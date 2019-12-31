【01齊跑．屈旨盈】目標縱難實現亦要盡做　機會來臨方可把握

「我一直夢想用運動員身份參加奧運。以前未能以香港體操代表身份完夢，直至發現上天給了我長跑天賦的二次機會，我實在不想放棄。」 屈旨盈（Crystal）身為香港數一數二的女跑手，奧運夢，幾乎在她接受每個訪問時都會掛在口邊的說話；但自2020年奧運女子馬拉松的入圍標準提升到2：29：30後，雖不至夢碎，難度卻肯定大大增加。 前路縱使艱難，Crystal卻未曾放棄，期望盡全力拉近自己與夢想之間的距離；並接過1月MinPlay領跑手的職責，用500公里的最低里數，準備挑戰下月渣馬半馬PB，測試自己當下的能耐。各位跑手可會跟她一起跑，一起追逐大家的長跑生涯新成就嗎？

自2018年東京馬拉松平地一聲雷，令屈旨盈（Crystal）由往日的體操運動員，搖身一變成為香港其中一名頂尖女跑手，過去的奧運夢，在她自己未曾預計之下重燃。

她說：「奧運一直是我的夢想，很想有機會參與其中，尤其是以『運動員』的身份參與，但過去自知做體操運動員身份參加奧運的競爭很大，所以都沒有刻意強求。直至在2019年在東馬成功做出接近上屆奧運參賽標準時間的2:46:38 PB後，令我感覺猶如上天給我的第二次機會，但這次卻不能再白坐等機會，而是要下更多功夫，才有機會成真。」

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奧運夢難，但屈旨盈的應戰心態依然積極。

為了這個目標，Crystal早已辭去教師工作，全力追趕奧運夢。令她感到晴天霹靂的，卻是今年初國際田徑聯會調整2020東京奧運的參賽標準，將女子全馬達標時間由2：45：00，大幅提高至2：29：30，成為5屆奧運以來，最難入圍的一次。

Crystal對此可謂打擊甚深，當刻更一度想過放棄，直接回到職場找工作便算，她說：「認真的，其實現在連我都覺得機會很微，只是冷靜過後再想清楚，工作隨時可以繼續，運動員生涯少了一年就一年，今年不拼，明年就可能連拼的能力都沒有了。反正都走出了這一步，起碼都要試試，未來才無悔吧。」

放棄可以有一萬個理由，但她沒有，各位呢?

上月尾，Crystal從亞洲馬拉松錦標賽跑得第10名，成績的確令她喜出望外，但距離奧運標準還相差太遠。5月31日的「死線」正在倒數中，誠然要在這麼短時間之內，作出超過16分鐘的突破，可是童話故事才會出現的奇蹟。

放棄可以有一萬個理由，但是Crystal應付這段時間比賽的決心依然積極，希望先在渣打馬拉松半馬再創PB，繼而在這半年中盡力做到「追貼夢想的時間」，因為她始終相信，就算今屆最終不能完夢，如果不準備好自己，下一屆若有新機會再現，把握不到就是自己的責任。

她說：「我希望在今次渣馬半馬跑出1：20：00以內的最快時間，因為我覺得自己可以輕鬆駕馭這個半馬時間，之後的全馬才有機會保持到這個速率。為此我會在這個月到中國大理，因為那裏屬於高原環境，空氣稀薄，氧氣又少，有助耐力訓練。我會在那邊進行儲量為主的訓練，並定下500公里的MinPlay作最低目標。」

跑季進入最後大直路，每位跑手都準備好在此階段創造更佳成績。新一年的1月Minplay正式開始，各位一起努力吧！

跟屈旨盈​一齊跑 1月MinPlay：100公里/300公里/500公里

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay）；選擇100公里/300公里/500公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「1月MinPlay」虛擬章」，作為一眾01跑手月度的基本目標；

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