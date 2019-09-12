【01齊跑．Sum Sum】開心要跑步　不開心？更加要跑步！

總覺得，跑步是苦口良藥； 它治癒的能力，當有時心情欠佳，或是遇到問題不知如何解決，跑步彷彿成為最好的心靈避難所； 跑完，流流汗，感覺肌肉微微疼痛的感覺，反而令我更加放鬆； 大家有否試過類似的感覺？ （編按：本文為Sum Sum投稿，由《01體育》編輯）

記得最初跑步時，是我大學的Final Year。當時更是最後一個學期，既挑戰「爆Cred」（讀的科目數量比原定數量多）畢業，但又怕成績不好。每天下課後，時間都放到功課和論文上，還要預備求職的事宜，本來純粹的校園生活漸漸走到盡頭，甚至試過讀不完所以「爆喊」，生活開始感到壓力。

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總覺得跑步是苦口良藥。

幸好，這個時候我嘗試了跑步，每次感覺壓力便出外跑一跑，發現思緒反而更清晰；很難說兩者必定有關係，反正最後我考到不錯的成績就是了。

人大了，離開了校園，知己好友未必時刻陪伴身邊，有些感受想抒發，卻又找不到對象聽自己訴苦，所以，我又會去跑個步，讓自己出一身汗，一路跑一路放空思緒，用腳步將壓力與情緒發洩出來，跑完之後，真的有種如釋重負的感覺。

大學Final Year，我開始了跑步。

從前當我遇到困難時，思緒總是容易動搖，寧可捨難取易但未必有最好結果的方法，有時甚至乾脆放棄。但自從我開始挑戰馬拉松，我學會了「42.195公里精神」。實現沒有捷徑，身心如此疲累，都能克服。生活與工作上遇到再多困難和煩惱，我都可以從腦海中找到比賽時的堅忍鬥志，問自己：「馬拉松我都跑到，仲有咩可以難到我？」心中不快自然驅散，更有動力實現每個目標。每一段磨練的歷程，都令我變得更加堅強。

42.195公里的馬拉松都能完成，有什麼可難到我?

近月來，不安與憤怒纏擾着香港人。其實每當大家感覺絕望乏力，快要受不了的時候，不如就上街跑個步，讓自己放鬆一下吧！將心中的「垃圾」掃走，明天，我們繼續努力！

跑個步讓自己放鬆一下，明天繼續努力吧！

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