康文署運動場重開︱陳家豪兩個月零收入　幾乎要做外賣員幫補家計

康文署轄下運動場今日開始有限度開放，一眾跑手可以進場「放電」，長跑好手兼教練陳家豪與姚潔貞亦一早到大埔運動場慢跑，重新感受跑道的觸感。

「提腿呀！跑過30！」今早大約十時，在大埔運動場門口已聽到陳家豪響亮的聲音。

筆者走到門口，探過熱後，看見運動場跑步人士不超過10人，看來在家工作結束後，市民都不能再在早上跑步。

長跑好手兼教練陳家豪與姚潔貞一早到大埔運動場慢跑，重新感受跑道的觸感。（潘思維攝）

運動場重開，對陳家豪等長跑好手是一大喜訊：「不用在街上跑步已經好好」。（潘思維攝）

「今日好熱呀！」又聽見家豪大叫，打招呼過後，家豪興奮說：「雖然今日好熱沒特別練，只是慢跑，但下午會再練習，不用在街上跑步已經好好，街上跑步很怕撞到人和被人歧視，現在可以放心了，始終疫情期間練少了很多速度。」

可能很多人認為，跑手沒有運動場可以在街上跑，但街道太多人，跑手也不能放心快跑。

運動場重新開放，跑友又可以放心練跑。（潘思維攝）

隨着疫情放緩，政府放寬限聚令至8人，對於全職教長跑的家豪來說是好消息。他早前完全沒有教跑，即使有公司在3月時找他教跑步，他因為疫情問題都忍痛拒絕，家豪笑說：「除了大家都認得我，所以我要更加要守規則外，自己屋企都有小朋友和老人家，我都真是怕感染到的。」

雖然整個訪問家豪都是笑着回應，但他亦說自己曾經兩個月沒有收入，連談到以下這些沉重的話題，樂觀的家豪也能微笑以對。

運動場跑道重開，有何注意事項？按圖一覽：

運動場終於重開了！（潘思維攝）

兩個月零收入 幾乎當外賣員

「呀～～嗌外賣更係嗌XX啦！」相信這廣告大家都有看過，但跑友們有冇想過叫外賣會見到陳家豪？

這幾個月對一眾運動教練而言，即使名氣大如陳家豪，也和普通香港人一樣敵不過供樓、付家用、照顧小朋友等問題，家豪不是沒想過當外賣員維持生計，最後卻吉人自有天相。

在決定當外賣員前，機管局找他在網上教學，令他可以繼續專心教跑。雖然有了收入，但網上教跑收入也不到8000港元一個月，連家用也不夠，家豪接着說：「幸好最近有品牌找我拍廣告，令我生活沒有早排咁辛苦，始終連埋供樓生活費等，我一個月洗費最少3萬，現在只能靠儲蓄生活，所以很多謝給我機會的人。」

長跑好手陳家豪與姚潔貞夫均為長跑教練。（潘思維攝）

限聚令放寬，各長跑教練都鬆一口氣，之前只限4人聚集時真的很難成班，但現在8人可成行，家豪便有方法恢復教跑課程，他樂觀地說：「現在可以分成不同小組，保持一定距離，進行跑班，我一定會遵守政府的規則進行。」

雖然跑班可以恢復，但家豪終收起笑容認真地說：「身邊有很多朋友和學生都失業，即使跑班開得成，未來的經濟收入一定會減少，但現在香港經濟困難，我已經算好運，家人和老婆都支持我，跑步教練相比足球和籃球教練已算好彩，希望香港可以快點回復正常。」

疫情有緩和之勢，但抗疫是長期戰，別掉以輕心！按圖了解外出跑步注意事項：