以後都再不能再跑的覺悟。

心急康復，針灸我都試過。

跑步生涯傷患難免 該停時可真的要停了

這段時間之中，我一直反省。傷患纏身，或許根本是自己性格的問題。好勝、心急、容易受人影響，很多時都是見到朋友參賽，我又「報埋一份」，從未想過自己有否足夠狀況與能力應付。急於進步，又逼得自己太緊，覺得跑少一天都會退步，漸漸導致訓練過度。傷患未癒，痛楚一次又一次來襲。「人類總要重複同樣的錯誤」，幸好經過這段跑不了的時間，我已有了足夠深切的反省。人生路長，何必急於一時，趕着衝到終點？更何況，馬拉松練身更練心，心急根本只會帶來反效果。

雖然傷患擾人，但也是跑步生涯的一部分。這半年來的康復路上，最重要還是感謝朋友的支持，很多朋友們都不斷關心我的康復進度，反覆提醒我要有耐性。網友也留言支持，跟我分享各自克服傷患的過程，鼓勵我不要放棄。現在的我時常提醒自己，只要我不放棄跑步，跑步是不會放棄我的。心態決定境界，捱過去，就會好了。

希望可以快點好，我想繼續挑戰自己的更佳成績喔。

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