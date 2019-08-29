【01齊跑．Sum Sum】跑步加紅葉　秋季馬拉松旅行最好配搭

秋季總是日本旅遊旺季，皆因可以欣賞很多人都喜歡的紅葉。 去年我跑神戶馬時，幸運地遇上「紅葉見頃」，賞着紅葉，為我的初馬之旅劃上更完美的句號。

跑季將至，不少跑手都喜歡參加海外賽事，寓跑步於旅遊，當中以日本的賽事最受歡迎。原因很簡單，日本47個都道府縣，幾乎每個月都有比賽。而且香港與日本的距離不遠，相對之下價錢較為相宜之餘。日本旅行本身即使不加入跑步旅程，已經是非常吸引的假期。基本上，漫遊任何城市，都一定能夠發掘到有趣的地方。

因此跑手想報跑任何比賽，總會考慮更多比賽以外的旅行因素。面對旅行，出現「選擇困難症」，都很合理……

按此下載《香港01》App 登入01齊跑

比賽以外安排太操勞的行程，也是受罪，因此欣賞紅葉是個很適合跑步旅遊的安排。

然而，很多人去日本旅行，都喜歡將欣賞紅葉列為行程項目。事實上，馬拉松對體能消耗大，比賽以外安排太操勞的行程也是受罪，因此欣賞紅葉的確是個很適合跑步旅遊的安排。而去年我所以選擇神戶作為自己的初馬，每每幻想自己可以在紅葉下跑步的畫面，也成為我最終定案的原因之一。

日本多個地方都有紅葉，通常都會推薦北海道、東京、京阪神都等地。神戶的馬拉松在十一月中舉辦，正值「紅葉見頃」（紅葉最佳觀賞時間）時分。不過，當我到了當地後才發現，原來賽道根本沒有紅葉！碰了個壁，但沒問題，於是我便立即安排了數個紅葉行程，輕鬆recovery run外，也拍了幾百張紅葉照。跑步加攝影，一次過滿足兩個願望，初馬回憶感覺完美。

十一月正值「紅葉見頃」。

一次行程，影相、跑步大滿足。

第一站，我到了大阪萬博紀念公園。由於馬拉松前不能太操勞，所以我只安排了一個最休閒的行程，就是到萬博紀念公園看紅葉。萬博紀念公園可說是賞四季之花的樂園，春天有櫻花、秋天則有紅葉，而且又能感受日本和式美學的庭園，「太陽之塔」也是日本代表性的藝術品，及至當地市民也經常一家大細到這公園遊玩。

比賽前我去了大阪萬博紀念公園。

比賽後，我又到了京都嵐山天龍寺。它距離嵐電嵐山，只有幾步路，入面的曹源池庭園是具代表性的景觀，是個非常出名，也非常多人的景點。只是我覺得去得旅行都總要拜訪一次。而寺內的紅葉茂密得叫人花多眼亂，比賽完腳都不太穩之下，正好可以慢慢欣賞、慢慢影相，唯一不方便就是不能使用腳架……

全馬比賽完，雙腳都本身不太穩，慢慢行、慢慢欣賞，剛剛好。

最後一站：京都東寺夜紅葉。早上拍完嵐山的紅葉不夠喉，又未試過晚上看紅葉，於是我又走到離京都站不遠的東寺。作為京都最古老的寺院，入面裝潢雖非嘆為觀止，但紅葉量尚算足夠，而且有足夠燈光，打卡難度是零。

秋季看紅葉加跑步，確實是個日本旅跑的好配搭，各位參賽前不妨考慮一下！

早上、晚上賞紅葉，都是另一種觀感。

按此下載《香港01》App 登入01齊跑

用里數換運動潮物兼海外馬名額 按此了解01齊跑玩法

立即登記成為01會員，進入「01齊跑」，選擇「馬上成為01跑手」，綁定跑步裝置！