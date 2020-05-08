康文署運動場重開︱姚潔貞偕家豪訓練　專心養腳等候2021東京奧運

康文署轄下運動場重開當日，姚潔貞與陳家豪一起到大埔運動場輕抒步頭，她坦言東京奧運押後一年，有利她從腳傷康復，明年定以最佳狀態爭取奧運入場券。

香港長跑好手姚潔貞。（潘思維攝）

新冠病毒自從在武漢爆發後，全球染疫，世界體壇停擺，連東京奧運都推遲一年，史無前例。奧運押後令不少運動員增添煩惱，因為訓練和比賽部署都被打亂，姚潔貞無奈說：「歐美等地的運動員住所夠大，家中都有基本健身設施，反而香港健身室早前停業，我們真的很難有地方做特定練習。而且外地郊野地方多，長跑選手不跑城市都可以跑山，香港運動員的確沒有太大優勢。」她的丈夫陳家豪也插嘴：「台灣才有優勢，他們防疫工作比較好，實力可能已經甩開亞洲各地。」

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姚潔貞（灰衫）與陳家豪（黑衫）一起進運動場練習。（潘思維攝）

不過對潔貞而言，由於她腳傷未癒，東京奧運押後反而令她有時間「養腳」，她說：「原本今年5月就是奧運前的最後一槍，是搶入場券的最後機會，如果未有疫情，只能急着復出和加強訓練內容，不能專心養傷，但現在受疫情影響，我可以安心養傷，始終資格賽都不能在短時間可以開始，所以明年一定會以最佳狀態出戰奧運資格賽。」不過新冠病毒疫情未見減退，潔貞也擔心明年連奧運都未必能順利舉行：「就算奧運未能舉行也沒法子，不過奧運只是過程，我們應該先要專心對抗病毒。」

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