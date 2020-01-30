【01齊跑．Sandy】面對疫情　留得住健康那怕無步跑？

輾輾轉轉，反反覆覆，氣管和肌肉的傷都好得七七八八，決心好好利用餘下的時間裝備自己； 本以為一年一度的跑季大考─渣打馬拉松迫在眉睫，誰知人算不如天算，因為肺炎疫情關係，大考取消了。 香港，甚至台灣大大小小的路賽、山賽也相繼取消。這段時間跑手如何是好﹖ （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

對於取消渣馬這場年度跑界盛事，很多人都覺得很失望很可惜，曾聽過朋友說：「往後的比賽都未必搞得成，練來有乜用？」

這種心情我當然明白，尤其是依足課表苦練幾個月，每星期風雨不改地練習長課的朋友，就像英雄無用武之地。但想深一層，世上實在沒有甚麼比健康更重要，留得住健康，那怕無步跑？

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出街戴口罩！戴口罩！戴口罩！

雖然渣打馬拉告吹，康文署也關閉運動場，或許陸續有更多本地賽，甚至海外馬都會取消。但我還相信，跑步從來不是為了渣馬或任何一場比賽。就正如「讀書不是為考試」，練習得來的永遠屬於自己，不會因為考試取消而被奪走。喜歡一件事，不會只喜歡看成果，所以「習」還是要「練」，我唯一不練習的理由就只有「懶惰」而已。

留在家中養豬，最後就真的只會變成一隻豬。或許未來一段日子，我們都不能像往日般無拘無束地在運動場奔跑，但改變一下方式，總會有方法繼續運動，保持自己的狀態。例如早前我學會了跳繩，本來玩了一會兒便把繩子擱在一旁，現在正好是它重見天日的時候！

少了出街跑步，我決定留在家在跳繩。

留在定中也要保持狀態。

跳繩是帶氧運動，我亦較喜歡會流汗的運動。跳繩不用佔用很多空間，也毋須特別的裝備，一個人一條繩和一對運動鞋便可，這種看似不過小學生的玩意，不需10分鐘便使我渾身是汗。雖然平日跑步也鍛練了基本的耐力，但剛開始跳繩時，不到半小時已經累得要命。它除了達到迅速消脂之效，亦能提升心肺功能和靈活性，幫助鍛練核心肌群，纖腰減腩，對往後的跑步練習也有幫助。當然，若果實在很想鬆一鬆腳步的話，則盡可能選擇較少人的公園，或在清晨時份練習，應該會比較安全。

跑步的話，我會選擇清晨人少的時間。

任何疫病，其實就算不過預防普通傷風、流感也好，外出時謹記戴口罩都是個人衛生的日常常識，特別是在人多擠迫的交通工具，多少可減低患病的機會。好好保重，強身健體，作息有時、飲食均衡等等都是基本，好好讓熱量和卡路里「收支平衡」，為裝備更好的自己繼續努力吧！