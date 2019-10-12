【01齊跑．Kimmy】跑步主導生活節奏　一切只為探索自己的極限

柏林馬之行，Kimmy以一次PB的成績，為旅程寫上完美結局。一年之內，由初馬跑到成功Sub-4，進度比她的預期更理想；小休回港過後，Kimmy已經重啟訓練，為下月初紐約馬拉松跑得更快而繼續努力。

這一年，Kimmy的生活因為跑步而大大改變。去年為了渣打馬拉松這場生涯初馬，Kimmy方開始接觸有系列的跑步訓練，漸漸由一個花5小時30分捱完42.195公里的「Fun Run型」跑手，蛻變成一個對成績有要求的「競賽型跑手」，在生涯第5戰中成功Sub-4，將自己的最佳時間推快至3小時50分。回到香港數日，Kimmy立即找回訓練的節奏，連跑兩天，將上星期那令人尷尬的6公里「MinPlay」，快速提升至31公里，從中備戰下月初的紐約馬拉松。

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一年多時間，由初馬到Sub-4，都超越了Kimmy的預期。

「我的生活因為跑步而改變了很多，細微至日常襯衫，這類生活小細節都因此而改變。由於我每星期的跑步日程，大約都保持一課interval或衝圈的跑步課、一至兩課慢跑、一課長課左右，而且絕多數都是下班的進行的活動，所以在上班時都要帶備跑步裝備；但我又很介意襯衫好不好看，卻又不想多額外多帶一雙鞋子，於是一雙跑鞋除了性能之外，我會很重視它的外觀足不足夠襯到日常casual wear，那我便可帶少一點衣物；久而久之，及至日常買衫我都不自覺地偏向了衣服可否襯得到sporty一點的造型，都是跑步早已在這一年多之中，主導了我的生活的證明。」Kimmy說。

本身是時裝買手的Kimmy，很介意自己的造型，想跑又不想多帶一雙鞋子，於是很重視跑鞋的外觀，必須跑又襯得。

一年間，跑步訓練與比賽已經主導Kimmy的生活節奏。對自己要求未至太苛刻的她，亦從來沒想過那麼快就可以成功Sub-4。但無論如何，任何人甘於付出艱辛，都是為了有成果的一天，由於跑齡不算太長，Kimmy對自己的能力依然在探索階段，這亦是她為今個跑季訂下「跑得更快」作目標的原因；距離紐約馬拉松還有三星期，雖然跟「PB聖地」柏林比較，上落波幅較大的紐約馬，創更佳成績的難度自然更高，但她卻認為3小時50分絕對不可能是她的極限，可以進步的空間還很大，故絕不會以「體驗」的心態應戰，她說：「聽不少前輩說紐約馬很多斜路，賽前部署應該要先加強跑斜訓練，現在剩下的時間不多，應該都來不及這種訓練了。但我相信自己的進步空間還有太多，希望在這段找MinPlay的時間中好好調節好自己，跑出好成績？甚至再次PB？我依然樂觀。」

甘於付出艱辛，當然是為了有成果。

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