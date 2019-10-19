【01齊跑．Kimmy】紐約馬拉松不利再做PB　狀態與部署缺一不可

經歷月初里數持續低迷，上星期「10月MinPlay」領跑手Kimmy終於「on fire」。 一口氣狂轟50K里數，平日的節奏跑（Tempo Run）練習愈來愈上力。月間兩次突破PB？這個目標好像並非難以實現。

每星期，我都會跟<01齊跑>的「MinPlay領跑手」更新里數與狀態，水陸兩棲跑手Kimmy作為「10月MinPlay」的受邀跑手，老實說，月初首兩星期時，我依然對她所定下的120公里目標有點擔心；原因是剛於9月底成功在柏林馬拉松PB的她，體能需時回復之餘，月尾又再征戰紐約馬拉松，心態上稍為希望放鬆一下、休息一下亦正常不過。

可是當我跟她分別在4日和11日結算時，里數只有6公里和31公里，對於一個全馬跑手的訓練量來說，實在不太理想，有一刻我都有擔心，Kimmy會否完成不了今個月的MinPlay呢？

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休息了兩星期，狀態終於復甦。

現在看來，一切確是過慮了，跑手的狀態，如何收放體力，還是她們本身最清楚。經過兩個星期的回復，以及重新適應本地的氣侯，Kimmy上星期一口氣為自己的里數紀錄狂轟了50公里。先於周末來一課16公里的長課，連續走3日Tempo Run，連Kimmy都對自己的狀態感到喜出望外，寓賽於操的計劃實踐得十分理想，她說：「相對於上星期做progame時還是覺得全身乏力，今星期休息夠之後，這幾天的訓練都感覺不太辛苦，連我的教練都說我自柏林馬回到後，身體的有氣系統都進步了；最後一組Tempo Run時，自己還有氣力加速，本來我對於紐約馬還有點緊張，現在卻有點興奮，很想快點去挑戰快過03:50:00的個人最佳時間。」

上周Kimmy一口氣狂轟50K里數。

紐約馬拉松由史泰登島出發（Staten Island），途經布魯克林區（Brooklyn）、皇后區（Queens）、布朗斯區（Bronx），最後到達終點中央公園的曼哈頓區（Manhattan），42.195公里間途經了五大行政區；相對於「PB聖地」柏林，它的高低起伏大得多，PB的難度自然亦更高。時間緊迫，Kimmy直言已經沒時間做斜坡訓練，只好對賽道的部署上更細緻，分配好一點體力和補給時間，希望自持大勇狀態之下跑出好成績。

Kimmy說：「比賽一開始就由泰登島出發上橋，高低起伏的確較大，但我又將賽道跟渣馬比較，又感覺不算太過『惡夢』。我相信自己在起步首20公里，可以用一個比平時稍跑快的速度跑過，好讓自己在尾段跌速時有點緩衝空間，然後在20公里之後才開始補給和調整速度；唯一擔心是現場氣溫會太冷、或太大風，這樣的話就較難掌握表現了。事實上，這是我第一次到美國，已經有機會挑戰六大馬之一的比賽；加上很多從來只有在電影中看過的場景，現在有機會親身走過，我已經急不及待想上線去看看呢！」

Tempo Run練到最後一組，還有氣力加速。

10月過了一半，看起來Kimmy隨着MinPlay里數的增加，狀態與信心亦逐步提升多了。

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