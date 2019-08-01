【01齊跑．Joanne】社會哀傷瀰漫　從今天提起腳步走出陰霾吧！

2019年六、七月，很難忘。 這段日子，社會氣氛異常沉重，不少朋友都說，心情沉重得連平日的享樂活動都沒興致參與。 向來推崇以跑步帶來正能量的靚媽Joanne都直言，近月確實懶了很多；周末看罷一幕幕傷感的畫面，周中豈能提起心情跑步去？ 另一方面，換回平日社工身份的她，又很明白無止境地意志消沉無補於事； 今個月她決定重新出發，定下80公里的「MinPlay」，讓自己與香港人一起互勉。

近兩個月，幾乎每個周末，社交平台都傳來幕幕令人心碎的畫面。帶着沉重的情緒回到各自的崗位，哪有心情工作、練跑、玩樂？

身為兩孩之母、也是專業社工的「靚媽跑手」Joanne，看着太多人為社會公義而受傷流血，尤其感同身受。「平日因為上班、進修、照顧家庭子女等，本已難抽時間練跑。但其實，我相信也是很多香港女跑手面對的問題吧，幾年來我都能夠保持一星期跑4天，方法就是一日之計在於『晨跑』，跑完回家，才是一天的開始再開始，不怕阻礙任何日常生活事務。然而，最近的確很難維持這個習慣，每個周末看到太多傷感的畫面，根本沒心情練跑，加上那些直播都在深夜發生，又擔心得睡不着，那有精力爬起床呢？所以最近我的狀態都不太好，胖了很多呢。」

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社會哀傷瀰漫，令Joanne都提不起心情練跑。

跑步與傷感，看起來是兩個很難在Joanne身上同時出現的詞彙。作為一個形象健康的跑步influencer，她向來都喜歡推崇快樂「慢活跑」，跑步正是「吸收與發放」正能量的媒介。但對於跑齡僅5年的她來說，所以有這種「跑出快樂」的覺悟，正是源於人生低谷。「任何人生命中都有起落。2014年時我經歷過一段低潮，看不到前路，找不到目標，情緒很低落。那時我還未跑步，緣份之下，我在書店中看到台灣女作家歐陽靖的著作《歐陽靖寫給女生的跑步書：連我都能跑了，妳一定也可以！》，講述她如何通過跑步走出情緒病的章節鼓舞了我。我幻想，如果我都可以跑一次馬拉松，那麼艱苦的過程都能克服的話，還有什麼困難走不過？於是我決定暫時放下那個令自己苦惱的問題，由零開始，跟着一些網上自學的方法，用五個月時間全心練跑，過程艱辛，但我很享受，亦令我發現自己堅毅的一面。結果我在2015年3月，用6小時30分時間完成名古屋馬拉松，那種成就感無與倫比，亦令我迷上跑步的感覺。」

因為跑步，一個脫胎換骨的「靚媽Joanne」就此誕生了。

跑步令Joanne脫胎換骨。

人人跑步都有不同的目標，Joanne由第一天開始跑步，已經不是純粹「追時間」，更大程度在於過程，那種千辛萬苦都要堅持一個目標的過程，令她由內向、怕事的人，對待生命的態度從此變得更正面與開朗。她稱作「靚媽」，「貪靚」也是她一向的要求，由0公里到42.195公里之間，拍照時看起來都一定要像「行cat walk」般輕鬆自在，這種講究自身經驗感悟的跑步生活，就是Joanne推崇的「慢活跑」。她說：「我一直相信跑步可以令人心態更健康，我本身是社工，當我跑過第一個馬拉松之後，更令我相信正念（Mindfulness）對人的影響。所以平日工作，我都樂於將我的興趣帶給社區人士，與其躲在家中獨自意志消沉，不如試試分配一些時間出來跑跑吧！速度快慢真的不重要，感覺一下陽光、風景、人際間的互動，心情也會開朗一點。」

推己及人，Joanne接受「01齊跑」的邀請，為今個8月的「MinPlay活動」開出了80公里的最低里數目標；長夜漫漫，總不能讓夢魘無窮無盡地纏繞，有時間，不如為自己的精神重新注入一點快樂元素，一起跑一起互勉。

香港人加油！

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一個人跑也太悶了，各位會跟隨Joanne的計劃，一起跑，以80公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「8月MinPlay」虛擬章嗎？

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自身的經歷，令Joanne一直信相跑步可帶來正念。

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