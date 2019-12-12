【01齊跑．Sandy】首戰埼玉馬拉松　一場捱過來的惡夢

上月跑完神戶馬拉松後，感覺狀態回復不少，加上前一個星期日的10公里賽意外PB了！對埼玉馬拉松總抱一定期望。 可是馬拉松的「刺激之處」，就是往往會出現預料不到的情況... （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

出發前香港天氣突然轉冷，患鼻敏感和氣管敏感的我不斷流鼻水，呼吸也不太暢順，初時不以為意，以為身體適應天氣後就會好轉。可是到達日本後情況反而更嚴重，東京天氣比香港冷，賽前幾天我只有不斷吃感冒藥，雖然舒緩不少。可是賽前一天還是鼻塞得徹夜未眠，更開始胃痛。

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出發前還有興致跟川內優輝「合照」。

比賽日早上，半個杯飯都吃不下，由於沒有休息，手軟腳軟、面部浮腫，只靠一罐熱咖啡提神。早上只有5至6度，幸好天晴，點點陽光照耀下才不致太寒冷。到達會場後慢跑1公里熱身，奈何溫度實在太低，在等候區時手腳已經變冷。即使我披上了雨衣，不斷原地踏步，也幫不到甚麼。

當日我在B區出發，一起步已不是味兒，跑了兩公里，全身仍然動作不暢順，5公里後，左腳腳掌麻痺，不適感令我不得不停在路邊休息片刻。最初以為是鞋帶繫太緊，脫下鞋子再束一次，可只6、7 公里後情況仍然未有改善，我想不可能每公里都在路邊停一停吧，氣餒得有退賽衝動，可是身上既沒有錢，也沒有手機，於是見步行步繼續跑下去。麻痺感在15公里左右突然離奇消失，以為從此一直順利，有信心追回失去的時間，實在想得太理想了。

10K的PB，令我本來對埼玉馬拉松之行有點期望。

直至半馬過後，愈跑愈不適，太陽直曬頭頂，側面寒風卻猛烈得很，身體時冷時熱，開始感覺頭暈。慢慢地，鼻水流不停，呼吸也變得不暢順，氣管有「hehe」聲。由於我小時候一直有哮喘問題，所以當出現這個情況後，我已經自動將速度減慢，跑一段、行一段還撐得住，心情跌至谷底，明明賽前狀態不錯，有機會回復去年最佳時間，可是那刻我腦海裏只有一個問題，「是否能支撐到終點？」。我很討厭自己，為何不能好好鍛練身體？

比賽過程...不堪回首...

步行時候冷得可怕，跑的時候又要適可而止，不能讓氣管毛病惡化，就這樣又捱了十多公里。終點在望之際，連50米也沒有能力跑，只能勉強跨過終點線，然後是嘔與嚎哭。我已經不再想知道衝線時間，只知我很辛苦，好想倒下來了，連完成牌也不想拿下來，因為我感覺自己沒有跑完，只是捱完而已。

雖說我並不是專業的運動員，身體出現問題，但對於這次比賽的結果，仍然是很不甘心。除了更加努力練習外，還是要強化自己的內在，只有身體健康，才可以完成未來目標。放棄往往比堅持容易，但我願意走一條艱難的路，因為我相信我可以。

跨過終點線後...面色都變得蒼白。

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