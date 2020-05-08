康文署運動場重開︱辛苦練習想跑比賽　跑手還有什麼選擇？

康文署重開轄下部分戶外康體設施，包括跑友夢寐以求的運動場。然而因為疫情，今年比賽特別少，其實2020下半年還有一定數量的跑步比賽，按照當下社會狀況發展，暫時依然如期舉行並接受報名。

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跑手想以比賽為目標，取得季度「成績表」是人之常情。無奈今年情況特殊，但依然有賽會暫讓下半年的比賽如期舉行，視乎局勢發展再決定。如果有跑手希望報名，令跑步訓練更有目的，大家務必留意疫情狀況，以及大會最新公告，始終今年社會狀況變數太多，沒有必然的保證。

運動場重開，但有些跑手還是感覺缺乏目標。（資料圖片）

2020年，下半年的本地長跑/越野跑賽，按圖放大：

（注意：計劃報名或參賽之前，務必考慮、留意最新疫情發展及大會公告）

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6月21日Sogo Run祟光慈善跑10公里/5公里/3公里

6月28日RMAC沙田10K河畔賽202010公里

7月5日著綠狂奔202010公里

7月12日曲奇跑202010公里/3公里/1.5公里

7月11日保協生命傳愛慈善跑10公里/3公里

7月12日迷你四徑2020-港島徑8.5公里

8月9日迷你四徑2020-麥理浩徑16公里

9月6日迷你四徑2020-衛奕信徑17.4公里

9月13日CFSC姊妹跑．躍動心靈10公里/3公里

9月19日TGR Immortals34公里/19公里/5公里

9月20日世界心臟日2020健心跑10公里/3公里/2公里(接力)/800米(接力)

9月27日TAILWIND 越野追逐賽 202017.2公里

10月1日Ferei黑夜4545公里

10月4日Lantau 2 Peaks23公里/15公里

10月17日雷利衛徑長征160公里/83公里/53公里/30公里

10月18日野．拜日遠足及跑步賽202024公里/12公里/9公里

10月26日迷你四徑2020-鳳凰徑13.5公里

10月26日越嶺系列賽沙田5050公里/30公里

10月31日Lantau7070公里

10月31日西貢超馬105公里/53公里

11月7日TGR Summits50公里/27公里/17公里

11月8日逆の男18公里

11月14日佛你跑18公里/8公里/2公里

11月20日樂施毅行者100公里

12月20日逆走100100公里/50公里

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Lily長跑肌力訓練菜單，按圖放大：

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疫情肆虐，應否外出跑步？出發前先問8個問題：

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村上春樹跑步語錄，按圖放大：