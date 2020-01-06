【01齊跑．Sandy】走出傷患陰霾　2020給自己的「五大訴求」

去年充滿起伏，年初半馬破PB亦做到目標成績； 但到年尾全馬，卻因氣管問題強行拖著身驅衝線致大腿受傷，就提早結束我2019年的跑步旅程； 2020年，應該怎樣走呢？ （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

從小已經習慣做年結。

小時候每年逢年終，總會總結一年的得失，再跟自己說︰「明年我一定不會再懶惰，會好好讀書。」這個年復年的承諾，由1月1日開始就會漸漸消退，直至殆盡，然後又是另一個新年的開始......

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2019以半馬PB的大勇狀態展開。

每次受傷其實都是一種警號，提示我身體的那個位置比較弱。從前曾經偏執於一個想法，我只喜歡跑步本身，體能這些要苦着臉去做的訓練......不了不了，我寧可跑慢一點呢。但事實上，如果沒有這些輔助的鍛鍊，就很可能會連簡單地跑也做不到。跑步原意是強身健體，怎麼會愈跑愈傷？

但2019年亦離不開傷患。

其實自從2017年開始，當我完成當年的Sub 4目標後，我承認縱使練習沒有停過，卻總是提不起勁，每次上跑班都不想衝。目標達成當然滿足，但我仍然無法克服對速度的恐懼，特別是大夥兒一同起步時，我永遠是最後的一個，然後就很想放棄。心裏明白不能跟別人比較；但我就連跟同期的自己比較時，都害怕看到時間上的退步。這種恐懼一直纏擾着我，開始害怕跟其他人一起跑，也不想上跑班。或許各位不會明白我那種自我壓力，或許更覺得我很愚昧，但我就是必須面對這個真實的自己。

受傷期間，我會慢步行山維持狀態，卻意外地開闢了一條「新路」。

從前總是很保守地將目標設定在自己有信心可以達標的範圍內，但經歷身體內外的傷，卻令我反思2020年我該走怎樣的路，展望未來三百多日，我希望好好裝備自己的身心，不要再對自己說「我做不到」；這年我希望把目標定得高一點遠一點，即使最終未必可以達到，但也是朝着這個方向去做已經足夠。希望在2020年12月31日重讀這篇文章時，我能夠自豪地對自己說︰「今年的努力沒有白費。」

《2020年給Sandy的Task List》

1—調理氣管

1．調理氣管毛病：小時候氣管健康已經不好，腦子裡都是半夜被抬入急症「聞氣」的畫面，直至中一學會了游泳後才開始好轉，不知為何去年又無故地變差； 除了看中醫調理外，今年也希望抽點時間游泳，有益氣管外，也是cross training和放鬆身心的好習慣。

2.—提升肌力

2．其實我仍然不喜歡，甚至可稱上討厭體能訓練，這一點至今都沒有改變。但我亦深明肌力不足令人害易受傷的道理，所以不喜歡也要去做， 對跑步、對身型也有好處。正如我也不喜歡吃蔬菜，也不能不吃一樣。

3—衝擊330

3—正如兩年前目標Sub 4一樣，總是會聽到一些難聽或嘲笑聲，不要緊吧，除了鼓勵，嘲笑也是讓我成長和奮鬥的動力。朋友說︰「現在的你未 有能力做到，不代表你未來做不到。」2020一定要找回兩年前Sub 4的野心，再次燃點那團火。

4—挑戰山賽

4．從前我不喜歡上山，覺得山路很危險，今年兩度受傷跑不了，都靠行山救了我。這段日子躲到山上，不會覺得傷患的日子難熬，對山的恐懼 亦減少了。當然，我沒有在山上跑，只是緩緩的上上落落，發現跨越每個山頭的成功感，特別是身處高山峰舉目一望無際的景色，意志也會 死灰復燃。對我來說，上山的感覺像我初跑步時一樣，完成了就好，沒有時間壓力，大概就是所謂的初心吧！我希望在2020年，能夠完成一 個個人的短途山賽就好了！

5—專注做自己