【行山】放工夜行獅子山之準備　恬靜俯瞰萬家燈火｜Hikipedia

行山避疫成風，不少熱門行山徑人滿為患，山上見到長長的人龍實在驚嚇。 想避開人潮，最直接當然是在規劃路線時多下點工夫，盡量不要選擇熱門山徑；但除了地點以外，出發時間也可以是個考慮。最近因為早放工，即興又就腳地夜走了一轉獅子山，欣賞日落加夜景。香港人對獅子山總有種情意結，這隻蹲伏在九龍與新界之間的雄獅，山高495公尺，地理位置方便，登頂之後盡可飽覽無敵港九新界景色，向來極受周未山友歡迎。這次選擇在閒日出發，來回途中亦只是有疏落的行山人士，跟周未的「熱潮」，有如身處平行時空。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

近日正值「行山熱潮」之中，有朋友提議想試試行夜山，因為人少一點之餘（其實不只一點），又可以欣賞夜景。於是就問我們關於行夜山的準備。我們就以這次獅子山之行share了一下個人經驗，再次戴頭盔利申：絕非專家！一切純粹經驗分享。

閒日下午出發，在獅子山頂等待日落。

夜山路線規劃：走主流山徑！

近日行山都因為太過旺場，總是呼籲各位少到熱門主流行山徑。但當於夜間登山的話，卻要逆向思維。相信絕大部份行山人士都是並非山野常客，即使日間視野開闊時，也未必對山徑熟悉，遑論要在光源不足的晚間認路。郊外的夜晚跟市區截然不同，我們平日習慣了明亮的街燈，去到山野才發現原來真正的夜晚是如此漆黑一片。所以行夜山最好是選擇，絕對四大徑、家樂徑、郊遊徑等主流山徑。既有漁護署的路牌指示，而且保養較好，亦能減低迷路的機會。

這次我們夜遊獅子山，挑了一條最快捷的路線，從樂富經天馬苑上獅子山。除了因為已去過很多次，比較熟悉外，這條路線也是在漁護署核下的郊野公園內，每隔一小段距離便有路牌，指示清晰，容易定位。這條路線基本都是一條路直接登頂，只要留意「回歸亭」位置有多條行山徑交匯，跟着獅子山頂的指示走，基本上都不會有太大困難。

日落與夜景，一次過欣賞。

夜山人腳：結伴同行，不要獨自上山

其實這都可說是行山的常識來了，無論日間或晚上行山，都不應獨自上山，反正每天留在家「毒」足一日，郊遊便與友人一同享受吧。行山一定、一定、一定要結伴同行，以便照應。新手亦不宜行夜山，最好是跟隨經驗人士上山。記得我們最初開始行夜山時，都是跟着一班有多年行山經驗的老手衫尾，他們對於那些山路了如指掌，在寂靜的山野中令我們安心不少。就算在山上遇上野狗，有幾個朋友的話也可壯壯膽。

萬家燈火就是這景象。

夜山裝備：充足照明工具，衣著更要講究

晚間視野不佳，最常見的意外是失足跌落山澗，故照明工具自然是必備品。但注意，手機電筒不算，一來亮度不足，二來耗電，遇有突發事件時失去通訊功能就GG。這次夜遊獅子山，見到有山友左手拿手機照明，右手又要輔助平衡，真要為他捏一把冷汗。行夜山的話，頭燈一定最佳，實在沒有才用電筒吧，但記得要充好電或帶後備電池。

衣著方面，夜晚溫度一般比日間低好多，體溫容易流失，行夜山一定要帶備足夠禦寒衣物。最好穿著鮮色或反光衣物，若遇意外時便讓搜救人員更容易搜索，亦要備有後備食糧和食水應急。鞋方面則是以行山鞋為佳，就像這次去獅子山，前段是鋪設平整的山徑，但後段卻是原始的石路，特別是最後登頂的路較為崎嶇，梯級跨幅也愈來愈大，一般行街波鞋很容易跣腳拗柴。

再即興，準備功夫永遠不能少。

行夜山呢，大眾通常考慮的問題都是「危唔危險？」、「黑鼆鼆唔驚咩？」。我們最初行夜山時都有同樣疑問，但是行多幾次之後，卻開始享受夜行的樂趣。還是老土說句，只要做足功課，選擇路線時亦要衡量自己的能力，切記不要亂抄小路或走折徑，事前蒐集好資料，自然能減低發生意外的機會。在皎潔的月光下，除了昆蟲的叫聲、徐風吹拂樹葉的沙沙聲外，就只有自己的腳步聲和心跳聲，都是我們享受的寧靜。

這次日落加夜遊獅子山，我們快腳只用了約1小時便登頂，來回連拍照只是3小時，下山時也只遇到3組山友，少了白天的塞人情況，靜靜地享受寧靜的山野。當然，我們之所以享受到這樣的山野環境，還是因為有賴所有貫徹「山野不留痕，自己垃圾自己帶走」的山友一同合作，愛惜屬於大家的山野之功。

樂富鐵路站A出口→天馬苑→獅子山郊野公園燒烤場→回歸紀念亭→獅子山頂→原路折返

難度：★★★☆☆

風景：★★★★★

需時：約3小時（拍照連休息）

長度：4公里

交通：黃大仙鐵路站步行前往，或轉乘小巴/巴士

補給：沒有

裝備：照明工具、後備電源、行山鞋、鮮色衣物、充足糧水

路線圖：