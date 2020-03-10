【行山】登釣魚翁心態裝備皆要足　四大奇景令人側目｜Hikipedia

上山能觀百態，登上小小的釣魚翁，可說讓我們大開眼界。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

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上次登上釣魚翁，大概是三年前。釣魚翁是香港三尖之中「最輕量級」的挑戰，被視作登上蚺蛇尖的熱身。當年我們正因此慕名而去，但準備充足，行山鞋、行山背囊、手套……總之嚴陣以待。雖然有感登釣魚翁比想像中輕鬆，尤其是前段全是林蔭的郊遊徑，只有尾段大約十分鐘的登頂路段佈滿浮沙碎石，我們小心翼翼向上攀爬，到頂拍照打卡後，滿心歡喜落山去。

三年後的今天，再次登頂，遊人更多，當中不乏上山避疫的人流，離遠已經見到山上人頭湧湧，目測山頂大概有20人左右，幸好未至要排隊。登頂的路段百態盡現，在此分享一下，決定行程之前，大家不如先思考。

3年前登釣魚翁，我們可做足準備才登山去。

1. 別幻想以輕鬆郊遊mode登頂

前往釣魚翁的路途，雖是一條大眾都能駕馭的郊遊路線，不過到了登頂路段卻不列入郊遊徑之中。很多人認為釣魚翁不難，對於有一定行山經驗的山友而言，當然是容易，但對不常行山的朋友來說，挑戰十足。粗略估計，當日登頂的山友至少有七成穿普通波鞋，並且徒手攀上山頂，見到不少人「騰雞地」移動、行幾步休息一會，幾經辛苦才得以登頂，落山時又跣手跣腳，半條褲都沾上沙塵，看着他們都覺膽顫心驚。

登釣魚翁頂，穿普通行街的運動鞋可能不太安全。

落山時，居然見到有女生揹着水都不能放一支的Kate Spade斜孭袋登山，難道她覺得山野環境會跟平日行街狀態一樣？見到她身旁的男朋友一步步指引她如何落山，女生「面都黑晒」。我暗想，這個女生落山後會否投訴男朋友當天安排的行程呢？所以說，情侶上山前，選一條程度合適的山徑非常重要，否則挑戰的就不是山徑，而是情侶間的感情關係。

山野環境會跟平日行街狀態是不同的唷...

2. 山野「開音樂會」 跟車上開大喇叭有何分別？

好多人都會行山播歌，不過開大喇叭開得整個山頭都聽見，還真首次見識。最初開始行山，我們都覺得一邊聽歌一邊行山，心情會更輕鬆，但我們亦明白，音樂喜好這回事十分個人，不是山頭上每個人都欣賞我們的音樂品味吧。更多人上山只想靜靜感受大自然的聲音，想聽歌的朋友不如人少少才播歌，或者戴上耳機吧。

音樂品味這回事，人人喜好不同，山野上開大喇叭真係一啲都唔型囉。

3. 輪流拍攝打卡靚位 多點禮讓大家得益

辛苦上到山頂，當然要「打卡」留念，不過人多時霸住打卡位只求一張靚相，確實令其他人不耐煩。話說當日上到山頭，見到一個男生坐在大石上，另一個男生幫忙影相，影完不滿意又繼續影，之後又坐在上面用GoPro錄下四周風景，人流站在他附近示意排隊，但他們都不為所動，最後我們還是放棄，找另一個位置拍照，到下山發現他們竟然還在石上，我們只能無奈離開。他們固然沒錯，純粹覺得山野自然人人有份，多點禮讓與自覺，「獨樂樂不如眾樂樂」吧。

山野很大，打卡位很多，大家都禮讓一點吧。

4. 釣魚翁再「易行」 都不是BB能應付的家樂徑吧？

登釣魚翁當日，居然發現有家長帶幼童和嬰兒登頂！我們分別在釣魚翁遇上一家三口和父子檔，前者是一對父母帶住大約4至5歲的男童，爸爸手腳較靈活，媽媽略為「騰雞」，兒子則是行兩步就開始「扭計」，很奇怪，釣魚翁山頂到底什麼時候變成合家歡路線？其後更誇張，我們見到一個父親居然揹着嬰兒爬上頂！雖然他身手矯健，但動作危險，旁人看得觸目驚心，真心覺得家長都不應該模仿。若然想帶小朋友上山，還是先考慮郊遊徑和香港四徑吧，對孩子來說，這些都是有足夠體驗自然的體驗。

對小朋友來說未免有點危險，也太辛苦了。

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五塊田→上洋山→廟仔墩→釣魚翁→大坳門

難度：★★★☆☆

風景：★★★★☆

需時：約3小時（拍照連休息）

長度：5.5 公里

交通：鑽石山港鐵站乘坐91號巴士，於五塊田下車 或 將軍澳地鐵站，乘坐103M小巴於五塊田下車

補給：沒有

裝備：行山鞋、手套、充足糧水

注意：釣魚翁登頂路段有浮沙碎石及斜坡，需手足並用

備註：可選擇由相思灣作起點，約行半小時便能接上釣魚翁郊遊徑登上釣魚翁。